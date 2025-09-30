Įspūdingas TV projekto vakarėlis – be laidos vedėjos: paaiškėjo, kodėl šventėje nepasirodė Vaida Poderytė

Įkvėpta ilgametės TV3 tradicijos „Šeštadienio gero kino vakaras“, laida „Gero savaitgalio receptas“ kviečia žiūrovus namuose susikurti kino teatro ir restorano atmosferą vienu metu!
Kiekvieną šeštadienio vakarą per TV3 rodomas filmas tampa įkvėpimu laidos vedėjams V. Poderytei-Bernatavičei ir T. Paplauskui, kurie laidoje pristato ne tik kino juostą, bet ir specialiai prie jos sukurtą patiekalą. Taip žiūrovai gali ne tik atrasti įdomių faktų apie filmą, bet ir pasisemti idėjų, kokią vakarienę prie jo pasigaminti.
Į nuotaikingą projekto įkurtuvių vakarėlį, žymintį sėkmingą antrojo sezono startą, susirinko daugybė žinomų veidų, tarp kurių buvo Joringis Šatas, Viktorija Šaulytė-Mockė, Žilvinas Grigaitis, Eglė Jakštytė, Gediminas Juodeika, Kristina Kaikarienė su vyru Vygintu Kaikariu, Karolina Venslauskaitė su vyru Laurynu Jaruku, Jolanta Svirnelytė, Diana Dargienė, Deividas Meškauskas, Kristina Ivanova, Veronika Naumova, Redita Survilaitė, Simas Kučas ir daugybė kitų.
Svečiai turėjo progą savo akimis išvysti naujuosius laidos namus, esančius pačioje Vilniaus širdyje, „Naujajame Skansene“, pasimėgauti išskirtinėmis vaišėmis ir netikėtomis staigmenomis.
Tiesa, daugelio nuostabai, renginyje nepasirodė laidos siela – projekto prodiuserė bei vedėja V. Poderytė-Bernatavičė, o tai, žinoma, sukėlė daug klausimų susirinkusiems. Į juos savo kalboje atsakė laidos vykdančioji prodiuserė Ieva Predkutė.
„Kinas ir maistas yra tie dalykai, be kurių sunku įsivaizduoti kokybišką savaitgalį. Džiaugiamės, kad suvieniję šiuos du pasaulius radome kelią į žiūrovų širdis ir šiandien galime pasidžiaugti jau antruoju sėkmingai startavusiu sezonu. Labai noriu padėkoti ir visiems čia šiandien gausiai susirinkusiems, ir visiems, ištikimai kiekvieną šeštadienį žiūrintiems mūsų laidą, ir mūsų nuostabiems laidos partneriams, ir, žinoma, visai nepakartojamai mūsų komandai.
Labai apmaudu, jog šiandien su mumis nėra mūsų prodiuserės bei laidos vedėjos Vaidos – ją į lovą paguldė bjaurus rudeniškas virusas, tačiau ji siunčia pačius šilčiausius linkėjimus ir padėkas!“, – į susirinkusiuosius kreipėsi vykdančioji prodiuserė I. Predkutė.
I.Predkutė taipogi plačiau pakomentavo ir sezono naujienas.
„Laida auga ir tobulėja – esam labai laimingi, kad naujame sezone prie projekto prisijungė ir naujas režisierius, kūrybininkas Karolis Banevičius, ir kulinarijos profesionalas, šefas Tadas Paplauskas. Tado dėka papasakoti žiūrovams kaip įvairiausius receptus pagaminti paprastai tapo dar lengvesne misija. Kita svarbi mūsų naujo sezono žinia – apie naujuosius laidos namus. Kaip matote, įsikūrėme
nerealioje vietoje – „Naujajame Skansene“, kur viskas, kas aktualu, ranka pasiekiama per keliolika minučių. Labai gerai čia jaučiamės, po filmavimų nesinori niekur skubėt...“, – šypsojosi I. Predkutė.
Šefas T. Paplauskas akcentavo, kad jam ši laida – išskirtinė patirtis.
„Labai smagu būti tokio projekto dalimi. Mane įkvepia galimybė žiūrovams parodyti, kaip kūrybiškai sujungti paprasti ingredientai gali atskleisti filmo nuotaiką ar istoriją. Be to, kartu su Vaida bei visa „TV Topo“ komanda dirbti labai gera – filmavimus net sunku pavadinti darbu, mes išties tiesiog puikiai leidžiam laiką gamindami ir ragaudami. Tikiuosi, kad žiūrovai laidose jaučia mūsų meilę kinui ir maistui bei atranda ir įkvėpimo, ir daug smagių akimirkų“, – kalbėjo virtuvės šefas.
Tiesa, T. Paplauskas – ne tik talentingas virtuvės šefas, bet ir sumanus verslininkas, kuriam kilo idėja restoraną perkelti ten, kur jo labiausiai reikia. Taip gimė vienas jo projektų – restoranas ant ratų „Cloud Kitchen“, skirtas privačioms šventėms bei įvairiems renginiams.
Būtent „Cloud Kitchen“ komanda pasirūpino ir šio vakaro vaišėmis – nuo pirmojo užkandžio ar čia pat susirinkusiųjų akivaizdoje pagamintos „Paellos“ su vištiena ir jūros gėrybėmis iki paskutinio deserto viskas buvo kruopščiai paruošta Tado komandos rankomis.
„Man, kaip šefui, svarbiausia yra sukurti patirtį, kuri nustebintų, todėl kartu su savo komanda į kiekvieną renginį atnešame aukšto lygio virtuvę ir netikėtus sprendimus. Šio vakaro meniu taip pat kūrėme įdėdami daug meilės ir pastangų. Man ypač smagu, kad prie šios šventės prisidėjo ir mano žmona Deimantė – jos išskirtiniai desertai nepalieka abejingų. Tikiu, kad būtent tokios detalės kuria ne tik skonį, bet ir emociją, kurią svečiai prisimena ilgai“, – renginio metu sakė Tadas.
Laidos režisierius K. Banevičius antrino kolegai Tadui – naująjį projektą jam taipogi sunku vadinti darbu.
„Maistas ir geras kinas – mano silpnybės. O kai tenka žongliruoti abiem vienu metu, tai jau ne darbas, o tikra šventė. Rašydamas scenarijus pasisotinu filmais, filmavimo aikštelėje paragauju Vaidos ir Tado šedevrų, o viską dargi ir paverčiame įtraukiančiu pasakojimu! Tad man tai jau nebe tik savaitgalio, o gero gyvenimo receptas“, – šmaikštavo laidos režisierius K. Banevičius.
Renginys vyko pačioje Vilniaus širdyje, „Naujajame Skansene“. Čia surengtos įkurtuvės tapo puikia proga su naujuoju laidos sezonu susipažinti ne tik projekto draugams bei partneriams, bet ir pačios vietos bendruomenei, kuri čia – itin glaudi ir bendraujanti. Be to, ir pats „Naujasis Skansenas“ pastatytas taip, kad čia gyvenantys žmonės turėtų kur susiburti.
Modernius ir funkcionalius televizinius namus laidos kūrybinei komandai sukūrė „YIT Lietuva“ – Suomijos kapitalo bendrovė, priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“.
„Džiaugiamės galėdami būti šio projekto dalimi – siekiame kurti erdves, kuriose gera ir gyventi, ir dirbti. Kaip ir visuose savo projektuose, taip ir čia daug dėmesio skyrėme kokybei, funkcionalumui ir jaukumui – rėmėmės vertybėms, kurias siekiame pasiūlyti kiekvienam savo klientui. Malonu, kad galėjome pakviesti įsikurti „Naujojo Skanseno“ kvartale, kur, neabejojame, laidos kūrybinė komanda mėgaujasi ne tik šiuolaikiška aplinka, patogia lokacija, bet ir įkvepiančia atmosfera darbui“, – renginio metu sakė „YIT Lietuva“ nekilnojamojo turto verslo direktorius Gytis Jakučionis.
Laidos „Gero savaitgalio receptas“ studija buvo kuriama su ypatingu dėmesiu detalėms – interjeru rūpinosi profesionalų komanda, visais laidos namų baldais pasirūpino „Baldai1“. Rezultatas – stilinga, funkcionali ir jauki erdvė.
„Baldai1“ atstovė Aušra Stipinienė renginyje džiaugėsi partneryste ir padėkojo laidos kūrybinei komandai už galimybę bendradarbiauti.
„Skanaus maisto, įdomaus filmo ir patogios sofos derinys – trys dedamieji, kurie sukuria tobulą savaitgalio ritualą ir leidžia mėgautis kokybišku laiku su artimiausiais. Partnerystė su „Gero savaitgalio recepto“ komanda mums yra ypatingas projektas – pasirūpinome, kad visa studija būtų įrengta mūsų baldais, o tai mums buvo ir didelė atsakomybė, ir malonumas.
Tokie partnerystės projektai atskleidžia, kad visai nesudėtinga susikurti aplinką, kurioje gera dirbti, kurti ir dalintis šiluma. Taipogi įrodėme, kad šiandien nebūtina gaišti laiko važinėjant po baldų parduotuves – užtenka telefone užsukti į Baldai1.lt ir išsirinkti patinkantį baldą, kuris bus atvežtas iki pat namų durų, o pristatymas nieko nekainuos. Ši studija – puikus pavyzdys, kaip dizainas ir funkcionalumas gali susijungti į vieną visumą, todėl nuoširdžiai dėkojame visai laidos komandai už šiltą bendradarbiavimą ir linkime sėkmingo sezono“, – teigė A. Stipinienė.
Prie sveikinimų renginio metu prisidėjo ir laidos parnerių, buitinės technikos ekspertų „Prenta“ komercijos direktorius Paulius Baužys.
„Savo studijose pristatome platų žinomų gamintojų buitinės technikos asortimentą, kurio nedidelę dalį galima išvysti ir „Gero savaitgalio receptas“ laidose. Šis projektas mums svarbus, nes suteikia progą pademonstruoti produktų funkcionalumą bei patikimumą. Su kūrybine komanda bendradarbiaujame jau ne vienerius metus, todėl šią partnerystę vertiname kaip patikimą ir sklandžią – ji leidžia žiūrovams geriau pažinti mūsų siūlomų sprendimų privalumus. Džiaugiamės galėdami būti šios kelionės dalimi ir tikime, kad naujasis sezonas bus dar įdomesnis, skanesnis bei smagesnis“, – kalbėjo P. Baužys.
Kaip ir dera tikram kulinarinės laidos vakarėliui, vienas ryškiausių akcentų buvo gėrimai ir vaišės. Be „Cloud Kitchen“ komandos ruoštų patiekalų, svečių dėmesį prikaustė vakarą vainikavęs desertų šou – įspūdingas reginys, kuriame susijungė skonis, muzika, šviesos efektai ir lengvas ledinio rūko prisilietimas. Šį unikalų desertų pasirodymą kūrė profesionalus šefas Tomas Ragauskas su savo komanda.
„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10:30 valandą tik per TV3!
Šaltinis:
tv3.lt