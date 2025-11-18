 
Lietuvos įžymybės

Vaidos Poderytės-Bernatavičės gyvenime – ypatinga diena

2025-11-18 10:55

Šiandien, lapkričio 18-ąją, TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėja, TV prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė mini ypatingą dieną – savo gimtadienį.

Šiandien, lapkričio 18-ąją, TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas" vedėja, TV prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė mini ypatingą dieną – savo gimtadienį.

V. Poderytės-Bernatavičės gimtadienis šiemet neeilinis – jai sukanka 35-eri.

Vaidos Poderytės-Bernatavičės gyvenime – svarbi diena

Naujienų portalas tv3.lt šia proga kviečia žvilgtelėti į įvairias Vaidos gyvenimo akimirkas ir prisiminti, kaip moteris keitėsi bėgant metams:

Šiuo metu V. Poderytė-Bernatavičė gyvena jaudinančiu laukimu – moteris laukiasi antrosios atžalos.

„Jaučiuosi gerai, labai džiaugiamės šia žinia. Vaikai visada yra didelis džiaugsmas ir stebuklas. O kai jie gimsta meilėje, tai apskritai labai smagu“, – naujienų portalui tv3.lt spalį sakė V. Poderytė-Bernatavičė.

Vaidos gyvenimo stilius – nuolatinis judėjimas ir įvairių patirčių gausa. Ji dirba su įvairiais projektais, keliauja, o jos dienos dažnai išsidėsto tarp filmavimų, kelionių ir šeimos laiko.

„Mano gyvenimo stilius yra labai greitas, įtemptas ir labai įvairus. Nėra dalykų, kurie daugeliui skamba kaip monotonija ar nuobodulys – man jie dažnai yra siekiamybė, pavyzdžiui, namai, televizorius, filmai. Iš tiesų daug keliauju ir judu visur. Gyvenu tarp dviejų šalių – Lietuvos ir Italijos. Dar turiu įvairių projektų, pavyzdžiui, „Metam monetą“ ar „Maisto kelias“, kurie blaško mane po skirtingas vietas“, – naujienų portalui tv3.lt duotame interviu sakė ji.

V. Poderytė-Bernatavičė atskleidžia, kad svarbiausia kasdienybėje – tinkamai susidėlioti dienos režimą. Darbas, šeima, laikas sau – viskas turi būti subalansuota, kitaip greitai atsiranda nuovargis.

„Kai dirbi tokį darbą kaip aš, visos 24 valandos per parą labai lengvai gali virsti darbo diena. Todėl labai svarbu išmokti tinkamai paskirstyti laiką: kada skirtas darbas, kada – šeimai, kada – sau, pavyzdžiui, laisvalaikiui, o kartais net visiškam poilsiui – ne hobiams ar papildomoms veikloms, o tik atsipalaidavimui.“

Vienas svarbiausių Vaidos ritualų – sąmoningumas. Tai padeda nepasiklysti tarp darbų, šeimos ir asmeninių poreikių.

„Dažna žmonių klaida – kai jie gyvena automatiškai, nesąmoningai, nesuprasdami nei kodėl, nei kam kažką daro, tiesiog plaukia pasroviui. Kai ugdai sąmoningumą, aiškiai įsivardiji tikslus, poreikius, supranti, ko nori iš gyvenimo, viskas ima dėliotis kitaip“, – savo patirtimi dalijasi Vaida.

Anot Vaidos, jeigu nori gyventi su jausmu, polėkiu ir įgyvendinti savo tikslus, įkvėpimas būtinas visur. Tačiau atrasti ar pamatyti prasmę – didžiąja dalimi priklauso nuo mūsų pačių.

„Dažnai žmonės tiesiog praranda motyvaciją ir nemato to įkvėpimo, kurį visi turime iš tokio paties šaltinio. Todėl mano patarimas visiems – pradėk veikti, imkis kažko, ir įkvėpimas ateis savaime.“

