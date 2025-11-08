Vos atsikėlę neskubėkite valgyti pusryčių: privalote atkreipti dėmesį į 1 kūno signalą

Santaros klinikų gydytoja dietologė E. Gavelienė atviravo, kad mitybos režimas šiandien tapo pernelyg diskutuojama tema ir jai vyraujant vis dažniau remiamasi ne mokslu, o socialiniais tinklais.
„Valgymo režimas yra amžinas diskusijų objektas. Savo „Facebook“ paskyroje visai neseniai aptikau įrašą, kur aiškinama, kad pusryčių valgymas yra mokslininkų išmislas ir visiškai nereikia šito daryti, ir viskas bus labai gerai. Man visuomet kyla klausimas – iš kur tokios išvados?“ – kalba gydytoja.
Anot jos, vis labiau populiarėjančios idėjos neigti mokslą – pavojingos.
„Dabar pradeda darytis madinga mokslą neigti, bet niekur gerai nenuves šita situacija. Tai aš remiuosi mokslu ir mokslas šiai dienai sako, kad per dieną turime gauti tam tikrą maistinių medžiagų ir energijos kiekį. Kad gautume tai vieno valgymo metu, praktiškai neįmanoma, nes mūsų virškinimo traktas nėra tam pritaikytas“, – pabrėžia ji.
Kodėl užtenka trijų ar keturių valgymų per dieną?
Gydytoja aiškina, kad žmogaus virškinimo sistema fiziologiškai nėra pritaikyta gauti visą dienos maisto kiekį vienu kartu.
„Moterų skrandžio tūris komfortiškai talpina maždaug 0,5 litro, vyrų – apie 0,7 litro. Į tokį maisto tūrį nesudėsime visų reikalingų dienos maistinių medžiagų ir visos įvairovės“, – sako E. Gavelienė.
Pasak jos, net jei žmogus teoriškai bandytų viską suvalgyti vienu kartu, skrandis ir žarnynas tiesiog negalėtų to apdoroti.
„Sveikas žmogus gali valgyti 3 arba 4 kartus per dieną ir tokio valgymo skaičiaus visiškai pakanka gauti reikiamoms maistinėms medžiagoms ir kalorijoms“, – sako gydytoja.
Tiesa, kai kurie atvejai – išimtys.
„Jeigu turime sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, išsekusį žmogų arba sergantį lėtinėmis virškinimo sistemos ligomis, valgymų skaičius dažnėja“, – aiškina ji.
Pusryčiai – tonusas visai dienai
Gydytoja įsitikinusi, kad pirmasis dienos valgymas yra svarbiausias visos dienos savijautai.
„Pirmasis dienos valgymas turėtų vykti tuomet, kai kūnas yra atsibudęs. Jis duoda tonusą viskam – virškinimo sistemai, protui, net emocijai“, – sako E. Gavelienė.
Anot jos, pusryčių laikas priklauso nuo žmogaus dienotvarkės. Jei darbas prasideda labai anksti, galima luktelėti, kol organizmas pilnai pabus.
„Pirmasis dienos valgymas turėtų būti per maždaug 2 valandas nuo tada, kai atsibudau“, – pataria dietologė.
Ji pabrėžia, kad pusryčiai neturėtų būti vertinami kaip papildomas valgymas, o kaip natūrali kūno pabudimo dalis. Maistas ryte aktyvina medžiagų apykaitą ir paruošia organizmą visai dienai.
Daugiau vertingų patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale