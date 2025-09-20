Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Mama atrado pelėsių valymo būdą: užteks kelių sekundžių

2025-09-20 14:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 14:21

Pelėsių valymas nuo langų ir durų rėmų gali būti tikrai varginantis darbas, ypač kai reikia pasiekti giliai įsirėžusias ar sunkiai prieinamas vietas, tačiau viena mama sugalvojo labai paprastą ir sumanią išeitį, kuriai tereikia dviejų dalykų.

Kempinė (Nuotr. socialinių tinklų)
5

Pelėsių valymas nuo langų ir durų rėmų gali būti tikrai varginantis darbas, ypač kai reikia pasiekti giliai įsirėžusias ar sunkiai prieinamas vietas, tačiau viena mama sugalvojo labai paprastą ir sumanią išeitį, kuriai tereikia dviejų dalykų.

REKLAMA
1

Langų valymas yra itin varginantis bei sudėtingas procesas. Viena moteris socialiniuose tinkluose pasidalino visai paprastu savo atradimu, kuris itin palengvina visą procesą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mama atrado pelėsių valymo būdą: užteks kelių sekundžių
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mama atrado pelėsių valymo būdą: užteks kelių sekundžių

Atskleidė paprastą būdą

Savo atrastą būdą ji parodė socialiniuose tinkluose, kuris išplito it virusas ir juo pradėjo dalintis visi. Vaizdo įraše matyti, kaip moteris prie lango rėmo prideda didesnę šveičiamąją kempinę ir pažymi jos formą markeriu.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet, naudodama peilį, ji atsargiai įpjauna kempinę pažymėtose vietose taip, kad jos nesupjaustytų iki galo. Taip kempinė tampa lankstesnė ir puikiai pritaikyta prie langų ar durų įsprūdų. Pelėsiais padengtos vietos akimirksniu tampa švarios.

REKLAMA

Įrašo pabaigoje galima aiškiai pamatyti skirtumą – purvinas, apnašomis padengtas lango rėmas atrodo kaip naujas. Tokiu būdu kempinė leidžia išvalyti net tokias vietas, kurios anksčiau buvo beveik neįmanomos pasiekti.

Šis triukas internete sulaukė daug susidomėjimo. Viena moteris Australijos portalui „Kidspot“ pasakojo, kad yra mačiusi daug įvairių valymo patarimų, tačiau šis jai pasirodė vienas įspūdingiausių. Kiti komentatoriai taip pat žavėjosi idėja ir rašė, kad savaitgalį būtinai ją išbandys savo namuose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų