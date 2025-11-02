Mama papasakojo, ką vaikas valgo Vilniaus darželyje: „Makaronai su pomidorų padažu ir „šlapianka“

Tačiau Maisto ir veterinarijos tarnyba triskart patikrinusi maisto tiekėjus esminių pažeidimų esą nerado.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Tėvai pakraupę dėl maisto kokybės
Pusryčiams – sumuštinis ne tik su dešra, bet ir su pelėsiu ant batono. Arba sriuba pietums ir duona su pelėsiu. Tokia šiurpinanti Vilniaus Volungės darželio-mokyklos auklėtinių kasdienybė, trunkanti jau antrą mėnesį, kai virtuvėje maistą pradėjo gaminti bendrovė „CNC catering“.
„Mūsų mokytojo padėjėjos, kurios neša maistą iš virtuvės, jos yra įsitempusios, nes sako: mes nežinom, ką įdės“, – situacija nepatenkinta ir Volungės darželio-mokyklos direktorė Edita Kaniavaitė.
„Virtuvėje dėl kažkokių priežasčių pasibaigė kotletukai, tai buvo vaikam išduota po du griežinėlius daktariškos dešros. Tarytum užkeisti tuos kotletus“, – teigė darželio Tėvų tarybos narys Gediminas Avižonis.
Viena mama teigė, kad nuo tokio maisto jos vaikas netgi susirgo.
„Makaronai su pomidorų padažu ir „šlapianka“ – tai tikrai pamačiau, kad vaikas tikrai nekokybiškai valgo. Kitas dalykas – mano vaikas pradėjo skųstis pilvo skausmais“, – tikino anonime panorusi likti darželinuko motina.
Sulaukusi skundų įmonė nepasitaisė
Darželis-mokykla sutartį su „CNC catering“ sudarė dar birželį, bet virtuvėje įsikūrė tik rugsėjį. Mokyklos direktorė pasakoja nuo pirmų rudens dienų pastebėjusi, kad su maitinimu kažkas negerai. Tačiau pastabos ir pretenzijos įmonei – nė motais.
„Į dalį mūsų pretenzijų neatsakoma. Viename iš laiškų galiu pacituoti, atsakymas buvo: ką jūs čia išsigalvojate – tokių meniu, tokių valgiaraščių nėra“, – aiškino E. Kaniavaitė.
„CNC catering“ jau pagarsėjo skandalais kitose ugdymo įstaigose. Praėjusį rudenį TV3 Žinios rodė siužetą apie bendrovės maisto gamybos ypatumus Vilniaus Baltupių progimnazijoje. Tuomet puoduose virė supuvusias morkas.
„Vienas vadovas man sako: mes šiandien, mūsų mokykloje vaikai gėrė pieną, kur negalim įrodyti, bet mums atrodo, kad jis yra skiestas. Sakau: mes vakar lygiai tokį patį, bet mes negalim įrodyti“, – įmonės elgesiu stebėjosi Volungės darželio-mokyklos direktorė.
Būtent įrodyti, kad maistas yra blogas – sudėtinga. Nes vieną dieną įkalčiai yra, o kitą jų nelieka.
Maistas neatitiko valgiaraščio
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sulaukė ne tik direktorės skundo. Juos rašė ir tėvai. Tarnyba triskart lankėsi bendrovės tvarkomoje virtuvėje ir nustatė, kad tiekiamas maistas darželinukams iš tiesų neatitinka valgiaraščio, vaikams duodamuose sausainiuose yra per daug cukraus, bet...
„Tai nėra tokie grubūs maisto saugos, maisto tvarkymo saugos pažeidimai, dėl kurių būtų imtasi griežtų sankcijų“, – aiškino Maisto ir veterinarijos tarnybos patarėja Daiva Ruželienė.
Taigi bendrovė jokių sankcijų iš tikrintojų nesulaukė.
„Bet čia iš tikrųjų yra didelis pažeidimas, jeigu neatitinka valgiaraščio“, – sakė D. Ruželienė.
Tačiau tikrintojai sako galintys apriboti maisto tiekėjų veiklą praktiškai tik tada, kai masiškai apsinuodytų vaikai.
„Tai reiškia: gali kilti potencialus protrūkis, kilti protrūkių, neišvengti kryžminės taršos. Arba tiekia maisto produktus – didžioji dalis maisto produktų pasibaigusio galiojimo“, – tikino Maisto ir veterinarijos tarnybos patarėja.
Viešųjų pirkimų tarnyba tvirtina, kad Vilniaus Volungės darželio-mokyklos atvejis iš tikrųjų nėra vienetinis. Lietuvos mastu privatūs maitintojai neretai vengia laikytis pasirašytų sutarčių.
„Nepamenu tokios vertinimo išvados, kurioje būtų pasakyta, kad sutartis yra vykdoma tinkamai“, – teigė Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Darius Vedrickas.
Bendrovės tikisi bet kokiu atveju laimėti konkursus, siūlydamos mažas kainas, o vėliau ugdymo įstaigose nori elgtis kaip nori, todėl ragina budrias būti mokyklų ir darželių bendruomenes.
„Tarnyba tikrai įsitrauktų, bet supraskim vieną dalyką, kad Lietuvoje turim beveik 900, ir šioje vietoje vis dėlto pagrindinė atsakomybė turi tekti sutarties šaliai – ugdymo įstaigai“, – sakė D. Vedrickas.
„Mes esame praradę pasitikėjimą ir norime nutraukti sutartį geranoriškai. Maitintojas mums turi duoti atsakymą spalio 30 dieną“, – neslėpė darželio direktorė.
Tačiau ar „CNC catering“ norės draugiško išsiskyrimo – lieka neaišku.
„TV3 Žinioms“ įmonės atstovai komentarą žadėjo pateikti tik kitą savaitę. Būtent nuo bendrovės elgesio priklausys ir Volungės darželio-mokyklos vaikų likimas. Jeigu bendrovė nesutiks draugiškai nutraukti sutarties – prasidės ilgi ginčai teisme.