Mitybos gidas sąmoningoms šeimoms: Kodėl verta rinktis pieno produktus su mažiau cukraus?

REKLAMA

REKLAMA

Nors šiuolaikinės šeimos mitybos įpročiai kinta ir transformuojasi koja kojon su mokslo pažanga ir pasaulinių mitybos tendencijų kryptimis, žmonės visuomet ieško produktų, kurie būtų ir patogūs vartoti, ir kokybiški, ir atitiktų aktualiausius sveikos mitybos principus. Šiame kontekste, ekologiški maisto produktai su sumažintu cukraus kiekiu tampa vis svarbesne tiek visos rinkos, tiek ir kiekvieno šeimos kasdienybės dalimi, nes jie padeda formuoti sveikus įpročius nuo mažens, ir padaryti tai be didelių pastangų.

REKLAMA

Cukraus vartojimo mažinimas – vis dar reali problema

Remiantis Jungtinėje Karalystėje atliktais tyrimais, tik apie 2 % vaikams skirtų jogurtų gali oficialiai vadintis turinčiais mažą cukraus kiekį. Remiantis „Nielsen“ tyrimų duomenimis, net 59 % pirkėjų aktyviai ieško produktų su mažesniu cukraus kiekiu, ypač vaikų maisto kategorijoje. Tai rodo, kad nors tėvai neabejotinai sukuria mažai cukraus turinčių gaminių produktų paklausą, pasiūla vis dar jos neatsveria – rinkoje trūksta produktų, kurie sujungtų malonų skonį ir sveikesnę sudėtį.

REKLAMA

REKLAMA

Lietuvoje ši problema taip pat egzistuoja. Tačiau šiuo metu „mažacukrių“ gaminių spragą padeda užpildyti „Dobilas“ – prekės ženklas, kuris jau daug metų siejamas su ekologija, natūralumu ir tvarumu, o taip pat ir sumažintu cukraus kiekiu, leidžiančiu lengviau atsikvėpti, renkantis subalansuotus užkandžius visai šeimai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dobilas“ jogurtai – skonio, kokybės ir sąmoningumo balansas

Ekologiškuose jogurtuose „Dobilas“ net iki 20% sumažintas cukrų kiekis. Tai – svarbus pasiekimas, leidžiantis vartotojams daug sąmoningiau kontroliuoti cukrų savo kasdienybėje. „Dobilas“ jogurtai yra sukurti atsižvelgiant į šiuolaikinių šeimų poreikius – skanūs, subalansuoti ir pasižymintys lengvai suprantama sudėtimi. Tai – pasirinkimas, kuris tinka visiems: nuo mažiausiųjų iki suaugusiųjų, ieškančių sveikesnių užkandžių darbo dienos, poilsio metu ar kelionėse.

REKLAMA

Rinktis „Dobilas“ jogurtus verta dėl gausybės priežasčių. Viena svarbiausių – ta, kad pienas, iš kurio gaminami „Dobilas“ produktai, yra surenkamas tik iš sertifikuotų ekologiškų ūkių. Taip pat, „Dobilas“ jogurtuose gausu gerųjų bakterijų, padedančių palaikyti žarnyno mikrofloros balansą. Negana to, šie jogurtai yra puikus baltymų šaltinis, be to geriamus jogurtus ,,Dobilas“ gali vartoti netgi laktozės netoleruojantys vartotojai.

REKLAMA

„Mama žino geriausiai“: pasidalinkite įžvalgomis ir padėkite keisti Lietuvos maisto kultūrą

Ar ir Jūs ieškote sprendimų, kurie padėtų formuoti sveikesnius vaikų mitybos įpročius? Ar Jums taip pat svarbu, kad vaikų užkandžiai būtų ne tik skanūs, bet ir natūralūs bei ekologiški?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jei taip, jūs galite prisidėti prie naujos kartos produktų kūrimo. Minėtų klausimų įkvėpti, „Dobilas“ pieno produktų gamintojai nusprendė pradėti kampaniją „Mama žino geriausiai“, kurios tikslas – išgirsti tėvų balsą ir kartu formuoti sąmoningesnę maisto kultūrą Lietuvoje.

REKLAMA

Kviečiame prisijungti prie šios iniciatyvos ir pasidalinti savo patirtimi bei požiūriu, užpildant trumpą apklausą. Dalyvaukite ir prisidėkite prie geresnės ekologiškų pieno produktų pasiūlos formavimo http://apklausa.e-pienas.lt/

Mėgaukitės vasaros nuotaika su „Žemaitijos pieno“ jogurtais „Dobilas“ – jų rasite Jūsų artimiausių prekybos vietų lentynose.

Straipsnį parengė: „UAB, Žemaitijos Pienas“.