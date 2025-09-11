Sunkiai sergančio Bruce`o Williso žmona pranešė liūdną žinią

Antradienio „Good Morning America“ laidos metu 47 metų moteris pripažino, kad internete sulaukė daug kritikos, tačiau pabrėžė, jog sprendimas buvo priimtas geriausiu jos vyro ir jų dukrų Mabel (13 m.) bei Evelyn (11 m.) interesų labui, skelbė mirror.co.uk.
„Tai buvo saugiausias ir geriausias sprendimas – ne tik Bruce’ui, bet ir mūsų dviem mažoms mergaitėms. Ir, žinote, tai iš tikrųjų nėra diskusijų klausimas“, – sakė ji Michaelui Strahanui.
Prakalbo apie vyrą
Emma paaiškino, kad Bruce'o gyvenimas antruose namuose, kuriuose jam visą parą rūpinasi pilno etato priežiūros komanda, užtikrina, jog visi jo poreikiai būtų patenkinti, tuo pačiu saugant jų dukrų gerovę.
„Dabar žinau, kad Bruce'ui suteikiama geriausia priežiūra 100 proc. Jo poreikiai tenkinami 100 proc. kaip ir mūsų dviejų mažų dukrų“, – teigė moteris.
70 metų aktoriui 2023 metais diagnozuota frontotemporalinė demencija.
Reklamuodama savo naują knygą „Netikėta kelionė“ (The Unexpected Journey), Emma Heming apmąstė, kaip dažnai globėjai yra neteisingai teisiami.
„Globėjai sulaukia daug vertinimų, ir tai tik parodo, kad žmonės kartais turi nuomonę, bet neturi tikros patirties“, – sakė ji.
Moteris tęsė: „Pasakysiu, kad demencija kiekvienuose namuose pasireiškia skirtingai. Jei matei vieną demencijos atvejį, tai yra tik vienas atvejis. Todėl turi daryti tai, kas yra teisinga tavo šeimai ir kas užtikrins tavo mylimo žmogaus saugumą, taip pat ir tavo mažų vaikų gerovę.“
Ji pabrėžė, kaip svarbu daryti tai, kas geriausia šeimai ir saugoti mylimuosius, ypač susiduriant su demencija.
Jai neurologas atskleidė, kad globėjai dažnai miršta anksčiau nei jų artimieji.
Emma prisipažino: „Aš nesu nevykėlė, nes man reikia pagalbos. Tai normalu pakelti ranką ir jos paprašyti. To nesuvokiau. Man iš tiesų reikėjo, kad kas nors pasakytų, jog pagalbos prašyti – tai visiškai normalu.“
„Būtent to aš tikiuosi, kad ši knyga suteiks globėjams – leidimą rūpintis savimi. Nes jei jie to nedarys, kaip galės ir toliau būti šalia bei rūpintis mylimu žmogumi?“ – pridūrė ji.
Praėjusį mėnesį per ABC specialųjį filmą „Emma ir Bruce Willis: Netikėta kelionė“ Heming atskleidė, kad jos vyras buvo perkeltas į vieno aukšto namus, geriau pritaikytus jo poreikiams.
„Bruce’as norėtų to mūsų dukroms. Jis norėtų, kad jos gyventų namuose, labiau pritaikytuose jų poreikiams, o ne jo,“ – sakė ji.
B. Williso dukros dažnai aplanko tėtį pusryčiams ir vakarienei, o E. Heming teigė, kad jų šeima toliau ieško būdų praleisti prasmingą laiką kartu.
Ji pridūrė: „Kai atvykstame, dažniausiai būname lauke arba žiūrime filmą... Svarbiausia yra tiesiog būti kartu ir užmegzti ryšį su Bruce’u. Tai namai, pilni meilės, šilumos, rūpesčio ir juoko. Ir buvo nuostabu matyti, kaip daug Bruce’o draugų vis dar ateina pas jį ir atneša gyvybės.“
Kalbėdama apie vyro dabartinę būklę, ji sakė: „Bruce‘as vis dar labai judrus. Apskritai jis yra puikios sveikatos, žinote. Tik jo smegenys jam nebeatlieka savo funkcijų.“
Kadangi aktorius praranda gebėjimą kalbėti, Emma atskleidė, kad šeima „išmoko prisitaikyti“. „Mes turime savo būdą bendrauti su juo, kuris yra kitoks, bet aš esu dėkinga. Dėkinga, kad mano vyras vis dar labai čia,“ – pridūrė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!