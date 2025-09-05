Šioje vietoje filmuojama garsi TV3 laida: pamatykite, kaip ji atrodo

Įkvėpta ilgametės TV3 šeštadienio gero kino tradicijos, laida ir vėl pakvies namuose susikurti ne tik kino, bet ir restorano atmosferą. Kiekvieną šeštadienio vakarą rodomas filmas taps pagrindiniu laidos vedėjų įkvėpimo šaltiniu – šeštadienio rytą Vaida ir Tadas ne tik atskleis įdomius ir negirdėtus faktus apie vakare rodomą filmą, bet ir pasiūlys vakarienės idėją, įkvėptą kino juostos siužeto.
Prie projekto prisijungęs naujasis laidos vedėjas Tadas, praeityje buvęs profesionalus futbolininkas, šiandien – toks pats profesionalus virtuvės šefas.
„Prieš daugiau nei dvidešimt metų, kai dėl traumos teko atsisveikinti su profesionaliu futbolu, tikrai nebūčiau pagalvojęs, kad šiandien stovėsiu čia, prieš kameras. Laimei, kad ištikus gyvenimą pakeitusiai traumai, nesuglumau – ieškojau naujo kelio, ir taip atsidūriau viename klube, kur vyko dideli renginiai. Būtent ten prasidėjo mano kelias į kulinariją. Dabar tikiuosi žiūrovams parodyti viską, ką išmokau per savo karjerą. Mano pagrindinis tikslas yra paprastas: įrodyti, kad restorano lygio virtuvę galima susikurti ir namuose, naudojant visai paprastas technikas“, – atviraus Tadas.
Šio šeštadienio TV3 gero kino vakare – amerikiečių biografinė kriminalinė drama „Žavusis žudikas Tedas Bandis“ (angl. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile), paremta tikra serijinio žudiko istorija.
Tiesa, dėl Europos krepšinio čempionato šis filmas šį šeštadienį per TV3 bus rodomas ne įprastu laiku – 22 valandą, o 23.45 val.
Filme istorija pasakojama iš T. Bandžio ilgametės draugės Elizabeth Kloepfer perspektyvos – moters, kuri ilgą laiką negalėjo patikėti, kad charizmatiškas ir patrauklus vyras, su kuriuo ji dalijosi gyvenimą, yra žiaurių žmogžudysčių kaltininkas.
„Šis filmas tikrai šiurpus. Prisipažinsiu, turėjau save prisiversti jį pažiūrėti, nes tema – ne pati maloniausia. Filmas pasakoja apie vieną garsiausių XX amžiaus Amerikos serijinių žudikų, oficialiai pripažintu nužudžiusiu daugiau nei 30 moterų. Tiesa, manoma, kad aukų skaičius galėjo būti dar didesnis, tačiau dėl jų jis taip ir neprisipažino...“ – pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.
Tačiau šis filmas nesiekia šokiruoti smurtinėmis scenomis – atvirų žmogžudysčių čia nėra. Vietoje to dėmesys sutelkiamas į Bundžio teismo procesus, jo viešą įvaizdį ir manipuliacijas artimaisiais.
1946–1989 metais jis buvo vienas garsiausių XX a. JAV serijinių žudikų, kuris savo nusikaltimus vykdė įvairiose valstijose. Šis žmogus garsėjo savo charizma, patrauklia išvaizda ir gebėjimu pelnyti pasitikėjimą, o būtent tai jam padėjo prisivilioti ir aukas.
Kaip pastebi laidos vedėja Vaida, ši kino juosta atskleidžia ir itin platų psichologinį bei emocinį kontekstą.
„Iš pirmo žvilgsnio turėtų atrodyti, kad filmas bus labai kraupus ir šiurpus, tačiau ši juosta nagrinėja santykių psichologiją, manipuliacijos mechanizmus, pasitikėjimo ir iliuzijų trapumą. Be to, filmas pasakojamas iš Tedo mylimosios Elizabeth perspektyvos, ir yra paremtas jos parašyta knyga. Todėl istorija įgauna visiškai kitą – intymesnį ir labiau asmeninį – atspalvį“, – pasakos Vaida.
Įspūdžiais apie filmą pasidalins ir Tadas, kuris atkreips dėmesį į neeilinę šio filmo aktorių komandą.
„Filmas nustebino ne vienu aspektu, bet labiausiai – aktorių pasirinkimu. Pagrindinį vaidmenį čia atlieka Zacas Efronas. Jis man iškart pasirodė artimas – gimęs tais pačiais metais kaip ir aš, esame tos pačios kartos. Dažniausiai šį aktorių regime lengvesniuose, jaunatviškuose filmuose, tačiau čia jis pirmą kartą ėmėsi tokio sudėtingo, tamsaus personažo. Tedo mylimąją Elizabeth įkūnijo Lily Collins, kurią daugelis puikiai pažįsta iš serialo „Emily in Paris“. Mano nuomone, ši aktorių komanda filmui suteikė visiškai kitą svorį ir įtaigą“, – sakys Tadas.
Patiekalas, kurio pavadinimas stebina V. Poderytę
Kino juostos veiksmas vyksta septintajame dešimtmetyje, kai JAV virtuvėse karaliavo klasikinių šeimyninių patiekalų – comfort food – tradicija. Vienas tipiškiausių to laikmečio valgių buvo „Meatloaf“, arba maltos mėsos kepsnys – sotus, paprastas ir visiems pažįstamas patiekalas, dažnai puikavęsis ant pietų stalo.
Įkvėpti kino juostoje atgijusio laikmečio, Vaida ir Tadas naująjį sezoną pradės su šiuo skaniu klasikiniu maltos mėsos kepiniu, kurį patieks drauge su traškiomis ir spalvingomis keptomis daržovėmis.
Beje, įdomu tai, kad Lietuvoje „Meatloaf“ turi savą analogą – daugelio iki šiol su nostalgija prisimenamą „netikrą zuikį“.
„Nuo pat vaikystės vis galvodavau, kodėl šis patiekalas vadinasi „netikru zuikiu“ – juk su zuikiu jis neturi nieko bendro! Tačiau šįkart kalbėsime apie jo amerikietiškąją versiją. „Meatloaf“ Jungtinėse Valstijose ypač išpopuliarėjo Didžiosios depresijos laikais, XX a. pirmoje pusėje, kai žmonės ieškojo pigių, sočių ir paprastai paruošiamų patiekalų. O septintajame dešimtmetyje – laikotarpiu, apie kurį pasakoja filmas – jis buvo tapęs tikra namų klasika ir šeimos susibūrimo simboliu“, – patiekalą žiūrovams pristatys V. Poderytė-Bernatavičė.
Kokių intriguojančių detalių apie serijinį žudiką Tedą Bandį žiūrovams dar atskleis laidos vedėjai? Ar Vaidai ir Tadui pavyks paruošti nepriekaištingą „netikrą zuikį“? Visa tai ir dar daugiau paaiškės jau rytoj!
„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!
