Tokio apsipirkimo nesapnavo net baisiausiame košmare: perspėja visus

Apie tai buvo rašoma „NEPATIKIMI ASMENYS“ „Facebook‘o“ grupėje.
„Buvau su vaikais „Nordikoje“, užėjome apsipirkti vakarienei, dukra jau irzli, visi pavargę. Iki automobilio ėjau pilnomis rankomis, dar vaikų daiktai, rankinukas, dukros striukė (turintys vaikų supras).
„Rimi“ maišą padėjau prie keleivio priekinių durelių prie mašinos, ją atrakinau, įsodinau dukrą (sūnus jau savarankiškas – pats įsėdo), įmečiau savo rankinuką su daiktais, uždariau dureles, apėjau iš galo automobilį, o visus pirkinius palikau lauke ir išvažiavau.
Tik atvažiavus namo supratau, kad iš pirkinių liko tik pica, kurią sūnus nešėsi pats“, – teigė ji.
Pirkinius pasiėmė netoliese esanti pora?
Pasak liudininkės, ji, palikusi pirkinius prie automobilio, ir suvokusi, ką padarė, po 40-ies minučių grįžo jų atsiimti, bet paaiškėjo, kad juos paėmė netoliese stovėjusi pora.
„Vyras laukė namie su pirkiniais, nes jau žinute perspėjau, kad bus skani vakarienė. Pakalbėjome ir tuojau pat nusprendėme grįžti – užtrukome nuo maišo palikimo – apie 40 minučių. Iš tikro, buvau tikra, kad arba bus vietoje, arba kažkas nunešė į apsaugą ar informaciją.
Juk aišku, kad pirkinių niekas taip nepalieka. Bet, deja, tiesa yra kitokia – su apsauga atsukę kameras pamatėme, kad mūsų pirkinius paėmė porelė, sėdėjusi gretimoje mašinoje.
Aš juos mačiau kai lipome į automobilį ir stebėjo, kaip man sunku buvo nešti, krauti ir įkalbinėti dukrą, kad neverktų, nes greitai jau būsime namie“, – pasakojo „Facebook“ grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS“.
Į policiją nesikreipė
Tiesa, nors moteris ir žino, kas paėmė jos paliktus pirkinius, ji į policiją nesikreipė.
„Kas čia tokio – paimti svetimus daiktus ir nuvažiuoti? Taigi, ne vagystė. Esmė tame, kad mes žinome, kas tai padarė, žinome automobilių numerius ir panašiai, galime kreiptis į policiją, bet tiek to – nusprendėme, kad jiems turbūt labiau reikėjo svetimų produktų“, – įvardijo įvykio liudininkė.
Ji paragino žmones saugoti kitų daiktus ir praradus juos perduoti apsaugai, kad šie grįžtų šeimininkams.
„Šia žinute norėjau tik pasakyti, kad turime saugoti save ir savo šeimą bei svetimų žmonių turtą. Tam yra informacija, apsauga.
Kiek pavargusios mamos, tėvai su vaikais visko palieka taip prie automobilių ir ne tik, nuneškime į apsaugą, jie pasaugos ir grąžins šeimininkui. P.S. Kas vakar prie „Nordikos“ paliko paspirtuką, jis pas apsaugą. O Jums buvo panašių istorijų?“ – klausė moteris.
Advokatas: „Tai yra elementari vagystė“
Advokatas Valdemaras Bužinskas sakė, kad bet kokia vagystė, ir būtent toks incidentas, yra nusikaltimas. Dėl to būtina nedelsiant kreiptis į policiją, nes greitas reagavimas padidina galimybes surasti kaltininkus ar pavogtus daiktus.
„Tai yra elementari vagystė – nesvarbu, ar iš rankinuko, ar iš automobilio. Tokiais atvejais žmogui būtina kuo greičiau kreiptis į policiją.
Kuo anksčiau tai padaroma, tuo didesnė tikimybė, kad pavyks nustatyti kaltininkus ar surasti pavogtus daiktus“, – sakė jis.
Pasak eksperto, vagystės atveju yra svarbus greitas reagavimas, nes daiktai gali būti iškart aptikti, vagys – pasprukti, o įrodymais dažnai tampa tik vaizdo kamerų įrašai, kurių ne visur yra.
„Laikas čia turi lemiamos reikšmės. Pavogti daiktai dažnai būna greitai perparduodami ar realizuojami, o patys vagys gali būti spėję išvykti iš Lietuvos.
Gerai, jei pavyksta pasinaudoti vaizdo kamerų įrašais, nes ne visose prekybos centrų aikštelėse jų yra. Šiuo atveju galima sakyti, kad šiek tiek pasisekė, jog buvo kameros“, – rašė advokatas.
Už tai gresia baudžiamoji atsakomybė
V. Bažinskas pastebi, kad vagystė yra nusikalstama veika, todėl už ją pradedamas ikiteisminis tyrimas ir taikoma baudžiamoji atsakomybė, o vien tik žalos atlyginimo nepakanka.
„Jeigu kaltininkai bus surasti, vien tik žalos atlyginimas nepakaks. Tokia veika laikoma nusikalstama, todėl pradedamas ikiteisminis tyrimas.
Tai ne administracinis nusižengimas, o baudžiamoji atsakomybė“, – dalijosi jis.
