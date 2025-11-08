 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šis įdarytas viščiukas taps stalo pažiba: paragauti norės visi

2025-11-08 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 11:00

Šį šeštadienį TV3 žiūrovų laukia legendinis filmas „Gladiatorius“, o filmų vakarui TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas dalijasi nepaprasto skonio džiovintais vaisiais ir riešutais įdaryto romėniško viščiuko receptu.

Šį šeštadienį TV3 žiūrovų laukia legendinis filmas „Gladiatorius", o filmų vakarui TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas" vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas dalijasi nepaprasto skonio džiovintais vaisiais ir riešutais įdaryto romėniško viščiuko receptu.

0

TV3 šeštadienio gero kino vakare – tikra kino klasika, Ridley Scotto epas „Gladiatorius“, nukeliantis į Romos imperijos laikus.

Įkvėpti filmo siužeto, laidos vedėjai ne tik pasipuošė romėniška dvasia alsuojančia apranga – tai atsispindi ir jų gamintame patiekale, kurio receptą verta turėti po ranka – pravers vakarienei, draugų susitikimams ir net šventėms.

Romėniškas viščiukas, įdarytas džiovintais vaisiais ir riešutais, dar vadinamas „Pullus fusilis“ – jo skonis nukelia į pasaulį, kur maistas buvo ne tik kūno, bet ir sielos ritualas.

Senovės Romos virtuvė garsėjo kontrastais – saldumo ir rūgštumo, jėgos ir švelnumo deriniais, o valgymas reiškė ne vien pasisotinimą, bet ir kultūros bei statuso išraišką.

Susikurti tokį ritualą galite tiesiog namuose – išbandykite džiovintais vaisiais ir riešutais įdaryto romėniško viščiuko receptą. 

Džiovintais vaisiais ir riešutais įdarytas romėniškas viščiukas

Ingredientai (4-5 asmenims)

Viščiukui:

  • Viščiukas (apie 1,5–2 kg);
  • 3-4 v. š. alyvuogių aliejaus;
  • 100 ml balto vyno.

Įdarui:

  • 50 g džiovintų datulių, smulkiai pjaustytų;
  • 50 g džiovintų slyvų, smulkiai pjaustytų;
  • 50 g džiovintų figų, smulkiai pjaustytų;
  • 50 g kedrinių pinijų (lengvai paskrudintų);
  • 3 česnako skiltelės, sutrintos;
  • 3 v. š. medaus;
  • 2 v. š. balzaminio acto;
  • 1 a. š. kmynų „Sauda“;
  • 1 a. š. kalendros „Sauda“;
  • Žiupsnelis druskos ir maltų juodųjų pipirų „Sauda“;
  • Šviežio rozmarino šakelė, smulkiai kapota.

Padažui:

  • Viščiuko kepimo metu susidarę skysčiai;
  • 100 ml vištienos sultinio „Sauda“;
  • 1 v. š. medaus.

Garnyrui – miežinės kruopos su karamelizuotais porais:

  • 3 porai;
  • 200 g miežinių kruopų (apie 400 g brinkintų);
  • 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
  • 1 a. š. medaus;
  • 1 a. š. vyno acto (arba obuolių acto);
  • Žiupsnelis druskos ir pipirų „Sauda“.

Gaminimo eiga:

Viščiukas:

Pasiruoškite viščiuko įdarą: į dubenį sudėkite visus smulkintus džiovintus vaisius, paskrudintas kedrines pinijas, česnaką ir visus prieskonius: kmynus, kalendrą, druską ir pipirus. Taip pat sudėkite kapotą rozmariną ir medų. Įpilkite kelis lašus balzaminio acto, viską gerai išmaišykite, kad įdaras būtų lipnus ir aromatingas.

Atsargiai atskirkite odą nuo krūtinėlės – suformuokite tarsi „kišenę“. Įdėkite pasiruoštą įdarą tiek po oda, tiek į viščiuko vidų.

Tuomet suriškite virvele, kad viščiukas išlaikytų savo formą. Aptepkite alyvuogių aliejumi ir pagardinkite druska bei pipirais.

Dėkite viščiukus į kepimo indą ir supilkite šlakelį balto vyno. Kepkite 180 °C temperatūroje apie 1,5 val., periodiškai apliedami išsiskyrusiais viščiuko skysčiais.

Garnyras – miežinės kruopos su karamelizuotais porais:

Iš anksto išbrinkinkite miežines kruopas sūdytame vandenyje.

Pasiruoškite porus: perpjaukite juos išilgai ir apvirkite sūdytame vandenyje apie 5-6 minutes, kol suminkštės.

Tada nusausinkite porus ir dėkite juos į keptuvę su alyvuogių aliejumi. Kai porai lengvai apskrus, įmaišykite medų ir actą, trumpai karamelizuokite. Pagardinkite druska ir pipirais pagal skonį.

Karamelizuotus porus atidėkite į šoną, o toje pačioje keptuvėje pašildykite išbrinkusias kruopas.

Padažas:

Iškepus viščiukui, iš kepimo indo supilkite susidariusius skysčius su riebalais į nedidelį puodą. Ten supilkite ir vištienos sultinį bei įdėkite šaukštą medaus.

Viską užvirkite, nuolat maišykite ir kaitinkite, kol padažas šiek tiek sutirštės bei taps vientisas ir blizgus.

Serviruokite patiekalą: į didelę lėkštę dėkite miežines kruopas, ant jų – karamelizuotus porus, šalia – iškeptą viščiuką, šalia atskirame indelyje patiekite padažą, papuoškite porais ir kitais žalumynais. Skanaus!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!

