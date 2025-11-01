Dietologė įspėja šiukštu nevalgyti šių produktų: gali sukelti net gyvybei pavojingas ligas

Gydytoja teigia, kad 5 maisto grupės ir jose esantys elementai yra itin svarbūs žmogaus organizmui ir gerai savijautai.
„Išbraukus kurią nors produktų grupę, reikėtų stebėti, kokio lygio šis produkto nevalgymas yra. Reikėtų pagalvoti, kokių medžiagų netenkama atsisakius tam tikros grupės maisto produktų ir ką reikėtų valgyti vietoj to produkto, kad neprarastume reikiamų elementų“, – pasakoja laidos viešnia.
Ko vertėtų atsisakyti
Vis dėlto gydytoja pabrėžia, kad egzistuoja tam tikra produktų grupė, kurios atsisakyti ji rekomenduoja. Anot E. Gavelienės, šių produktų atsisakymas netgi naudingas organizmui.
„Perdirbtas maistas – tai tie maisto produktai, kurių sudėtyje, skaitant etiketę, yra daugiau nei 5 ar 7 sudedamosios dalys. Taip pat tie produktai, kurie gamybos procese apdorojami kelis kartus. Šie produktai gali palaukti savo eilės arba jos visai nesulaukti – organizmas dėl to nieko nepraras“, – sako E. Gavelienė.
Pašnekovės teigimu, egzistuoja organizmui itin kenksmingi elementai, kurie trikdo žarnyno veiklą, silpnina imuninę sistemą ar net gali sukelti gyvybei pavojingas ligas.
„Puiku, jei iš mitybos bus išbraukti produktai, turintys transriebalų rūgščių. Jos ypač žaloja organizmą“, – kalba E. Gavelienė.
Sveikatai nepalankūs eksperimentai
Kalbėdama apie mitybos įpročius, dietologė pabrėžia, kad eksperimentavimas su dietomis ar produktų atsisakymu nebūtinai tinka kiekvienam žmogui, nes organizmai yra skirtingi.
„Žmonės eksperimentuoja net su vaistais, tai ką jau kalbėti apie maistą ir jo atsisakymą, taiko sau įvairius eksperimentus – mažina kalorijų kiekį norėdami koreguoti savo kūno formas“, – pasakoja E. Gavelienė.
Gydytoja pabrėžia, kad saikingas kalorijų deficito laikymasis yra gerai, tačiau drastiškas svorio metimas, kai per mėnesį netenkama 4 kg ir daugiau, gali sukelti rimtų sveikatos problemų.
„Vertėtų susirūpinti, nes tai gali būti susiję su pokyčiais organizme, kurie darys įtaką sveikatai ir turės pasekmių“, – tikina pašnekovė.
E. Gavelienė pasakoja ir apie dar vieną populiarų eksperimentą, kurį žmonės mėgsta taikyti sau.
„Dabar labai populiaru kažko nevalgyti – esą tai rodo, kad žmogus gali kontroliuoti savo gyvenimą. Tačiau, kaip ir minėjau, žmogui reikalingas visas maistinių medžiagų rinkinys“, – sako gydytoja.
