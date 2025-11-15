 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Superinis dešrainių receptas: paragavus norėsis dar vieno

2025-11-15 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 11:00

Šeštadienio vakarą, prie gero filmo per TV3 televiziją, reikia ir skanaus maisto – įkvėpti filmo „Apgaulės meistrai“, TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas siūlo pasigaminti Niujorko dešrainių.

Šeštadienio vakarą, prie gero filmo per TV3 televiziją, reikia ir skanaus maisto – įkvėpti filmo „Apgaulės meistrai", TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas" vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas siūlo pasigaminti Niujorko dešrainių.

0

Šio šeštadienio gero kino vakare įspūdinga kino juosta „Apgaulės meistrai“ nukels į niekada nemiegantį miestą – Niujorką, ir supažindins su keturiais talentingais iliuzionistais.

Į Niujorką nukels ir šie dešrainiai. Tai – greitas, paprastas, bet tobulo skonio patiekalas su savo charakteriu, tikra šio miesto kulinarinė vizitinė kortelė.

Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos

Niujorko dešrainiai

Ingredientai (12 asmenų):

Dešrainiams:

  • 12 dešrainių bandelių;
  • 12 pieniškų dešrelių (rinkitės tvirtesnes, kad neiširtų kepant).

Marinuotiems svogūnams:

  • 2 mėlynieji svogūnai;
  • 1-2 a. š. cukraus;
  • Žiupsnelis druskos;
  • 1 citrinos sultys.

Marinuotiems šviežiems agurkams:

  • 4 švieži trumpavaisiai agurkai;
  • 1-2 v. š. obuolių sidro acto (arba obuolių acto);
  • 1-2 a. š. cukraus;
  • Žiupsnelis druskos „Sauda“;
  • Mažas pundelis smulkintų šviežių krapų.

Paprikų majonezui:

  • 300-350 g majonezo „Vilnius „Pirmas lietuviškas“;
  • 50 g konservuotų raudonųjų paprikų;
  • 100 g marinuotų agurkėlių;
  • 1 a. š. rūkytos saldžios paprikos „Sauda“.

Česnakiniam sviestui:

  • 100 g sviesto;
  • 2-3 skiltelės česnako, susmulkintos;
  • Žiupsnelis druskos ir pipirų;
  • Švieži krapai.

Kiti dešrainių ingredientai:

  • 2 pomidorai, smulkiai pjaustyti (patiekimui);
  • Mažas pundelis laiškinių česnakų, smulkintų (patiekimui);
  • 4 v. š. svogūnų traškučių (patiekimui).

Keptoms bulvytėms:

  • 4-5 vidutinio dydžio bulvės;
  • Bulvyčių prieskonių mišinys „Kakė Makė“;
  • Alyvuogių aliejus.

 

Gaminimo eiga:

Marinuoti svogūnai:

Svogūnus supjaustykite plonais pusžiedžiais, pagardinkite druska ir išmaišykite. Tuomet įdėkite cukraus, išspauskite citrinos sulčių, viską lengvai pamaišykite ir palikite marinuotis.

Marinuoti agurkai:

Agurkus supjaustykite labai plonais griežinėliais. Sudėkite į dubenį, įdėkite smulkintus krapus, druską, cukrų ir užpilkite obuolių sidro actu. Lengvai išmaišykite ir palikite 10–15 minučių, kad susigertų visi skoniai.

Paprikų majonezui:

Į dubenį sudėkite majonezą, stambiai pjaustytas konservuotas paprikas bei marinuotus agurkėlius ir rūkytą saldžią papriką. Viską sutrinkite trintuvu iki vientisos masės. Jei norite skystesnio padažo, įpilkite šiek tiek agurkėlių marinato.

Česnakinis sviestas:

Kambario temperatūros sviestą sumaišykite su trintu česnaku ir šviežiais krapais. Pagardinkite žiupsneliu druskos bei pipirų.

Bulvės (patiekimui prie dešrainių):

Neskustas, bet gerai nuplautas bulves supjaustykite šiaudeliais ir 5 minutėms dėkite virti į pasūdytą vandenį. Nukėlę nuo ugnies, nusunkite ir pagardinkite „Kakės Makės“ bulvyčių prieskonių mišiniu bei alyvuogių aliejumi. Tuomet bulvytes dėkite į kepimo skardą ir kepkite orkaitėje, kol jos gražiai apskrus ir taps traškios.

Dešrainiai:

Dešreles trumpai apvirkite vandenyje (apie 3-4 min.), o vėliau jas apkepkite keptuvėje su dalimi česnakinio sviesto, kol gražiai apskrus.

Kol dešrelės kepa, bandeles perpjaukite išilgai, bet ne iki galo, kad nelūžtų. Vidų aptepkite česnakiniu sviestu. Dėkite į 200 °C įkaitintą orkaitę ir pašildykite apie 3-4 minutes, kol bandelės šiek tiek apskrus ir taps kvapnios.

Kai jau visi ingredientai paruošti, formuokite dešrainį.

Ant abiejų bandelės pusių užtepkite paruošto paprikų majonezo ir įdėkite apskrudintą dešrelę. Tuomet viename šone dėkite marinuotus agurkus, kitame – marinuotus svogūnus. Ant viršaus užpilkite dar šiek tiek padažo.

Galiausiai, apibarstykite dešrainius svogūnų traškučiais, kapotu pomidoru ir laiškiniais česnakais. Patiekite dešrainius įvyniotus į sviestinį popierių, o šalia jų serviruokite keptas bulvytes. Skanaus!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!

