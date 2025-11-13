 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Vytaras Radzevičius atskleidė tobulą kiaulienos patiekalo receptą: apsilaižysite pirštelius

2025-11-13 15:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 15:50

Kiaulės liežuvis – tikras jaučio liežuvio „pusbrolis“, kuris – toks pat gurmaniškas, bet nebūtinai brangus delikatesas, paskaninantis tiek šventinį, tiek ir kasdienį stalą. Kaip pasakoja keliautojas, kulinaras, gero maisto entuziastas ir „Lidl“ ambasadorius Vytaras Radzevičius, kiaulių liežuviai mėgstami tolimojoje Azijoje, tačiau ir mūsų krašte galima atrasti receptų, kurie – ir gardūs, ir nebrangūs.

Vytaras Radzevičius, azijietiškas kiaulienos liežuvis su daržovėmis ir sojų padažu (nuotr. pranešimo spaudai)

Kiaulės liežuvis – tikras jaučio liežuvio „pusbrolis", kuris – toks pat gurmaniškas, bet nebūtinai brangus delikatesas, paskaninantis tiek šventinį, tiek ir kasdienį stalą. Kaip pasakoja keliautojas, kulinaras, gero maisto entuziastas ir „Lidl" ambasadorius Vytaras Radzevičius, kiaulių liežuviai mėgstami tolimojoje Azijoje, tačiau ir mūsų krašte galima atrasti receptų, kurie – ir gardūs, ir nebrangūs.

„Seniau, kai vykdavo kiaulės skerstuvės, jokia jos kūno dalis nebūdavo išmetama, bet panaudojama tradicinėje virtuvėje. Iš tų laikų turime vėdarus, kiaulės karką, rūkytas auseles, o liežuvis būdavo kone delikatesas.

Jo tekstūra – minkšta ir švelni, o skonis tinkamas įvairiems patiekalams, kurie tinka ir šiuolaikiniam valgytojui. Liežuvį galima virti, marinuoti, naudoti azijietiško ar kitų stilių patiekaluose, tad būtų nuodėmė jo nepaskanauti“, – šmaikštauja prekybos tinklo ambasadorius V. Radzevičius.

Kaip teigia prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė, kiaulių liežuviai – pirkėjų mėgstama prekė, labiausiai – dėl aukštos kokybės ir nedidelės kainos, rašoma pranešime spaudai.

„Kiaulių liežuviai – visus metus paklausi prekė, kurią klientai puikiai pritaiko tiek tradiciniams patiekalams, tiek kuliniariniams eksperimentams. Liežuvių mėsa vertinama dėl savo unversalumo bei patrauklios kainos. Kiaulių liežuviai parduodami ištisus metus ir yra kasdieniškas pasirinkimas, o artėjant šventiniam sezonui, asortimentas papildomas ir galvijų liežuviais, kurie dažniau naudojami gurmaniškiems patiekalams“, – teigia L. Skersytė.

Tradicijų skonis: dzūkiškas kiaulės liežuvis su grybų užpilu

Būdamas tradicinės Lietuvos virtuvės entuziastu, Vytaras kviečia išmėginti dzūkiškos kilmės patiekalą – šaltai ruoštą kiaulės liežuvį su grybų užpilu. Jis – nebrangus, o ir taps puikia idėja šventiniam užkandžių stalui.

„Kaip gi be grybų Dzūkijoje! Ar tai būtų vietoje rinkti, ar kitokie grybai, šiam šaltam patiekalui jie suteikia ypatingo skonio. Turiu ir „viecinių“ patarimą: šį patiekalą geriau ruošti iš anksto – per naktį palaikyti šaltai, kad „susigertų“ grybų kvapas, o sultinio drebučiai sustingdytų paviršių“, – pataria kulinaras.

Tradicinių skonių kupinam patiekalui reikės:

  • 2 kiaulių liežuvių
  • 1 morkos
  • 1 svogūno
  • Kelių lauro lapų
  • 8–10 juodųjų pipirų žirnelių
  • Druskos pagal skonį
  • Saujelės džiovintų baravykų (tinka ir šaldyti kiti grybai)
  • 1 šaukšto sviesto
  • 1 šaukšto miltų
  • 1 stiklinės sultinio (likusio nuo liežuvio virimo)
  • 1 šaukšto grietinės
  • Šviežių krapų ar petražolių papuošimui
  • Raugintų agurkų, krienų garnyrui

Gaminimas:

Liežuvius nuplaukite ir puode apvirkite maždaug 10 min., po to nupilkite vandenį.

Toliau juos virkite naujame vandenyje, į kurį sudėkite daržoves, lauro lapus, pipirų ir druskos. Virkite apie 2 val., kol suminkštės.

Išimkite liežuvius, kol neatvėso: nulupkite odelę, atvėsinkite ir supjaustykite plonais griežinėliais. Sultinį supilkite į stiklainį ar puodą ir atidėkite.

Grybus užpilkite karštu vandeniu. Išmirkius – smulkiai supjaustykite, pakepinkite ant sviesto įkaitintoje keptuvėje, pabarstykite miltais ir įpilkite stiklinę sultinio.

Įmaišykite šaukštą grietinės ir pakaitinkite, kol gausite kvapnų, vientisos konsistencijos padažą.

Liežuvius sudėkite į lėkštę, užpilkite grybų padažu, papuoškite krapais ar petražolėmis.

Galite skanauti iš karto arba kitą dieną, pernakt palaikius vėsioje, tamsioje vietoje: tuomet atsiskleis grybų skonis.

Patiekite su raugintais agurkais ir krienais.

Mėgstantiems egzotiškiau: azijietiškas kiaulienos liežuvis su daržovėmis ir sojų padažu

Nors ir laiko save lietuviškos virtuvės entuziastu, pasaulį ne kartą išmaišęs V. Radzevičius mėgsta paskanauti ir Azijos patiekalų. Vieną tokių – azijietišką kiaulienos liežuvį su daržovėmis ir sojų padažu – prekybos tinklo ambasadorius siūlo pasigaminti patiems.

Ingredientai:

  • 1 kiaulės liežuvis
  • 1 paprika
  • 1 morka
  • 1 svogūnas
  • 2 šaukštai sojų padažo
  • 1 šaukštas sezamų aliejaus (jei neturite, naudokite rapsų aliejų)
  • 1–2 skiltelės česnako
  • 1 šaukštelis medaus arba cukraus
  • Šlakelis ryžių arba vynuogių acto
  • Saujos sezamo sėklų
  • Virti ryžiai arba makaronai patiekimui

Gaminimas:

Liežuvius nuplaukite ir puode apvirkite maždaug 10 min., po to nupilkite vandenį.

Toliau juos virkite naujame vandenyje. Virkite apie 2 val., kol suminkštės.

Išimkite liežuvius, kol neatvėso: nulupkite odelę, atvėsinkite ir supjaustykite plonais griežinėliais.

Visas daržoves supjaustykite kubeliais. Keptuvėje įkaitinkite sezamų aliejų, sudėkite daržoves ir pakepinkite 3–4 min.

Vietoj sezamų aliejaus galite naudoti rapsų aliejų, tačiau prieš dėdami daržoves, jame pakepinkite saują sezamų sėklų.

Įdėkite liežuvį, įpilkite sojų padažą ir actą, įdėkite medaus ir trinto česnako.

Trumpai pakepkite pamaišydami, kol viskas karamelizuosis.

Patiekalą patiekite su virtais ryžiais ar makaronais, pabarstykite sezamo sėklomis.

