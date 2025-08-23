Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Vienintelėje Lietuvoje išlikusioje bastioninėje pilyje „Maisto kelio“ vedėją perrengė į kunigaikštį: „Jau vilioja mane“

2025-08-23 10:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-23 10:15

Biržuose istorija ne tik saugoma muziejų glūdumose – čia ji atgyja taip tikroviškai, kad net „Maisto kelio“ vedėjas, charizmatiškasis šefas Martynas Lavickas pasijuto tikru XVII a. kunigaikščiu. Unikalioje bastioninėje pilyje, vienintelėje tokio tipo išlikusioje Lietuvoje, jis vilkėjo autentiškai atkurtą Jonušo Radvilos kostiumą, o įspūdžiai šio netikėto virsmo nepaliko abejingų.

Biržuose istorija ne tik saugoma muziejų glūdumose – čia ji atgyja taip tikroviškai, kad net „Maisto kelio“ vedėjas, charizmatiškasis šefas Martynas Lavickas pasijuto tikru XVII a. kunigaikščiu. Unikalioje bastioninėje pilyje, vienintelėje tokio tipo išlikusioje Lietuvoje, jis vilkėjo autentiškai atkurtą Jonušo Radvilos kostiumą, o įspūdžiai šio netikėto virsmo nepaliko abejingų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Maisto kelio“ kelionė nuvedė į Biržus – miestą, kuriame Radvilų palikimas alsuoja kiekviename žingsnyje. Čia, susipynus istorinėms paslaptims, žvėrienos aromatams, duonos tradicijoms ir garsiojo biržietiško alaus putai, vedėjai leidosi ieškoti autentiško Radvilų troškinio recepto. Pirmoji jų stotelė buvo įspūdingoji Biržų pilis.

REKLAMA
REKLAMA

„Unikali šita pilis, ar ne? Kiek žinome, vienintelė tokio tipo bastioninė Lietuvoje“, – stebėjosi laidos vedėja Vaida Poderytė-Bernatavičė.

REKLAMA

Ir iš tiesų – Biržų tvirtovė, pastatyta XVI a. pabaigoje didiko Kristupo Radvilos Perkūno iniciatyva, iki šių dienų išliko vienintele tokia visoje šalyje, su autentiškais gynybiniais įtvirtinimais. Ji buvo skirta ne tik didikų prabangai – bastionas gynė šiaurinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sieną.

Linksmos persirengimo ceremonijos muziejuje

Pasak Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorės Editos Landsbergienės, čia vyksta ne tik paprasti muziejaus lankymai, o ir vyksta edukacijos, renginiai, ir netgi istorinių vaidmenų įkūnijimai. Ir būtent vienoje tokioje edukacijoje netikėtai „laike užstrigo“ Martynas.

REKLAMA
REKLAMA

Vedėjui buvo suteikta proga vilkėti preciziškai atkurtą XVII a. kunigaikščio Jonušo Radvilos kostiumą. Aprengimo ceremonija vyko kaip anuomet – su pagarbiais kreipiniais, kunigaikštytės pasitikimu ir istorinės muzikos fone.

„Biržuose pilis, toks bastionas, jau vilioja mane“, – juokavo Martynas, pasinėręs į praeities atmosferą.

Tuo metu Vaida šmaikštavo, kad kolega galėtų ir pasilikti su „kunigaikštyte“, o ji keliaus toliau viena.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau šis nuotykis – tik visko pradžia – vedėjų dar laukė Radvilų virtuvės įkvėpti patiekalai, žvėrienos skoniai ir Biržų kulinarinės tradicijos.

Kaip atrodė Martyno pavirtimas kunigaikščiu, kokias istorines paslaptis atskleidė pilies sienos ir kuo baigėsi šis kulinarinis bei laiko kelionės nuotykis sužinokite viršuje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Maisto kelias“ žiūrėkite šeštadieniais 09:00 per TV3

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Maisto kelias (Nuotr. stopkadras)
Aplankykite šią vietą Lietuvoje: tai – sveikatingumo zona po atviru dangumi (1)
Druskupis (Nuotr. stopkadras)
Vieta Lietuvoje, kuri jus gydys tiesiog kvėpuojant: nepamirškite apsilankyti (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų