Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Padidėjęs skrandžio rūgštingumas dings akimirksniu: atskleidė, ką reikia daryti

2025-09-05 17:00 / šaltinis: TV3 / aut.
2025-09-05 17:00

Skrandžio rūgštingumas – tai viena iš tų temų, apie kurias dažniausiai prisimename tik tuomet, kai pasireiškia nemalonūs simptomai.

Skrandžio rūgštingumas (nuotr. 123rf.com)
15

Skrandžio rūgštingumas – tai viena iš tų temų, apie kurias dažniausiai prisimename tik tuomet, kai pasireiškia nemalonūs simptomai.

0

„Skrandžio rūgštingumas yra rūgšties kiekis, kuris susidaro mūsų skrandyje ir kuris yra būtinas maisto suskaidymui, mikroorganizmų sunaikinimui ir virškinimo procesų aktyvavimui“, – paaiškina mitybos specialistas Mantas Liekis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rūgšties perteklius ar trūkumas gali sukelti įvairius diskomforto pojūčius: „Jeigu turime per daug rūgšties, tai gali sukelti rėmenį, virškinimo sutrikimus ir bus sunkiau suvirškinti maistą“.

Pamatykite, kaip skirtingai virškinami maisto produktai jūsų skrandyje
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pamatykite, kaip skirtingai virškinami maisto produktai jūsų skrandyje

Padidėjusio skrandžio rūgštingumo simptomai

Vis tik, labai svarbu atidžiai stebėti savo kūno siunčiamus signalus – net ir, rodos, menkiausi pojūčiai gali būti pirmieji ženklai, kad virškinimo sistema veikia ne taip, kaip turėtų.

Pajutus bet kokius neraminančius simptomus vertėtų nedelsti ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Padidėjęs rūgštingumas dažniausiai pasireiškia šiais požymiais: 

  • rėmeniu ar aštriu skoniu burnoje;
  • skrandžio diskomfortu ar skausmu pavalgus ar naktį;
  • pykinimu ir dujų kaupimusi.

„Tai pagrindiniai signalai, kad rūgštingumas gali būti padidėjęs“, – sako M. Liekis.

Atskleidė, kokie maisto produktai skatina rūgšties išsiskyrimą

Kai kurie maisto produktai gali skatinti rūgšties išsiskyrimą arba dirginti skrandžio gleivinę.

„Dažniausiai tai aštrūs patiekalai, keptas maistas, citrusiniai vaisiai, gazuoti gėrimai, kava, rūkyta mėsa ir prieskoniai. Jie skatina rūgšties išsiskyrimą arba dirgina gleivinę, jei ji pažeista“, – aiškina specialistas.

Kita vertus, tam tikri produktai gali šiek tiek nuraminti skrandį: bananai, avižos, melionai ar ramunėlių arbata.

„Šie produktai gali sumažinti gleivinės dirginimą ir šiek tiek sumažinti išskiriamos rūgšties kiekį, tačiau tikėtis didelio pokyčio nereikėtų“, – pabrėžia M. Liekis.

Mažesnės porcijos ir reguliari mityba

Svarbus principas susiduriantiems su šia problema – valgymas mažomis porcijomis ir dažniau.

„Žmonės, turintys padidėjusį rūgštingumą, turėtų valgyti keturis–penkis kartus per dieną, laikytis režimo ir reguliarių valgymo laikų.

Tai padeda organizmui gauti reikiamas medžiagas ir nesukelti diskomforto dėl per didelių porcijų“, – aiškina M. Liekis.

Be to, svarbu vengti žalingų įpročių, alkoholio, per daug streso, nepamiršti miego ir sveikos gyvensenos principų.

Švelnus maisto gaminimas, pavyzdžiui, virimas ar troškinimas, taip pat gali padėti sumažinti skrandžio dirginimą.

Kada vertėtų kreiptis į gydytoją?

Nors kai kurie simptomai gali būti suvaldomi mitybos pokyčiais, ilgalaikiai ar stiprūs, nemalonūs pojūčiai reikalauja gydytojo konsultacijos.

„Jeigu žmogus jau dvi–tris savaites jaučia nuolatinį diskomfortą ar rėmenį, nereikėtų savarankiškai gydytis namuose.

Svarbu nustatyti priežastį ir pasirinkti kompleksinį gydymą, kad būtų išvengta tolimesnių problemų“, – pataria M. Liekis.

Mitybos specialistas pataria vengti rūgščių, aštrių bei keptų patiekalų. Taip pat jis rekomenduoja valgyti reguliariai, mažomis porcijomis, rinktis švelnius gaminimo būdus.

Taip pat yra patariama riboti alkoholio vartojimą, mažinti stresą, o pajutus nerimą keliančius simptomus – nedelsti ir kreiptis į gydytoją.

„Svarbiausia – suprasti, kad rūgštingumas gali būti tiek per didelis, tiek per mažas, todėl būtina stebėti savo organizmą ir keisti gyvenimo būdą, o ne tik vartoti piliules prieš valgį ar alkoholį“, – pabrėžia mitybos specialistas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

