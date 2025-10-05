Padidėjęs skrandžio rūgštingumas nebekamuos: atskleidė, kas jums tikrai padės

Apie tai, kokie maisto produktai labiausiai skatina rūgštingumą, o kurie gali padėti greičiau jo atsikratyti, pasakoja vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Ieva Sauserytė.
Kokie produktai labiausiai didina rūgštingumą?
Anot vaistininkės, rūgštingumą ir refliuksą dažniausiai sukelia keptas, rūkytas, riebus ar aštrus maistas. „Taip pat jį gali padidinti citrusiniai vaisiai, pomidorai, svogūnai. Dažnai problemą sukelia ir saldumynai – ypač šokoladas bei saldūs gazuoti gėrimai, sultys, energiniai gėrimai, kava ar alkoholis“, – sako I. Sauserytė.
Žinoma, nėra būtina vengti šių produktų, jei neturite problemų su skrandžiu ar virškinimu, bet skundžiatės pilvo skausmais, o ypač jei jau esate linkę į padidėjusį rūgštingumą – geriausia laikytis nuo jų atokiau.
Pasak specialistės, tam tikri produktai gali natūraliai sumažinti rūgštingumo simptomus. „Naudinga rinktis ramunėlių, imbiero ar kmynų arbatą, alavijo sultis, taip pat – pilno grūdo produktus, žalialapes daržoves, morkas, bulves, cukinijas, agurkus“, – vardija vaistininkė.
Pieno produktai – laikinas sprendimas
Nors dažnai manoma, kad pienas padeda nuo rūgštingumo, sušvelnindamas nemalonius simptomus, I. Sauserytė aiškina, kad jo poveikis tik trumpalaikis, ir gana apgaulingas.
„Liesi, mažai cukraus ar druskos turintys pieno produktai gali trumpam sumažinti nemalonius pojūčius, tačiau tai nėra ilgalaikis ir patikimas sprendimas“, – pabrėžia ji.
Valgymo režimas – ypač svarbus
Vaistininkė rekomenduoja laikytis taisyklingo valgymo režimo: valgyti neskubant, reguliariai, vengti persivalgymo.
„Geriau rinktis mažesnes porcijas, bet dažniau. Likus trims valandoms iki miego valgyti nepatariama, taip pat nereikėtų iškart po sočių pietų sportuoti ar atsigulti“, – teigia I. Sauserytė.
Pasak specialistės, nėra vienos „stebuklingos“ dietos, galinčios visiems laikams išgelbėti nuo padidėjusio rūgštingumo. „Svarbiausia – subalansuota mityba, kurioje netrūktų reikiamų maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų“, – sako ji.
Gėrimų įtaka
Kai kuriems žmonėms rūgštingumą sustiprina kava, juoda ar vaisinė arbata bei gazuoti gėrimai.
„Tokiu atveju jų atsisakymas tikrai pagerina savijautą. Tačiau jei valgiaraštyje išlieka kiti rūgštingumą skatinantys produktai, vien šių gėrimų atsisakyti nepakanka“, – paaiškina vaistininkė.
Vaistai nuo padidėjusio rūgštingumo
Esant stipresniems rūgštingumo simptomams, gali prireikti ir vaistų. „Dažniausiai rekomenduojami nereceptiniai antacidiniai preparatai, kurie neutralizuoja skrandžio rūgštį. Jie veikia greitai, tačiau trumpai.
Stipresniems atvejams skiriami protonų siurblių inhibitoriai, kuriuos reikia vartoti bent dvi savaites, kad būtų pasiektas ilgalaikis poveikis“, – aiškina I. Sauserytė.
Prieš vartojant bet kokius vaistus, ji pataria pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku ir informuoti apie kitus vartojamus preparatus.
Kalbant apie maisto papildus – padeda ne visi, žadantys lengvą palengvėjimą. Tiesą sakant, kai kurie gali pabloginti būklę. „Pavyzdžiui, didesnė vitamino C dozė, ypač vartojant nevalgius, gali sustiprinti rūgštingumą“, – perspėja vaistininkė.
Kada būtina kreiptis į gydytoją?
Specialistė pabrėžia, kad kreiptis į medikus būtina, jei simptomai nepraeina ar stiprėja.
„Jei kartu su refliuksu atsiranda duslus kosulys, skausmas širdies plote, pykinimas, vėmimas ar stiprus skrandžio skausmas – reikalinga gydytojo konsultacija ir tyrimai“, – sako I. Sauserytė.
