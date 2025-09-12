Filmuojant TV laidą – netikėtumas: ugnis filmavimo aikštelėje kilo iki lubų

Jau rytoj TV3 šeštadienio gero kino vakaro žiūrovų laukia ypatingas kino seansas – filmas „Tamsiausia valanda“ (angl. „Darkest Hour“).
Tai – 2017 m. britų biografinė karo drama apie legendinį Jungtinės Karalystės ministrą pirmininką Vinstoną Čerčilį. Filmas nukelia į įtemptą 1940-ųjų pavasarį, kai vos tapęs Jungtinės Karalystės ministru pirmininku, V. Čerčilis privalėjo priimti istorinius sprendimus, nulėmusius šalies likimą.
Juostoje žiūrovai išvys dramatiškus Antrojo pasaulinio karo įvykius – britų kariuomenės įstrigimą prie Diunkerko, vokiečių invazijos grėsmę ir garsiąsias Čerčilio kalbas, pakeitusias istoriją. Visa tai – tikra istorija, virtusi įkvepiančiu kino šedevru.
„Filmas pasakoja apie Vinstoną Čerčilį – žmogų, kurio ryžtas ir žodžiai pakeitė Antrojo pasaulinio karo eigą. O jam įprasta vakarienė savaitgaliais dažnai būdavo vienas iš britiškos virtuvės simbolių – tradicinis sekmadienio kepsnys, kitaip žinomas kaip „Sunday roast“, – pasakos Vaida.
Neįtikėtini filmo užkulisiai: pagrindinis aktorius grimo kėdėje praleido virš 200 valandų
Kino juosta atskleidžia ne tik Čerčilio asmenybę, bet parodo ir jo ryžtą bei istorinius pasirinkimus. Laidos vedėjai Vaida ir Tadas šio šeštadienio rytą praturtins pasakojimą savo įspūdžiais bei netikėtais faktais apie filmo aktorius ir veikėjus.
„Tamsiausia valanda“ – neeilinis filmas: jis sulaukė šešių Oskarų nominacijų ir pelnė dvi statulėles – už geriausią vyro vaidmenį, kuriame legendinį Čerčilį įkūnijo Gary Oldmanas, ir už geriausią grimą. Aktorius neturi jokio fizinio panašumo į Čerčilį, todėl Oskaras už grimą ir šukuosenas yra tikrai pelnytas. Įdomu tai, kad prieš kiekvieną filmavimą G. Oldmanas girmo kėdėje praleisdavo apie 3-5 valandas – per visą filmavimą tai sudaro apie 200 valandų. Pats aktorius prisipažino, kad sunkiausia buvo ne tik tiksliai atkurti Čerčilio manieras ir visą jo elgesį, bet ir fiziškai pakęsti makiažo procedūras. Tačiau rezultatas išties genialus“, – intriguojančiais faktais dalinsis laidos vedėja.
Beje, apie Čerčilį V. Poderytė-Bernatavičė galėtų pasakoti tiek, kad nepakaktų net kelių laidų. Kaip paaiškės laidoje, Čerčilis jai – viena labiausiai įkvepiančių asmenybių istorijoje.
„Jei Čerčilis būtų gyvas, aš labai norėčiau, jog jis sėdėtų čia, su mumis, kiekvienoje laidoje. Aš apie šį žmogų esu skaičiusi tiek daug, kad galėčiau kalbėti ir kalbėti. Na, o šnekant apie skonius, tai Vinstonas labai mėgo šampaną, viskį, konjaką ir cigarus, tačiau ne mažiau – kokybišką maistą: austres, žirnelių sriubą, keptą vištieną, įvairią žvėrieną, žuvį. Jis valgė su pasimėgavimu ir daug. Net pirmosiose filmo minutėse matome sceną, kai Čerčilio žmona Klementina patiekia jam angliškus pusryčius su stiklu stipraus gėrimo ir cigaru. Tai tikrai ne kūrėjų fantazija – taip prasidėdavo kiekviena Čerčilio diena“, – kalbės Vaida.
Savo įspūdžiais apie kino juostą pasidalins ir virtuvės šefas T. Paplauskas, kuris atskleis, kodėl šis filmas jam ypač įkvepiantis.
„Šis filmas žvelgia į Čerčilio gyvenimą pačiu sunkiausiu metu. Ne veltui jis vadinasi „Tamsiausia valanda“ – tai paties Čerčilio žodžiai. Filmas atskleidžia situaciją Europoje Antrojo pasaulinio karo metu, kai nacistinė Vokietija buvo užėmusi daug teritorijų, ir aplink nuolatos sklandė grėsmė. Vinstonas netikėtai tampa Junginės Karalystės ministru pirmininku ir eina pačiu sunkiausiu keliu. Kai visi siūlo tartis su naciais, jis ragina kovoti – jo kalbos įkvepia tautą ir valdžią nepasiduoti. Šiandien mes taip pat matome kovą tarp Rytų ir Vakarų, ir man norėtųsi, kad daugiau politinių lyderių prisimintų Čerčilio drąsą...“ – sakys Tadas.
Prie filmo – britų klasika tapęs patiekalas
Kaip pastebės laidos vedėjai, šiame filme maistas atlieka itin svarbų vaidmenį. Tad šį šeštadienį duetas įkvėpimo semsis iš tikro britiško klasikinio patiekalo – tradicinio sekmadienio kepsnio (angl. „Sunday roast“).
Tai – vienas labiausiai su britiška virtuve siejamų valgių, laikomas ne mažesniu nacionaliniu pasididžiavimu nei arbata ar „fish & chips“. Ant stalo jis patiekiamas kaip šventė. Ant didelio padėklo – kepta jautiena, o šalia – traškios bulvės, daržovės, Jorkšyro pudingas ir sodrus padažas.
Šis patiekalas glaudžiai siejasi ir su V. Čerčiliu – sakoma, kad jis mėgo „Sunday roast“ ir net karo metais laikė jį britiško atsparumo simboliu.
Gamindamas šį patiekalą, Tadas atskleis ne vieną subtilybę, kaip patiekalą paruošti ir dar skaniau.
„Jei norite sodresnio padažo, daržoves kepkite stambiais gabalėliais: taip jos atiduos daugiau skonio. Beje, rekomenduoju mėsą prieš kepant pailsinti kambario temperatūroje bent dvi valandas, kad nesusitrauktų. Iškeptą mėsą galima pritaikyti pagal savo skonį: jei mėgstate raudonesnę – pailsinkite trumpiau, jei labiau iškepusią – ilgiau. Bulvės turi būti traškios iš išorės, todėl mes naudojame iš anksto apvirtas bulves“, – patarimais dalinsis virtuvės šefas T. Paplauskas.
Tiesa, šįkart filmavimo aikštelėje netrūks netikėtumų. Šefas T. Paplauskas žada tikrą kulinarinę dramą: ugnis kils net iki lubų!
Įsitikinkite patys:
„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10:30 val. tik per TV3!
