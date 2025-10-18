Kalendorius
Receptai

Ši sriuba taps rudens mėgstamiausia: vienos lėkštės nepakaks

2025-10-18 11:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 11:00

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas vėstant vakarams turi puikų pasiūlymą, ką valgyti stebint įtraukiantį filmą – kviečia išbandyti lęšių sriubą su ryžiais „Dal Bhat“.

1

Šį šeštadienį tradicija tapusiame gero kino vakare TV3 žiūrovų laukia tikrais įvykiais paremta įspūdinga biografinė drama „Everestas“. Filmas nukels į 1996 metus, kai dvi alpinistų ekspedicijos leidžiasi į aukščiausią pasaulio viršukalnę.

Tačiau kelionė nebus lengva – netikėtai užklupusi audrai, kopimas į Everestą virs kova už gyvybę. Tai – įtampos, ištvermės ir žmogiškos drąsos kupina istorija apie žmones, ryžtingai siekiančius viršūnės – tiek kalno, tiek savo galimybių.

Įkvėpti įtraukiančio filmo siužeto, V. Poderytė-Bernatavičė ir T. Paplauskas siūlo įdomiam vakarui su kino juosta pasigaminti jos dvasią atspindinį patiekalą – tradicinį Nepalo patiekalą „Dal Bhat“. Tai – gardi lęšių sriuba su ryžiais, sušildysianti šaltais vakarais.

Laidos „Gero savaitgalio receptas" akimirkos
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos

Lešių sriuba su ryžiais „Dal Bhat“

Ingredientai (6 asmenims). Sriubai:

  • 400 g lęšių (raudonų, geltonų arba juodų);
  • 4 dideli pomidorai;
  • 2 svogūnai;
  • 4 skiltelės česnako;
  • Keli šviežio imbiero gabalėliai;
  • 2 a. š. susmulkintų kalendros sėklų „Sauda“;
  • 1 a. š. maltos aitriosios paprikos „Sauda“;
  • 2 a. š. ciberžolės „Sauda“;
  • Apie 1 litro vandens;
  • Druska ir pipirai „Sauda“;
  • Alyvuogių aliejus;
  • 2 čili pipirai;
  • Šviežia kalendra.

Ryžiams:

  • 1 stiklinė basmati ryžių;
  • 2 stiklinės vandens;
  • Žiupsnelis druskos „Sauda“.

 

Gaminimo eiga:

Pirmiausia pasiruoškite ryžius. Basmati kruopas kelis kartus perplaukite, kol vanduo taps skaidrus – taip išvirę ryžiai išliks birūs. Sudėkite juos į puodą su pasūdytu vandeniu santykiu 1:2, užvirinkite ir virkite ant silpnos ugnies, kol suminkštės.

Sriubai lęšius patartina iš anksto pamirkyti vandenyje – bent kelias valandas iki gaminimo. Tai sutrumpins virimo laiką ir pagerins tekstūrą. Svogūnus ir česnaką smulkiai supjaustykite, imbierą sutarkuokite. Įkaitinkite puodą su alyvuogių aliejumi ir trumpai pakepinkite daržoves. Įmaišykite kalendros sėklas, ciberžolę, aitriąją papriką bei čili pipirą – prieskoniai turėtų paskleisti intensyvų aromatą.

Tuomet sudėkite kubeliais pjaustytus pomidorus, suberkite lęšius ir užpilkite vandeniu. Pagardinkite druska, pipirais ir virkite, kol lęšiai taps minkšti. Jei norite tirštesnės konsistencijos, sriubą pavirkite šiek tiek ilgiau, kad dalis skysčio nugaruotų.

Sriubą serviruokite gilesniame dubenyje, o šalia atskirame indelyje patiekite virtus ryžius. Papuoškite šviežia kalendra ir, jei pageidaujate aštresnio skonio, papildomai pabarstykite smulkintu čili pipiru. Skanaus!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val., per TV3! 

