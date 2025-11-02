 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
33
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mama papasakojo, ką vaikas valgo Vilniaus darželyje: „Makaronai su pomidorų padažu ir „šlapianka“

2025-11-02 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 12:00

Sumuštiniai su pelėsiu, vietoj kotletų – daktariška dešra, ir taip du mėnesius. Su tokia šiurpinančia realybe gyvena Vilniaus Volungės darželio-mokyklos auklėtiniai. Įstaigos vadovė ir tėvai dabar pradeda kovą, kad virtuvėje įsikūrusi privati bendrovė būtų išprašyta, o ateityje būtų galima gaminti maistą patiems.

Sumuštiniai su pelėsiu, vietoj kotletų – daktariška dešra, ir taip du mėnesius. Su tokia šiurpinančia realybe gyvena Vilniaus Volungės darželio-mokyklos auklėtiniai. Įstaigos vadovė ir tėvai dabar pradeda kovą, kad virtuvėje įsikūrusi privati bendrovė būtų išprašyta, o ateityje būtų galima gaminti maistą patiems.

REKLAMA
33

Tačiau Maisto ir veterinarijos tarnyba triskart patikrinusi maisto tiekėjus esminių pažeidimų esą nerado.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže. 

Tėvai pakraupę dėl maisto kokybės

Pusryčiams – sumuštinis ne tik su dešra, bet ir su pelėsiu ant batono. Arba sriuba pietums ir duona su pelėsiu. Tokia šiurpinanti Vilniaus Volungės darželio-mokyklos auklėtinių kasdienybė, trunkanti jau antrą mėnesį, kai virtuvėje maistą pradėjo gaminti bendrovė „CNC catering“.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų mokytojo padėjėjos, kurios neša maistą iš virtuvės, jos yra įsitempusios, nes sako: mes nežinom, ką įdės“, – situacija nepatenkinta ir Volungės darželio-mokyklos direktorė Edita Kaniavaitė.

REKLAMA

„Virtuvėje dėl kažkokių priežasčių pasibaigė kotletukai, tai buvo vaikam išduota po du griežinėlius daktariškos dešros. Tarytum užkeisti tuos kotletus“, – teigė darželio Tėvų tarybos narys Gediminas Avižonis.

Viena mama teigė, kad nuo tokio maisto jos vaikas netgi susirgo.

„Makaronai su pomidorų padažu ir „šlapianka“ – tai tikrai pamačiau, kad vaikas tikrai nekokybiškai valgo. Kitas dalykas – mano vaikas pradėjo skųstis pilvo skausmais“, – tikino anonime panorusi likti darželinuko motina.

REKLAMA
REKLAMA

Sulaukusi skundų įmonė nepasitaisė

Darželis-mokykla sutartį su „CNC catering“ sudarė dar birželį, bet virtuvėje įsikūrė tik rugsėjį. Mokyklos direktorė pasakoja nuo pirmų rudens dienų pastebėjusi, kad su maitinimu kažkas negerai. Tačiau pastabos ir pretenzijos įmonei – nė motais.

„Į dalį mūsų pretenzijų neatsakoma. Viename iš laiškų galiu pacituoti, atsakymas buvo: ką jūs čia išsigalvojate – tokių meniu, tokių valgiaraščių nėra“, – aiškino E. Kaniavaitė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„CNC catering“ jau pagarsėjo skandalais kitose ugdymo įstaigose. Praėjusį rudenį TV3 Žinios rodė siužetą apie bendrovės maisto gamybos ypatumus Vilniaus Baltupių progimnazijoje. Tuomet puoduose virė supuvusias morkas.

„Vienas vadovas man sako: mes šiandien, mūsų mokykloje vaikai gėrė pieną, kur negalim įrodyti, bet mums atrodo, kad jis yra skiestas. Sakau: mes vakar lygiai tokį patį, bet mes negalim įrodyti“, – įmonės elgesiu stebėjosi Volungės darželio-mokyklos direktorė.

REKLAMA

Būtent įrodyti, kad maistas yra blogas – sudėtinga. Nes vieną dieną įkalčiai yra, o kitą jų nelieka.

Maistas neatitiko valgiaraščio

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sulaukė ne tik direktorės skundo. Juos rašė ir tėvai. Tarnyba triskart lankėsi bendrovės tvarkomoje virtuvėje ir nustatė, kad tiekiamas maistas darželinukams iš tiesų neatitinka valgiaraščio, vaikams duodamuose sausainiuose yra per daug cukraus, bet...

REKLAMA

„Tai nėra tokie grubūs maisto saugos, maisto tvarkymo saugos pažeidimai, dėl kurių būtų imtasi griežtų sankcijų“, – aiškino Maisto ir veterinarijos tarnybos patarėja Daiva Ruželienė.

Taigi bendrovė jokių sankcijų iš tikrintojų nesulaukė.

„Bet čia iš tikrųjų yra didelis pažeidimas, jeigu neatitinka valgiaraščio“, – sakė D. Ruželienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau tikrintojai sako galintys apriboti maisto tiekėjų veiklą praktiškai tik tada, kai masiškai apsinuodytų vaikai.

„Tai reiškia: gali kilti potencialus protrūkis, kilti protrūkių, neišvengti kryžminės taršos. Arba tiekia maisto produktus – didžioji dalis maisto produktų pasibaigusio galiojimo“, – tikino Maisto ir veterinarijos tarnybos patarėja.

Viešųjų pirkimų tarnyba tvirtina, kad Vilniaus Volungės darželio-mokyklos atvejis iš tikrųjų nėra vienetinis. Lietuvos mastu privatūs maitintojai neretai vengia laikytis pasirašytų sutarčių.

REKLAMA

„Nepamenu tokios vertinimo išvados, kurioje būtų pasakyta, kad sutartis yra vykdoma tinkamai“, – teigė Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Darius Vedrickas.

Bendrovės tikisi bet kokiu atveju laimėti konkursus, siūlydamos mažas kainas, o vėliau ugdymo įstaigose nori elgtis kaip nori, todėl ragina budrias būti mokyklų ir darželių bendruomenes.

REKLAMA

„Tarnyba tikrai įsitrauktų, bet supraskim vieną dalyką, kad Lietuvoje turim beveik 900, ir šioje vietoje vis dėlto pagrindinė atsakomybė turi tekti sutarties šaliai – ugdymo įstaigai“, – sakė D. Vedrickas.

„Mes esame praradę pasitikėjimą ir norime nutraukti sutartį geranoriškai. Maitintojas mums turi duoti atsakymą spalio 30 dieną“, – neslėpė darželio direktorė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau ar „CNC catering“ norės draugiško išsiskyrimo – lieka neaišku.

„TV3 Žinioms“ įmonės atstovai komentarą žadėjo pateikti tik kitą savaitę. Būtent nuo bendrovės elgesio priklausys ir Volungės darželio-mokyklos vaikų likimas. Jeigu bendrovė nesutiks draugiškai nutraukti sutarties – prasidės ilgi ginčai teisme.

Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Ukrainiečiai didina spaudimą: skelbia apie neeilinę operaciją Pokrovske
Lapkričio 1 d. TV3 Žinios. Visuotinė kapinių apgultis: policija siunčia gyventojams svarbių patarimų
Spalio 31 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu Mindaugu Jurkynu
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Kandidatas į ministrus Kaunas atviravo apie potencialų postą: „Aš visgi žmogus, ne mašina, ne robotas“
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Švęsite Helovyną ar Vėlines? Prekybininkai atskleidė, kuri šventė šiuo metu populiariausia
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kodėl nepavyko numušti balionų: „Buvo sąlygų, kurios neleido to padaryti“
Spalio 31 d. TV3 Žinios. „Pilna streso, panikos“ – Turkijos oro uoste įstrigę lietuviai džiaugėsi, kad nors gavo vandens
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Sienų uždarymas kontrabandinius balionus pristabdė, bet ne ilgam: „Čia bus išbandymas mūsų diplomatijai“
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Pas brolį atvažiavęs vyras rado jo ir žmonos lavonus: mirties priežastis neaiški
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Muitų bangų talžomas santykių laivas pasiekė ramesnius vandenis: JAV ir Kinijos prezidentai susitiko Pekine
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Tikras stebuklas Kauno klinikose: išgyveno net 400 gramų nesvėrusi mergytė
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Būkite atsargūs: sukčiai jau taikosi į antrąją pensijų pakopą
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Pavardės ironija: kandidatas į krašto apsaugos ministrus kaunietis Robertas Kaunas Kaune nežinomas
Spalio 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su LSDP pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Liepsnojantis vilkiko ir automobilio susidūrimas netoli Klaipėdos: 4 žmonės išvežti į ligoninę
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Dvi ministrų pozicijos, bet nė vieno tikrai svarstomo kandidato: „Mes matome absurdišką cirką“
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Maisto produktų kainos Lietuvoje pranoko kai kurias Europos šalis: tai dar ne pabaiga
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Verslininkas atskleidė: kūčiukai šiemet brangs
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Pamatykite: medicinos bendruomenė pagerbė mokslo labui savo kūnus paaukojusius žmones
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Pabradės poligone jungtinės karinės pajėgos gerino karinius įgūdžius
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Europos Centrinis Bankas ruošia naujovę: eurai virs skaitmenine valiuta išmaniuosiuose įrenginiuose
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Opozicija kritikuoja valdžią dėl balionų krizės: siūlo kurti bepiločių sistemų valdybą
Spalio 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Nerijum Mačiuliu
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Inovatyvi tabletė gali parodyti, ar turite inkstų ligų
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lietuva tęsia pasienio uždarymą su Baltarusija, o Lenkija žada 2 punktus – atverti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Per gaisrą žuvusiam ugniagesiui atidenktas paminklas: Tarnybos, kokia ji buvo – niekada nebebus
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Mokytojai atviri: apie Heloviną vaikai žino, tačiau kas yra Vėlines – tenka priminti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lukašenka sureagavo į Lietuvos oro erdvėje vyksiančią ataką: tai bebrotiška afera
Spalio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su bendrovės „Baltijos tyrimai“ vadove Rasa Ališauskiene
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Vairuotojams primena: laiku nepasikeitus padangų gresia baudos – štai kur keitimas pigiausias
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Šilumos kainos vis labiau tuštins gyventojų pinigines
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Apžvalgininkai įvertino socdemų kandidatą į ministrus: susiduria su kadrų trūkumu?
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Pamatykite: neeilinis edukacijos centras „Rupert“ atvėrė duris naujoje vietoje su įspūdingu pasirodymu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Meksikoje prasidėjo Mirusiųjų dienos šventės: pamatykite įspūdingą skeletų paradą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mokytojų profsąjungos grasina streikuoti: įvardijo sumą, kiek prašė didinti algai
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Po meteorologinių balionų krizės – Prezidentūros noras apriboti Kaliningrado tranzitą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ vicepirmininkas įvardijo, kur ieškos naujojo kultūros ministro: „Ministerija yra visos Lietuvos“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Istorinė Čiurlionio paroda Japonijoje pakibo ant plauko: „Buvo nubraukta apie 15 mln. eurų“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Specialistai svarsto – kaip elgtis su gyvūnais ekstremalios situacijos metu: ieško humaniškiausio būdo
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Neįgaliesiems – naujovė, apie kurią vis dar žino ne visi: „Žmonės yra prisiklausę ir iki šiol vadovaujasi mitais“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ugniagesys papasakojo, kaip gelbėjo žmones po žemės drebėjimo Turkijoje: „Toks smūgis, kur emociškai jautru“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Vakarai raunasi plaukus: Kinija paskelbė apribojimus retųjų elementų eksportui
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ruginienės intrigas įvertinęs politologas Bruveris: „Ši Vyriausybė yra istorinė“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Teistumą už narkotikus turintys asmenys negalės dirbti su vaikais – šie skundžiasi diskriminacija
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Kretingoje pražydo bananas: štai kada kvies paragauti derlių
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Lietuvoje plinta nutukimui gydyti skirtas vaistas: gydytojai griežtai įspėja – privalote laikytis 1 taisyklės
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mergaitei, pagrobtai Filipavičiaus, priteisti ieškiniai: štai kokią sumą gaus
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Šiems lietuviams Lietuvos bankas švelnins reikalavimus būsto paskolų gavėjams: „Tai gali sukelti kainų didėjimą“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas – naujas, bet pati problema sena
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Sulaikyti du Luvro plėšikai – aiškėja tapatybės: vienas ruošėsi palikti Prancūziją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos pramonės sektorių ištiks stagnacija
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Radinys Alytaus bažnyčioje nustebino visus – vadina tai išskirtine vieta: „Dar niekur, niekur nesu matęs“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Atostogos Turkijoje lietuvių šeimai virto tragedija: norėjo parsivežti suvenyrą, o dabar gresia kalėjimas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Beveik 7 tūkst. keleivių įkalinti oro uostuose – atskleista, kokių nuostolių pridarė kontrabandiniai balionai
Spalio 25 d. TV3 Žinios. NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutėje: aiškėja, kas vyko paskutinę minutę prieš nelaimę
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Laiko nekaitaliojimo dar teks palaukti: klausimas atidėtas neribotams laikui
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Valdžios žinia kontrabandininkams: gresia laisvės atėmimas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tėvai pakraupę dėl maisto kokybės viename Vilniaus darželių: nuolat randa pelėsių
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tragedija prie Alytaus: „Škoda“ išvažiavo į priešpriešą – vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Plaukimo būreliai patiria tikrą apgultį: tėvai net naktimis laukia atsilaisvinančių vietų
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Kybartų gyventojai tikina girdėję ir šūvius: Rusijos kariniai orlaiviai, prieš įskrisdami į Lietuvą, šaudė?
Spalio 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Airguru“ vadove Egle Grašyte
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Ruginienė susitiko su „Girių spiečiaus“ bendruomene: žada miškų uriedijos ŽŪM neperduoti
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Iš ministrės kėdės išmesta Šakalienė: „Buvo daug šnekų, bet mažai darbų“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Meksikoje – neeilinis pasiruošimas Visų Šventųjų dienai: „Turime tęsti šias tradicijas“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su režisiere Dalia Ibelhauptaite
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Jau keturioliktą kartą į Nerį išleisti karališkieji eršketukai: dar maži jie turi saugotis vieno pavojaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Nesusipratimas vos nesibaigė tragedija – kariai paleido imitacinius šūvius, policija atsakė tikrais
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Kuršių nerijoje ėmė plūsti šernų būriai – gamtininkas kaltina gyventojų elgesį
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokia bauda gresia namuose neturintiems dūmų detektoriaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Pajūryje vyksta pratybos „Audros smūgis 2025“ – smėlyje drakono dantys ir kulkosvaidžiai
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje vos 4 dienų mergytė: aiškėja, kas parašyta mamos raštelyje
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Teisme Celofanas ir Lobovas surengė tikrą šou: siekė nušalinti prokurorą ir teismą
Spalio 23 d. TV3 Žinios. NKVC vadas: už balionų atakos slypi Lukašenkos režimas
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Protestas, ginantis gyvūnų teises: vos 7 dienų sulaukę paršeliai – kastruojami
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Pamatykite neeilinį reginį pasienyje: 9 vilkų šeima iš Baltarusijos pelkėmis atkeliavo į Lietuvą
Spalio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Poliklinikas jau pasiekė naujos gripo vakcinos: štai kiek žmonių jau pasiskiepijo
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kas laukia buvusio Prancūzijos prezidento Sarkozy: pasakė kokiomis sąlygomis ir kiek sėdės kalėjime
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kodėl Šinkūnas buvo atmestas į Konstitucinio Teismo teisėjus: „Tai valdančiųjų kerštas prezidentui“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Atstatydinta Šakalienė vardijo klaidas ministrės poste: „Gal tikrai man reikia diplomatijos išmokti daugiau“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Šios įstaigos darbuotojai neapkentė direktorės elgesio: „Su valytojomis bendraujama tiesiog smurtu“
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moterį nušovęs policininkas Darius Šerpytis pripažintas nekaltu
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Klaipėdos teisme – Seimo rinkimų naktį įvykdyta šiurpi žmogžudystė
Spalio 21 d. Komentarai iš prezidentūros po G. Nausėdos ir D. Šakalienės susitikimo
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moliūgą milžiną užauginęs lenkas negali atsistebėti: pasiekė šalies rekordą
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Pasikeitusį Palucko elgesį įvertinęs Pavilionis: „Šita premjerė yra tiesiog Palucko statytinė“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Lietuvės žmogžudystė Londone palietė daugelį lietuvių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Apledėjęs pirmadienis atnešė problemų: vietomis stojo net iki 30 troleibusų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Ruginienė pakomentavo, ką kalbėjo su Šakaliene: „Pasitikėjimas tikrai yra sušlubavęs“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Žaliakalnio funikulieriaus likimas neaiškus: supuvo pabėgiai, o juos pakeisti reikia bent 100 tūkst. eurų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Senosiose Mackantiškių kapinaitėse Marijonas palaiko mirusiųjų pagerbimo tradicijas: prie vaškinių žvakių – vaišės
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Jau dvi savaites tuščias išlikęs Kultūros ministerijos vadovo postas galimai turi nują kandidatą
Spalio 20 d. TV3 Žinios. 75-erių vilkaviškietis Adolfas stebina savo menišku pomėgiu: šeimos nariai namuose jį mato retai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Nepasiturinčių Lietuvos gyventojų daugėja: „Vakarais su vyru sėdime be šviesos“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Pristatyta paskutinė magistralės „Via Baltica“ atkarpa: pasienyje susitiko Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Andriumi Baranausku.
REKLAMA
voss
voss
2025-11-02 12:23
tiesiog tikrintojai gauna savo dali.
Atsakyti
Kk4
Kk4
2025-11-02 12:11
Toks ilgas straipsnis, bet esminis dalykas niekur nepaminėtas - kiek mokama už vieną porciją maisto? Čia ir slypėtų trumpas atsakymas į visą šią, ištemptą rašlevą...
Atsakyti
Tai
Tai
2025-11-02 12:31
o ir šlapianka - šuns džiaugsmas?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (33)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų