TV3 naujienos > Žmonės

Kuo 3 kartus per savaitę vieniši vyrai pakeičia pusryčius? Išgirdę klausytojo atsakymą vedėjai apstulbo

2025-08-29 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 12:25

Edgaro Kožuchovskio ir Lauros Ignotavičiūtės „Power Hit Radio“ vedamos laidos metu jie sulaukė pribloškiančio klausytojo skambučio. Išgirdę, ką jis pasakė, vedėjai negalėjo sulaikyti juoko.

Laura Ignotavičiūtė ir Edgaras Kožuchovskis (nuotr. facebook.com)

Edgaro Kožuchovskio ir Lauros Ignotavičiūtės „Power Hit Radio" vedamos laidos metu jie sulaukė pribloškiančio klausytojo skambučio. Išgirdę, ką jis pasakė, vedėjai negalėjo sulaikyti juoko.

1

Edgaras skaitytojų paprašė skambinti į studiją ir spėti atsakymą į tokį klausimą: „25 proc. vienišų vaikinų teigia, kad bent jau tris kartus per savaitę jų pusryčius pakeičia tai...?‘‘

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskambinusio klausytojo atsakymas – pribloškė abu laidos vedėjus. Jis atsakė:

„Aš manau, kad patampuką‘‘.

Vedėjų reakcijos

Klausimą uždavęs vedėjas neslėpė nuostabos veide.

„Atsiprašau, ką tokį?“, – perklausė jis.

Klausytojui patvirtinus savo atsakymą, reakciją parodė ir Laura.

„Ne, Arnai, ne“, – nesuvaldydama juoko sakė ji.

„Pasimasturbuoja vietoj pusryčių? Tai labai nelogiška, nes tai tik atima tavo jėgas, o nesuteikia tau jėgų ryte“, – kalbėjo jis.

„Vau, vau, šitas labai geras. Patampukas“, – iš šio žodžio juokėsi Laura.

„Čia yra turbūt lietuviškas atitikmuo negražiam žodžiui“, – patikslino klausytojas Arnas.

Facebook pasidalinti įrašo prieraše „Power Hit Radio“ atskleidė, kad teisingas atsakymas iš tiesų buvo proteino kokteilis.

