Gedimino akibrokštas šešto vaiko besilaukiančiai moteriai: „Tegul gimdo viena“

Ilona kreipiasi į laidos „TV Pagalba“ komandą, prašydama padėti teisiškai apsiginti nuo staiga iš šeimos pabėgusio vyro. Anot Ilonos, Gediminas susirado kitą moterį, kurios paveiktas paliko penkis vaikus ir šeštąjį, kuris dar glūdi moters įsčiose.
Svetima moteris sudrumstė namų ramybę
Atvykus „TV Pagalbos“ gelbėtojai Tomai, moteris, su ašaromis akyse, prisimena lemtingą dieną, kai pasaulis apsivertė aukštyn kojomis. Gediminas vieną dieną tiesiog nusprendė nutraukti kontaktus su šeima. Taip pat ant moters akies pastebima mėlynė. Pasak Ilonos, tai – ne pirmas kartas, kai vyras prieš ją pakelia ranką.
„Nuvažiavus pasiimti daiktų katilinėje, paduodant pakrovėjo laidą, trenkė dešine ranka, kumščiu, į veido sritį ir spjovė į veidą“, – kraupią akimirką prisimena Ilona.
Anot pašnekovės, visi neramumai prasidėjo lemtingą vasario 15-ąją. Tą vakarą, išėjęs į barą, vyras susirado kitą moterį. Visus finansus bei išklotines valdanti ir stebinti moteris rado numerį, kuris, kaip teigia ji, priklauso vyro meilužei.
„Vieną penktadienį išsiunčiau jai žinutę: „Koks jausmas būti vedusio vyro kale?“, – atvirauja Ilona.
Vyras savo kaltės nepripažįsta
Vyras kaltės dėl išdavystės nepripažįsta ir kontakto su „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma vengia. Tačiau komandai pavyksta su Gediminu pasikalbėti telefonu.
Vyras savo kaltę neigia – anot jo, kalbos apie dalinai Ilonai priklausantį namą, smurtą bei kitą moterį yra išsigalvojimai. Gediminas neišreiškia gailesčio, kad negalės dalyvauti kūdikio gimdyme – anot jo, Ilona pati kalta, kad jam teks praleisti du mėnesius už grotų dėl smurto.
„Pati kalta – tegul gimdo viena“, – teigia Gediminas.
Vyriškis viską neigia, tą patį daro ir įtariama jo meilužė. Gelbėtojai Tomai pavykus su ja susisiekti, moteris svetimavimą neigia ir priduria, kad tokias apkalbas jau buvo girdėjusi. Jei jos nesiliaus – žada kreiptis į atitinkamas institucijas.
„Labai klaidinga informacija. Nekomentuosiu. Aš jau girdėjau šias kalbas ir žadėjau kažkur kreiptis, kad tai sustabdytų – nes kiek galima“, – sako moteris.
Ar Ilonai pavyks sulaukti pagalbos – sužinosite laidos „TV Pagalba“ epizode.
