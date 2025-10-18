Ar jūsų vaikas serga per dažnai? Pasakė, kada vertėtų sunerimti

Gydytojas pastebi, kad koronaviruso banga ir vėl siaučia. Jis įvardijo, kaip reikėtų apsisaugoti ir kam ši liga kelia didžiausią pavojų.
„Jau dabar pastebime ryškų COVID-19 ir gripo atvejų padidėjimą, taip pat – kitų viršutinių kvėpavimo takų ligų šoktelėjimą. Žvelgiant į ankstyvo rudens statistiką, tikėtina, kad į žiemos sezoną žengsime su epideminiais lygiais“, – sako I. Aleksa.
Gydytojas rekomenduoja revakcinuotis visiems, kurie serga tam tikromis ligomis ar turi kvėpavimo takų problemų.
„Rekomenduoju vakcinuotis tiems, kurie serga lėtinėmis ligomis: hipertenzija, bronchine astma, cukriniu diabetu, širdies nepakankamumu ar lėtinėmis inkstų ligomis“, – kalba gydytojas I. Aleksa.
Gydytojas įvardija esminius žingsnius, padedančius išvengti koronaviruso infekcijos.
„Dėvėkime kaukes, plaukime rankas, turėkime dezinfekcinio skysčio kuprinėje ar rankinėje, jei nėra galimybės nusiplauti rankų. Venkite kontakto, jei jaučiatės sergantys“, – sako I. Aleksa.
Vaikas serga – kada sunerimti?
Irmantas Aleksa pasakoja, kokiomis ligomis dažniausiai serga vaikai ir kiek kartų vaikui yra „normalu“ sirgti.
„Dažniausiai pastebimos ūminių kvėpavimo takų ligos, kiek rečiau – ūminis laringitas. Tačiau iškritus sniegui ir atšalus orams tikėtina, kad šių ligų atvejų padaugės“, – atvirauja I. Aleksa.
Kalbėdamas apie susirgimų skaičių, gydytojas įvardija, kada tėvams vertėtų sunerimti.
„Jeigu kartojasi daugiau nei du pūlingi ausų uždegimai per metus, daugiau nei trys ūminio tonzilito (anginos) atvejai per metus, arba daugiau nei trys ūminio sinusito epizodai per metus – reikėtų ieškoti priežasties“, – sako I. Aleksa.
Gydytojas taip pat rekomenduoja maisto papildą, kurį vertėtų vartoti šaltuoju metų laiku norint sustiprinti imunitetą.
„Rekomenduoju duoti profilaktinę vitamino D dozę: naujagimiams – apie 400–600 tarptautinių vienetų, vienerių metų vaikams – 600–800, nuo penkerių metų – 800–1000, o mokyklinio amžiaus vaikams iki 12 metų – 1000–1500 tarptautinių vienetų“, – kalba I. Aleksa.
Kaip apsaugoti save ir vaikus nuo puolančių ligų šaltuoju sezonu? Atsakymai į šiuos klausimus – laidoje „Sveikatos DNR“.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.