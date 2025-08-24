Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > TV

„Power Hit Radio“ vedėjas Edgaras stojo į dvikovą su šokių čempionu: „Sudaužyk kaip obuolį“

2025-08-24 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 19:55

TV6 laidos „Turisto Lituano“ vedėjai Laura Ignatovičiūtė ir Edgaras Kožuchovskis nenustoja stebinti ir įvairiose Lietuvos vietose prisigalvoja vis naujų veiklų. 

0

Šį kartą vedėjai apsilankė Radailių kaime Klaipėdos rajone, kuriame gyvena kiek daugiau nei 600 gyventojų. 

Laura ir Edgaras apsilankė indėnų istorijos muziejuje ir dinozaurų parke, bet prieš tai draugai užsuko į niekuo neišsiskiriančią Radailių krepšinio aikštelę. Ten jie sutiko tikrai neįprastus žmones – Pijų ir Ievą. 

Gatvės šokių šokėjai yra dar paaugliai, tačiau jau gali pasigirti sukauptu dideliu žinių bagažu ir pademonstruoti ne vieną laimėtą medalį. Pavyzdžiui, Ieva yra Lietuvos hip-hop čempionė ir pasaulio vicečempionė. Dabar draugų duetas treniruojasi kitiems pasaulio ir Europos gatvės šokių konkursams. 

„Edgarai, tu šios laidos šokėjas“, – erzino draugą Laura.

Iškvietė į šokių dvikovą

Kol Laura kalbino jaunuosius gatvės šokių talentus, Edgaras jau pradėjo savo apšilimą ir iškvietė Pijų į šokių dvikovą. Prieš prasidedant kovai, Laura turėjo vieną patarimą: 

„Pijau, sudaužyk kaip obuolį“, – vaikinui sušnibždėjo „Turisto Lituano“ vedėja. 

Edgaras nusprendė, kad nori šokti be muzikos – tai prajuokino Pijų, kuris tikėjosi normalios šokių kovos. Tiek Edgarui, tiek Pijui pademonstravus geriausius savo judesius, Laura paprašė jaunųjų talentų įvertinti laidos vedėjo šokį. 

Kaip sekėsi Edgarui ir kokių patarimų davė Pijus, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Laidą „Turisto Lituano“ žiūrėkite sekmadienį 20 val. per TV6 televiziją arba aukščiau esančioje tiesioginėje transliacijoje.

