Šis įdarytas viščiukas taps stalo pažiba: paragauti norės visi

TV3 šeštadienio gero kino vakare – tikra kino klasika, Ridley Scotto epas „Gladiatorius“, nukeliantis į Romos imperijos laikus.
Įkvėpti filmo siužeto, laidos vedėjai ne tik pasipuošė romėniška dvasia alsuojančia apranga – tai atsispindi ir jų gamintame patiekale, kurio receptą verta turėti po ranka – pravers vakarienei, draugų susitikimams ir net šventėms.
Romėniškas viščiukas, įdarytas džiovintais vaisiais ir riešutais, dar vadinamas „Pullus fusilis“ – jo skonis nukelia į pasaulį, kur maistas buvo ne tik kūno, bet ir sielos ritualas.
Senovės Romos virtuvė garsėjo kontrastais – saldumo ir rūgštumo, jėgos ir švelnumo deriniais, o valgymas reiškė ne vien pasisotinimą, bet ir kultūros bei statuso išraišką.
Susikurti tokį ritualą galite tiesiog namuose – išbandykite džiovintais vaisiais ir riešutais įdaryto romėniško viščiuko receptą.
Džiovintais vaisiais ir riešutais įdarytas romėniškas viščiukas
Ingredientai (4-5 asmenims)
Viščiukui:
- Viščiukas (apie 1,5–2 kg);
- 3-4 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 100 ml balto vyno.
Įdarui:
- 50 g džiovintų datulių, smulkiai pjaustytų;
- 50 g džiovintų slyvų, smulkiai pjaustytų;
- 50 g džiovintų figų, smulkiai pjaustytų;
- 50 g kedrinių pinijų (lengvai paskrudintų);
- 3 česnako skiltelės, sutrintos;
- 3 v. š. medaus;
- 2 v. š. balzaminio acto;
- 1 a. š. kmynų „Sauda“;
- 1 a. š. kalendros „Sauda“;
- Žiupsnelis druskos ir maltų juodųjų pipirų „Sauda“;
- Šviežio rozmarino šakelė, smulkiai kapota.
Padažui:
- Viščiuko kepimo metu susidarę skysčiai;
- 100 ml vištienos sultinio „Sauda“;
- 1 v. š. medaus.
Garnyrui – miežinės kruopos su karamelizuotais porais:
- 3 porai;
- 200 g miežinių kruopų (apie 400 g brinkintų);
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 1 a. š. medaus;
- 1 a. š. vyno acto (arba obuolių acto);
- Žiupsnelis druskos ir pipirų „Sauda“.
Gaminimo eiga:
Viščiukas:
Pasiruoškite viščiuko įdarą: į dubenį sudėkite visus smulkintus džiovintus vaisius, paskrudintas kedrines pinijas, česnaką ir visus prieskonius: kmynus, kalendrą, druską ir pipirus. Taip pat sudėkite kapotą rozmariną ir medų. Įpilkite kelis lašus balzaminio acto, viską gerai išmaišykite, kad įdaras būtų lipnus ir aromatingas.
Atsargiai atskirkite odą nuo krūtinėlės – suformuokite tarsi „kišenę“. Įdėkite pasiruoštą įdarą tiek po oda, tiek į viščiuko vidų.
Tuomet suriškite virvele, kad viščiukas išlaikytų savo formą. Aptepkite alyvuogių aliejumi ir pagardinkite druska bei pipirais.
Dėkite viščiukus į kepimo indą ir supilkite šlakelį balto vyno. Kepkite 180 °C temperatūroje apie 1,5 val., periodiškai apliedami išsiskyrusiais viščiuko skysčiais.
Garnyras – miežinės kruopos su karamelizuotais porais:
Iš anksto išbrinkinkite miežines kruopas sūdytame vandenyje.
Pasiruoškite porus: perpjaukite juos išilgai ir apvirkite sūdytame vandenyje apie 5-6 minutes, kol suminkštės.
Tada nusausinkite porus ir dėkite juos į keptuvę su alyvuogių aliejumi. Kai porai lengvai apskrus, įmaišykite medų ir actą, trumpai karamelizuokite. Pagardinkite druska ir pipirais pagal skonį.
Karamelizuotus porus atidėkite į šoną, o toje pačioje keptuvėje pašildykite išbrinkusias kruopas.
Padažas:
Iškepus viščiukui, iš kepimo indo supilkite susidariusius skysčius su riebalais į nedidelį puodą. Ten supilkite ir vištienos sultinį bei įdėkite šaukštą medaus.
Viską užvirkite, nuolat maišykite ir kaitinkite, kol padažas šiek tiek sutirštės bei taps vientisas ir blizgus.
Serviruokite patiekalą: į didelę lėkštę dėkite miežines kruopas, ant jų – karamelizuotus porus, šalia – iškeptą viščiuką, šalia atskirame indelyje patiekite padažą, papuoškite porais ir kitais žalumynais. Skanaus!
