Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
18
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Lietuvių garbinami cepelinai – sovietmečio produktas? Atskleidė, kas iš tiesų yra tradiciniai patiekalai

Laida „Verta žinoti“
2025-10-22 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 19:00

Šaltibarščiai ir cepelinai – patiekalai, kuriuos lietuviai ne tik mėgsta, bet didžiuojasi nacionaliniu ir pasauliniu lygiu: vasarą rengia rožinį festivalį, o pirmąjį vasario sekmadienį  kalendoriuje skiria didžkukuliams. Visgi, pasak naujienų portalo laidoje „Verta žinoti“ viešėjusios istorikės, knygų autorės Neringos Dambrauskaitės-Martinkėnės, šie valgiai tautiečių virtuvėse karaliauja visai ne nuo seno.

Šaltibarščiai ir cepelinai – patiekalai, kuriuos lietuviai ne tik mėgsta, bet didžiuojasi nacionaliniu ir pasauliniu lygiu: vasarą rengia rožinį festivalį, o pirmąjį vasario sekmadienį  kalendoriuje skiria didžkukuliams. Visgi, pasak naujienų portalo laidoje „Verta žinoti“ viešėjusios istorikės, knygų autorės Neringos Dambrauskaitės-Martinkėnės, šie valgiai tautiečių virtuvėse karaliauja visai ne nuo seno.

REKLAMA
18

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai, kaip istorijos perspektyvoje kito maisto kultūra Lietuvoje – ką didikai rinkdavosi įprastomis dienomis ir per šventes, kiek kartų per dieną valgyta, kuo gydydavosi skrandžio skausmus, kodėl vietoj vandens rinkdavosi alų ir kokias saldumynais mėgavosi – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje. 

REKLAMA
REKLAMA

„Mus tikrai nustebintų valdoviško stalo prabanga, gausa, mėsos patiekalų kiekiai, laukinių paukštelių valgymo mada. Ant stalo būtų, pavyzdžiui, strazdas, tokie maži paukšteliai kaip svirbeliai, kitos rūšys laukinių paukščių buvo valgomas – kurapkos, tetervinai, jerubės, putpelės,“ – įprastą XVI-XVII a. patiekalų meniu vardija istorikė. 

REKLAMA

Aptardama cepelinų populiarumą šių dienų kontekste, N. Dambrauskaitė akcentuoja, kad šis patiekalas gilių tradicijų mūsų kultūroje neturi.

„Tie patys cepelinai, dičkukuliai, daugiau XX amžiaus produktas, ypač sovietmečio produktas. Ir, man atrodo, visas jų populiarumas yra tas, kad tai yra labai nesena – visi prisimena ir traktuoja savo dalimi, paveldu, nors tikrai gilių tradicijų neturi,“ – konstatuoja mokslininkė ir priduria, kad situacija su šaltibarščiais gerokai skiriasi.

REKLAMA
REKLAMA

„Su šaltibarščiais kiek kitokia istorija. Prmiausia turėtume kalbėti apie barščius, kurie, vėlgi XVI, XVII amžiuje buvo kitokie. Barščiais vadinti laukiniai augalai, visai nesusiję su burokais, kurie auga daržuose. Ir barsčiai labai mėgti lietuvių. Netgi lenkų istorikai sutinka, kad į lenkų virtuvę barščių valgymas atėjo, na, iš Lietuvos,“ – intriguoja laidos pašnekovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas

00:30 Laiko mašina atgal: ar išdrįstume paragauti didikų vaišių

01:50 Valgyta buvo daug ir per daug?

04:10 Apie tai, kada ir kiek kartų valgė per dieną

08:29 Kai norisi kažko saldaus: desertai, bet ne prie kavutės?

10:28 Kodėl vietoj vandens gėrė alų?

10:30 Kuo troškulį malšindavo vaikams

11:50 Lašiniai ir kumpiai – valstiečių palikimas

13:30 Pagrindinis patiekalas, garnyras ir salotos  vienoje lėkštėje – kada tai tapo įprasta 

REKLAMA

14:35 Kas šokiruotų atsikėlusios iš praeities prie mūsų stalo

17:55 Apie cepelinus ir šaltibarščius – kiek juose lietuviškos tradicijos?

21:20 Tie patys valgiai, kuriuos gaminame šiandien ir prieš 400 metų

22:30 Kokios skonio buvo maistas 

23:25 Valdovai ir didikai valgydavo iki nukritimo?

24:30 Kuom gydėsi skrandžio ir pilvo skausmus

26:35 Barų ir kavinių atsiradimas Lietuvoje 

30:20 Kokius virėjus samdydavosi turtingieji

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Valgėm ir valgysim
Valgėm ir valgysim
2025-10-22 19:17
Žoles ir visokias nesąmones ėda veganai tai dabar garbinamas maistas
O ką mes mėgom ir valgėm senais laikais ir dabar reiškia sovietinis palikimas.Nejuokinkit idijotai
Atsakyti
Ruslan7
Ruslan7
2025-10-22 19:28
Valio. Cepelinai ne lietuvių. Parašysiu belarusams, kad jau galima pasisavinti cepelinus. Kitas žingsnis bus herbas. Tuoj kažkas parašys, kad vytis yra sovietinis.
Atsakyti
Metai už stalo
Metai už stalo
2025-10-22 19:28
Nijolės Marcinkevičienės knyga, išleista Nacionalinio liaudies kultūros centro. Tegul paskaito šita...ir visiems rekomenduoju.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų