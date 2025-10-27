Gydytoja dietologė – apie mitybos nepakankamumą: „Žmonėms sutvarkius maitinimąsi, akys nušvinta“

Apie tai naujienų portalo laidoje „Sveikatos DNR“ kalba Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė.
Laida yra sudaryta iš dviejų dalių, pirmosios dalies metu kalbama apie sveikų žmonių mitybą, antroje – esant ligai ar sveikstant.
„Dieną iš dienos turime gauti pakankamą kalorijų kiekį, kad jis patenkintų organizmą, jo nesekintų ir nesikauptų į atsargas. Kartu mes turime gauti ir visas būtinąsias maistines medžiagas. Šiai dienai medicinos mokslas išskiria apie 40 medžiagų, kurias mūsų organizmas turi gauti su maistu. Jos padeda organizmui funkcionuoti taip, kaip turėtų būti, tada mūsų oda ir plaukai gražūs, mes gerai jaučiamės, visada puikiai miegame ir t.t., gyvename kokybišką, visavertį gyvenimą“, – pirmoje laidos dalyje sakė E. Gavelienė.
Gydytoja pastebi, kad mitybos sritis yra viena iš tų, kurią žmonės gali gana lengvai kontroliuoti, tad čia ir ieškoma įvairių žinių, eksperimentuojama.
Kai žmogus sveikas, E. Gavelienė sako, kad nedideli eksperimentai su mityba galimi, tačiau, kai susergama, turi būti užtikrinama pakankama ir kokybiška mityba.
„Nuo to priklauso, ar mes sveiksime, kaip mes sveiksime, kokie pasveikę būsime“, – sakė E. Gavelienė.
Antra laidos dalis skirta pokalbiui apie tai, kaip liga gali paveikti skonio pojūtį bei apetitą, sukelti svorio kritimą ar išsunkti jėgas. Antrąją laidos dalį remia „Fresubin“ produktų šeima – tai specialios medicininės paskirties maisto produktai, skirti pacientų mitybos poreikiams užtikrinti.
„Visame pasaulyje pastaruosius 30 metų ypatingai daug dėmesio skiriama būtent ligonių ir ligoninėse esančių žmonių maitinimuisi, nes atlikus atitinkamus tyrimus nustatyta, kad eilėje stacionarų, tarkime, chirurginiuose stacionaruose net iki 80 proc. žmonių yra nepakankamos mitybos. Mitybos nepakankamumas kartais atsiranda hospitalizacijos metu, o kartais dar iki atsiradimo ligoninėje, – sakė E. Gavelienė. – Esant mitybos nepakankamumui nustatyta, kad yra ilgesnė hospitalizacijos trukmė, žymiai blogiau gyja žaizdos, negalima žmogaus operuoti, skirti chemoterapijos.“
Pašnekovė sako, kad užtikrinus pakankamą mitybą pacientui galima greičiau pradėti gydymą, žmogus gali greičiau sveikti, o galiausiai – tapti atspariu ir nesusirgti pakartotinai.
Svarbu žinoti ir tai, kad mitybos nepakankamumą gali paskatinti ne tik netinkamas maitinimasis, bet ir bet kokia liga – nuo neurologinių sutrikimų, pavyzdžiui, insulto, Parkinsono, išsėtinės sklerozės, iki lėtinių, pavyzdžiui, obstrukcinės plaučių ligos, širdies nepakankamumo, cistinės fibrozės, ar virškinimo trakto ligų, pavyzdžiui, Krono ligos, kolito, celiakijos.
Gydytoja pastebi, kad tokiais atvejais dažnai juntamas ne tik fizinis, bet ir emocinis sunkumas: dažnai nėra nei jėgų, nei noro kovoti.
„Ir tyrimų yra, ir mes iš savo praktikos matome atvejus – „stebuklus“, kai žmonėms sutvarkius maitinimąsi, jiems akys nušvinta, nes asmuo iš bado išeina, – pastebi E. Gavelienė. – Pavyzdžiui, kai žmogus su onkologinė liga sėkmingai praeina visą gydymą, bet po taikyto spindulinio gydymo, chemoterapijos, galbūt ir operacijos, jis išseko ir kiek eitų pas specialistus, labai dažnai jo išvaizda yra nurašoma, nes jis atrodo sergantis vėžiu. Bet kad žmogus negauna maistinių medžiagų ir tik dėl to jis vargsta, dar reikia priminti.“
Gydytoja pabrėžia, kad savo darbo metu matė ne vieną atvejį, kai užtikrinus pakankamą mitybą žmonės vėl ima važiuoti prie jūros, imasi turiningesnio laisvalaikio, pavyzdžiui, žvejoja, įsitraukia į jiems patinkančias veiklas ir grįžta į gyvenimą.
Laidos metu kalbėta šiomis temomis:
00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas
Pirmoji laidos dalis
00:30 Nevisavertė mityba: kas nutinka prastai maitinantis 04:00 Gydytoja pasakė, ką mano apie madingus eksperimentus su mityba: mažinti kalorijų kiekį, ko nors nevalgyti 08:20 Ką tikrai verta išbraukti iš savo raciono: įsidėmėkite 11:05 Kodėl pavojinga per mėnesį prarasti po daugiau nei 4 kg? 13:40 Kodėl laikydamiesi dietų dažniau sergame, prasčiau miegame? 15:00 Kaip save sustiprinti pasirinkus tinkamą mitybą? Gydytoja vardija naudingus patarimus
Antroji laidos dalis. Antrąją laidos dalį remia „Fresubin“. 20:00 Kodėl sergančiam ir sveikstančiam žmogui būtina užtikrinti tinkamą mitybą? 23:00 Mitybos nepakankamumo požymiai – gydytoja pasidalino savo patirtimi 26:40 Kaip padedama žmogui užtikrinti tinkamą mitybą: gydytoja vardija, kada būtina koreguoti maisto konsistenciją 30:40 Gydytoja vardija ligas, kada žmogui sudėtinga valgyti 32:20 Pastebėta, kad žmonės, sergantys įvairiomis ligomis, užtikrinus pakankamą mitybą ima sveikti sparčiau, jaučiasi geriau 34:00 Kiek laiko reikia žmogui atsigauti po sudėtingos ligos, kurią lydėjo nepakankama mityba? 36:10 Atstatant mitybą svarbu ne tiek priaugti svorio, kiek užtikrinti būtinus kraujo rodiklius, geresnę žmonių savijautą