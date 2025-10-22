Lietuvių garbinami cepelinai – sovietmečio produktas? Atskleidė, kas iš tiesų yra tradiciniai patiekalai

Daugiau apie tai, kaip istorijos perspektyvoje kito maisto kultūra Lietuvoje – ką didikai rinkdavosi įprastomis dienomis ir per šventes, kiek kartų per dieną valgyta, kuo gydydavosi skrandžio skausmus, kodėl vietoj vandens rinkdavosi alų ir kokias saldumynais mėgavosi – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
„Mus tikrai nustebintų valdoviško stalo prabanga, gausa, mėsos patiekalų kiekiai, laukinių paukštelių valgymo mada. Ant stalo būtų, pavyzdžiui, strazdas, tokie maži paukšteliai kaip svirbeliai, kitos rūšys laukinių paukščių buvo valgomas – kurapkos, tetervinai, jerubės, putpelės,“ – įprastą XVI-XVII a. patiekalų meniu vardija istorikė.
Aptardama cepelinų populiarumą šių dienų kontekste, N. Dambrauskaitė akcentuoja, kad šis patiekalas gilių tradicijų mūsų kultūroje neturi.
„Tie patys cepelinai, dičkukuliai, daugiau XX amžiaus produktas, ypač sovietmečio produktas. Ir, man atrodo, visas jų populiarumas yra tas, kad tai yra labai nesena – visi prisimena ir traktuoja savo dalimi, paveldu, nors tikrai gilių tradicijų neturi,“ – konstatuoja mokslininkė ir priduria, kad situacija su šaltibarščiais gerokai skiriasi.
„Su šaltibarščiais kiek kitokia istorija. Prmiausia turėtume kalbėti apie barščius, kurie, vėlgi XVI, XVII amžiuje buvo kitokie. Barščiais vadinti laukiniai augalai, visai nesusiję su burokais, kurie auga daržuose. Ir barsčiai labai mėgti lietuvių. Netgi lenkų istorikai sutinka, kad į lenkų virtuvę barščių valgymas atėjo, na, iš Lietuvos,“ – intriguoja laidos pašnekovė.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas
00:30 Laiko mašina atgal: ar išdrįstume paragauti didikų vaišių
01:50 Valgyta buvo daug ir per daug?
04:10 Apie tai, kada ir kiek kartų valgė per dieną
08:29 Kai norisi kažko saldaus: desertai, bet ne prie kavutės?
10:28 Kodėl vietoj vandens gėrė alų?
10:30 Kuo troškulį malšindavo vaikams
11:50 Lašiniai ir kumpiai – valstiečių palikimas
13:30 Pagrindinis patiekalas, garnyras ir salotos vienoje lėkštėje – kada tai tapo įprasta
14:35 Kas šokiruotų atsikėlusios iš praeities prie mūsų stalo
17:55 Apie cepelinus ir šaltibarščius – kiek juose lietuviškos tradicijos?
21:20 Tie patys valgiai, kuriuos gaminame šiandien ir prieš 400 metų
22:30 Kokios skonio buvo maistas
23:25 Valdovai ir didikai valgydavo iki nukritimo?
24:30 Kuom gydėsi skrandžio ir pilvo skausmus
26:35 Barų ir kavinių atsiradimas Lietuvoje
30:20 Kokius virėjus samdydavosi turtingieji
