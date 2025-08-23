Vienintelėje Lietuvoje išlikusioje bastioninėje pilyje „Maisto kelio“ vedėją perrengė į kunigaikštį: „Jau vilioja mane“

„Maisto kelio“ kelionė nuvedė į Biržus – miestą, kuriame Radvilų palikimas alsuoja kiekviename žingsnyje. Čia, susipynus istorinėms paslaptims, žvėrienos aromatams, duonos tradicijoms ir garsiojo biržietiško alaus putai, vedėjai leidosi ieškoti autentiško Radvilų troškinio recepto. Pirmoji jų stotelė buvo įspūdingoji Biržų pilis.
„Unikali šita pilis, ar ne? Kiek žinome, vienintelė tokio tipo bastioninė Lietuvoje“, – stebėjosi laidos vedėja Vaida Poderytė-Bernatavičė.
Ir iš tiesų – Biržų tvirtovė, pastatyta XVI a. pabaigoje didiko Kristupo Radvilos Perkūno iniciatyva, iki šių dienų išliko vienintele tokia visoje šalyje, su autentiškais gynybiniais įtvirtinimais. Ji buvo skirta ne tik didikų prabangai – bastionas gynė šiaurinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sieną.
Linksmos persirengimo ceremonijos muziejuje
Pasak Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorės Editos Landsbergienės, čia vyksta ne tik paprasti muziejaus lankymai, o ir vyksta edukacijos, renginiai, ir netgi istorinių vaidmenų įkūnijimai. Ir būtent vienoje tokioje edukacijoje netikėtai „laike užstrigo“ Martynas.
Vedėjui buvo suteikta proga vilkėti preciziškai atkurtą XVII a. kunigaikščio Jonušo Radvilos kostiumą. Aprengimo ceremonija vyko kaip anuomet – su pagarbiais kreipiniais, kunigaikštytės pasitikimu ir istorinės muzikos fone.
„Biržuose pilis, toks bastionas, jau vilioja mane“, – juokavo Martynas, pasinėręs į praeities atmosferą.
Tuo metu Vaida šmaikštavo, kad kolega galėtų ir pasilikti su „kunigaikštyte“, o ji keliaus toliau viena.
Tačiau šis nuotykis – tik visko pradžia – vedėjų dar laukė Radvilų virtuvės įkvėpti patiekalai, žvėrienos skoniai ir Biržų kulinarinės tradicijos.
Kaip atrodė Martyno pavirtimas kunigaikščiu, kokias istorines paslaptis atskleidė pilies sienos ir kuo baigėsi šis kulinarinis bei laiko kelionės nuotykis sužinokite viršuje esančiame vaizdo įraše.
