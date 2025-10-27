Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Avokadai namuose nesuges ištisas savaites: štai ką ragina padaryti

2025-10-27 07:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 07:45

Avokadai – daugelio mėgstamas, maistingas ir sveikųjų riebalų turintis vaisius. Vis tik jie turi vieną trūkumą – labai trumpą galiojimo laiką. Dažnai vos po kelių dienų prinokę vaisiai pradeda ruduoti.

Avokadai (nuotr. Shutterstock.com)

Avokadai – daugelio mėgstamas, maistingas ir sveikųjų riebalų turintis vaisius. Vis tik jie turi vieną trūkumą – labai trumpą galiojimo laiką. Dažnai vos po kelių dienų prinokę vaisiai pradeda ruduoti.

0

Laimei, yra paprastas būdas išlaikyti avokadus šviežius daug ilgiau, ir tam prireiks tik dviejų minučių.

Šiuo triuku pasidalijo maisto atliekų mažinimo ekspertė Amy Cross, tinklaraščio „The Cross Legacy“ autorė, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Acto vonelė – paslaptis ilgam šviežumui

Grįžus iš parduotuvės, Amy siūlo nuplauti avokadus ne tik vandeniu, bet ir baltojo acto tirpalu.

Į didelį dubenį įpilkite vandens ir įpilkite ketvirtį puodelio acto. Tuomet įdėkite avokadus ir palikite mirkti dvi minutes.

Šis procesas padeda pašalinti bakterijas nuo vaisiaus odelės ir stabdo rudavimo procesą, tačiau actas nepaveikia skonio, nes neprasiskverbia pro žievę.

Po mirkymo avokadus kruopščiai nusausinkite rankšluosčiu ir tik tada dėkite į šaldytuvą – drėgmė yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl vaisiai greitai genda.

Dar vienas triukas – laikymas šalia citrinos

Dar vienas ekspertės patarimas – laikykite avokadus daržovių stalčiuje kartu su citrinomis.

Pasak Amy, „citrinos ir avokadai yra puikūs draugai – jie padeda vienas kitam ilgiau išlikti šviežiems“.

Tvirtinama, kad šis metodas gali išlaikyti avokadus šviežius net iki mėnesio, todėl tai puikus būdas sumažinti maisto švaistymą ir sutaupyti pinigų.

