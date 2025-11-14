 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Per metus amerikiečiai suvalgo net 20 milijardų šio patiekalo porcijų: Poderytė ir Paplauskas parodys, kaip jį pasigaminti

2025-11-14 11:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 11:15

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero savaitgalio receptas“ nukels žiūrovus į miestą, kuris niekuomet nemiega – Niujorką.

Laidoje „Gero savaitgalio receptas“ gamino amerikietiškus dešrainius (nuotr. pranešimo spaudai)
39

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero savaitgalio receptas" nukels žiūrovus į miestą, kuris niekuomet nemiega – Niujorką.

Įkvėpti įspūdingo filmo „Apgaulės meistrai“, laidos vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas atskleis magijos, iliuzijų ir skonių triukus, o savo virtuvėje pagamins vieną populiariausių šio miesto patiekalų – tikrą Niujorko klasiką, kuriai negali atsispirti nė vienas amerikietis.

Laidoje „Gero savaitgalio receptas“ gamino amerikietiškus dešrainius
Šio šeštadienio vakaro filmas – „Apgaulės meistrai“

Šio šeštadienio gero kino vakaro žiūrovai išvys filmą „Apgaulės meistrai“. Tai – stilingas, azartiškas ir nenuspėjamas trileris apie keturis talentingus iliuzionistus. Tačiau įspūdingiausia tai, kad jų pasirodymai – įspūdingi banko apiplėšimai!

Publika žavėsis jų drąsa ir paslaptingais triukais, o FTB stengsis atskleisti, kas slypi už šių neįtikėtinų numerių. Kiekvienas šou atskleis naują mįslę, o magija taps įrankiu teisingumui ir net kerštui įgyvendinti.

„Keturi magai, keturios paslaptys ir vienas didžiulis planas – šis filmas yra apie ribą tarp tiesos ir iliuzijos, tarp to, ką matome, ir to, kas iš tiesų vyksta. Jis pasakoja apie keturis iliuzionistus, kurie vieną dieną gauna kvietimą prisijungti prie paslaptingo projekto, žadančio šlovę ir didelius pinigus.

Po metų jie jau – pasaulinės žvaigždės, „Keturi raiteliai“, atliekantys stulbinančius pasirodymus Las Vegase. O aš, peržiūrėjusi šį filmą, galiu pasakyti tik viena – jis pats yra tarsi vienas didelis magijos triukas“, – laidos pradžioje sakys V. Poderytė-Bernatavičė.

Įkvėpti šio magiško pasaulio, Vaida ir Tadas pakvies žiūrovus leistis į kulinarinę kelionę po Niujorką – miestą, kuriame ir vyksta vakaro filmo kulminacija.

Kulinarinė kelionė po Niujorką 

O kad iliuzija būtų ne tik ekrane, bet ir lėkštėje, laidos meniu centre atsidurs vienas iš garsiausių Niujorko patiekalų – dešrainiai. Paprasti, greiti, bet turintys savo charakterį – jie tobulai atspindi tiek filmo nuotaiką, tiek paties Niujorko dvasią, kur kiekvienas kąsnis gali tapti tikru triuku.

„Su Tadu šį kartą nusprendėme eiti paprastu, bet smagiu keliu – įkvėpimo sėmėmės iš filmo lokacijų. Nors jis buvo filmuotas keliose kultinėse JAV vietose – nuo Las Vegaso iki Niujorko – mus labiausiai sužavėjo būtent finalinė scena Niujorke.

Tad ir nusprendėme pasidairyti, kas gi yra šio miesto kulinarinė vizitinė kortelė. Atsakymas paprastas – dešrainiai! Ar žinojote, kad vien Niujorke yra net apie 12 tūkstančių dešrainių vežimėlių, o amerikiečiai per metus jų suvalgo net apie 20 milijardų? Tiesa, 10 procentų iš jų – būtent Niujorke“, – įdomiais faktais pasidalins Vaida.

Vaidos ir Tado dešrainiai bus neeiliniai – su naminiais marinuotais agurkėliais bei svogūnais, paprikų majonezų ir kitais pagardais, kurie tokį paprastą valgį kaip dešrainis pavers išskirtiniu.

Gamindami Vaida ir Tadas ne tik atskleis recepto paslaptis, bet ir pasidalins praktiškais virtuvės triukais, kurie padės dešrainius padaryti ne tik skaniais, bet ir visiškai neįprastais.

„Patarimas žiūrovams – gamindami dešreles pirmiausia trumpai jas apvirkite, tada gerai nusausinkite ir, kad pažadintumėte skonį, apkepkite. Tai galite daryti kaip mes – mes jas apkepinsime česnakiniame svieste.

Jei dešrelę tik keptumėte, jos skonis neatsiskleistų taip ryškiai, todėl geriausia – trumpai apvirti ir tik tuomet apkepti“, – praktiškais patarimais apie dešrainių paruošimą dalinsis virtuvės šefas Tadas.

Žavinga iliuzionisto profesija

Jis taip pat atkreips dėmesį ir į iliuzionistų profesiją – į žmones, kurie kiekvieną triuką turi ištobulinti iki tobulybės, kartodami jį šimtus ar net milijonus kartų.

„Mes visi iki tam tikro amžiaus tikėjome stebuklais, magais bei jų pasirodymais, kurie atrodydavo nepaaiškinami. Bet dabar, kai į magiją žiūri suaugęs, pradedi vertinti visai kitaip – per profesionalumo ir kruopštumo prizmę.

Kiek daug darbo, repeticijų, net nesėkmių slypi už kiekvieno, atrodytų, lengvo judesio. Magija iš tiesų yra ne triukuose, o tame, kiek pastangų žmogus įdeda, kad žiūrovas patikėtų tuo, ką mato. Ir man tai labai artima – juk ir virtuvėje, kaip ir scenoje, viskas priklauso nuo to, kiek kartų bandysi, kol pavyks“, – pasakos T. Paplauskas.

Tado mintims pritars ir Vaida, prisimindama vieną iš savo pirmųjų televizinių projektų, taip pat susijusį su magijos pasauliu.

Ji pasakos, kad būtent tada pirmą kartą iš arti pamatė, kiek kruopštumo, koncentracijos ir talento reikia, kad kiekviena scena virstų tikru stebuklu.

„Žiūrėdama šį filmą prisiminiau laikus, kai maždaug prieš dešimtmetį kartu su savo partneriais įkūriau pirmąją savo įmonę. Mūsų pirmasis prodiusuotas projektas buvo „Didysis magijos šou“. Atsimenu, kaip mus sužavėjo pagrindinis dalyvis – magas, berods ukrainietis, gyvenantis Latvijoje, kuris galiausiai ir laimėjo projektą.

Tai, kaip jis atlikdavo savo triukus, buvo tiesiog stulbinama – tiek sceninė energija, tiek miklumas, tiek precizika. Kartais net nebesuprasdavai, kaip viskas įvyko. Tai buvo aukščiausio lygio magija“, – asmenine patirtimi dalinsis V. Poderytė-Bernatavičė.

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!

Šefas Tadas Paplauskas verdant ryžius ragina padaryti tai: bus daug skanesni (nuotr. E. Rudys, Shutterstock.com)
Šefas Tadas Paplauskas verdant ryžius ragina padaryti tai: bus daug skanesni
