TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Iš Havajų kilęs patiekalas užkariauja lietuvių širdis: išbandykite

2025-10-04 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 11:00

Rudeniui įsibėgėjus, laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir virtuvės šefas Tadas Paplauskas kviečia savaitgalius praleisti gardžiai ir prasmingai – prie gero filmo ragauti jam sukurtą patiekalą.

Rudeniui įsibėgėjus, laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir virtuvės šefas Tadas Paplauskas kviečia savaitgalius praleisti gardžiai ir prasmingai – prie gero filmo ragauti jam sukurtą patiekalą.

0

Šį šeštadienį TV3 eteryje žiūrovai galės išvysti legendinį filmą „Pearl Harbor“. Tai filmas apie meilę, draugystę ir pasiaukojimą istorinių tragedijų fone, kurių centre – du pagrindiniai veikėjai Rafe'as ir Danny.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Filme galima išvysti vieną tragiškiausių Antrojo pasaulinio karo akimirkų – 1941 m. gruodžio 7 d. Japonijos ataka prieš JAV karinę bazę Perl Harbore. Tai jautri ir įkvepianti pasakojimo kelionė, atskleidžianti, kaip didžiausių katastrofų akivaizdoje suspindi tikroji žmogaus jausmų stiprybė.

Laidos „Gero savaitgalio receptas" akimirkos
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Gero savaitgalio receptas" akimirkos

Šiai progai Vaida ir Tadas paruoš „Poke bowl“ su lašiša. Šis patiekalas pasirinktas neatsitiktinai – jis kilęs iš Havajų, t. y. vietos, kur įvyko Pearl Harbor tragedija. 

„Poke Bowl“ su lašiša

Ingredientai (4 asmenims).

Reikės:

  • 500 g lašišos filė;
  • 300 g virtų basmati ryžių;
  • 2 a.š. ryžių acto;
  • Stiklinė edamame pupelių;
  • 2-3 trumpi agurkai;
  • 1 avokadas;
  • 200 g wakame salotų;
  • 1 morka;
  • 50 ml rudojo romo;
  • 2 laimai;
  • Druska ir pipirai „Sauda“;
  • 100 g majonezo „Vilnius „Naminis“;
  • 2 v.š. sojų padažo;
  • 2 a.š. skrudintų sezamų aliejaus;
  • 2 skiltelės tarkuoto česnako;
  • 1 mažas tarkuotas imbieras;
  • Sezamo sėklos „Sauda“;
  • Šviežia kalendra;
  • Alyvuogių aliejus.

Gaminimo eiga:

Nuvalytą lašišos filė supjaustykite nedideliais kubeliais, sudėkite į dubenį ir pamarinuokite su druska, pipirais bei ruduoju romu. Marinavimas stipriame alkoholyje yra puikus būdas sunaikinti bakterijas, kurios gali būti žalioje žuvyje.

Agurkus ir morką nuskuskite. Skustuko pagalba supjaustykite agurkus ir avokadą plonais griežinėliais, o morką – plonais šiaudeliais. Įdedame pupeles lengvai apkepinkite keptuvėje be aliejaus, kad įgautų daugiau skonio.

Padažui sumaišykite majonezą, sojų padažą, sezamų aliejų, tarkuotą česnaką bei imbierą. Įspauskite šiek tiek laimo sulčių, įtarkuokite žievelės ir viską gerai išmaišykite.

Ryžius išvirkite pagal instrukciją ir atvėsinkite. Tuomet juos sumaišykite su ryžių actu.

Serviruokite patiekalą: į dubenėlius dėkite ryžius, šalia jų gražiai išdėliokite marinuotą lašišą, agurkus, avokadą, morkas, įdedame pupeles ir wakame salotas. Pagardinkite paruoštu padažu, apibarstykite sezamo sėklomis, papuoškite kalendra ir patiekite su laimo skiltelėmis. Skanaus!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val., per TV3! 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos (nuotr. E. Rudys)
Tarp dviejų šalių gyvenanti Vaida Poderytė – apie italų virtuvę: „Maistas turi būti visur, ir jo turi būti daug“
