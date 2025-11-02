Vardija, kas Lietuvoje kainuoja daugiau nei Europoje: „Siaubingai brangu, kyla ir kyla“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Lietuvoje pieno produktai ir kiaušiniai kainuoja jau 15 proc. brangiau nei vidutiniškai ES, aliejus 20 proc. brangesnis, duona 5 proc. brangesnė. Tik žuvis ir mėsa dar kainuoja pigiau. O apibendrinus, Lietuvoje maisto kainos jau pakilo iki ES vidurkio. Taigi Lietuvos bankas daro išvadą, kad bent jau maisto prekių rinka Lietuvoje iš esmės baigė konvergenciją, tai yra, suartėjimą su ES.
„Sezoninis maistas, neapdorotas maistas buvo brangesnis, tai persiduoda per tiekimo grandines į kitus maisto produktus“, – kalbėjo Lietuvos banko ekonomistas Rokas Budrauskas.
Tačiau atlyginimai Lietuvoje tebėra perpus mažesni negu ES vidurkis.
„Lietuva išlieka tarp tų valstybių, kurios nėra pasiekusios ES vidurkio, esame 6 nuo galo valstybė“, – dalinosi ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
Tad gyventojai piktinasi, kad gaudami perpus mažesnes algas negu, pvz., italai, maistą turi pirkti tokiomis pačiomis kainomis:
„Aukštos labai, nieko nenuperki, o sumoki daug.“
„Brangsta savaitėmis, tikrai liūdna.“
„Siaubingai brangu, kyla ir kyla.“
„Anksčiau 30 eurų užteko ateiti ir apsipirkti, dabar jau 50–60 Eur.“
„Turėtų valdžia žiūrėti, atpenėtasnukius verslininkus suimti.“
Kylančios kainos stabdo konkurenciją
Kainas prekybos centruose stebintys „Pricer“ ekspertai pasigenda realios konkurencijos tarp prekybos tinklų ir perdirbėjų.
„Banko politikų pareiškimai, kad viskas gerai, ieškojimas priežasčių pateisinti kainas duoda signalą verslui – viskas gerai, taip turi būti, varykite toliau. Tai kainos ir keliamos“, – sakė „Pricer“ atstovas Petras Čepliauskas.
Žemės ūkio ministras Andrius Palionis žada tęsti Maisto tarybos veiklą ir joje susodinus žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų atstovus tartis, kaip stabdyti maisto kainų augimą šalyje. Tačiau panašu ir pats didelių vilčių dėl to neturi.
„Dirbame laisvos rinkos sląygomis, kažką reguliuoti, maržas reguliuoti nėra galimybių“, – apie situaciją kalbėjo jis.
Prekybos tinklo „Norfa“ savininkas ragina valdžią piginti Lietuvoje maistą sumažinant PVM, kaip yra daugelyje Lietuvos kaimyninių šalių. Tačiau Vyriausybė šiandien atmetė grupės Seimo narių siūlymą mokesčius sumažinti bent ekologiškiems produktams.
„Buvo idėjos žaliai mėsai mažinti PVM, Seime turėjome diskusijas, prekybos centrai buvo pasiryžę įsipareigoti, kad mažesnis PVM kainoje atsispindės“, – teigė A. Palionis.
„Nuleisčiau toms prekėms, dėl kurių važiuoja į Lenkiją. Sumažinti komercinį turizmą, nebūtina visoms prekėms nuleisti“, – grindė savo poziciją „Norfos“ savininkas Dainius Dundulis.
Šiemetinį maisto brangimą, kuris vidutiniškai siekia 5 proc., anot Lietuvos banko ekspertų, šalyje lėmė šaltas pavasaris ir vasara, dėl ko derlius buvo mažesnis, augo ūkininkų sąnaudos, brango darbo jėga, savo maržas pridėjo ir perdirbėjai su prekybininkais.
Negana to, Lietuvos bankas skelbia, kad Lietuvoje maistas ir toliau brangs greičiau nei vidutiniškai ES dėl palyginti mažos rinkos nulemtų veiksnių – mažos konkurencijos ir gamybos, į kainas vangiai reaguojančių pirkėjų.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.