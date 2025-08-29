Kuo 3 kartus per savaitę vieniši vyrai pakeičia pusryčius? Išgirdę klausytojo atsakymą vedėjai apstulbo

Edgaras skaitytojų paprašė skambinti į studiją ir spėti atsakymą į tokį klausimą: „25 proc. vienišų vaikinų teigia, kad bent jau tris kartus per savaitę jų pusryčius pakeičia tai...?‘‘
Paskambinusio klausytojo atsakymas – pribloškė abu laidos vedėjus. Jis atsakė:
„Aš manau, kad patampuką‘‘.
Vedėjų reakcijos
Klausimą uždavęs vedėjas neslėpė nuostabos veide.
„Atsiprašau, ką tokį?“, – perklausė jis.
Klausytojui patvirtinus savo atsakymą, reakciją parodė ir Laura.
„Ne, Arnai, ne“, – nesuvaldydama juoko sakė ji.
„Pasimasturbuoja vietoj pusryčių? Tai labai nelogiška, nes tai tik atima tavo jėgas, o nesuteikia tau jėgų ryte“, – kalbėjo jis.
„Vau, vau, šitas labai geras. Patampukas“, – iš šio žodžio juokėsi Laura.
„Čia yra turbūt lietuviškas atitikmuo negražiam žodžiui“, – patikslino klausytojas Arnas.
Facebook pasidalinti įrašo prieraše „Power Hit Radio“ atskleidė, kad teisingas atsakymas iš tiesų buvo proteino kokteilis.
