Mama atrado pelėsių valymo būdą: užteks kelių sekundžių

Langų valymas yra itin varginantis bei sudėtingas procesas. Viena moteris socialiniuose tinkluose pasidalino visai paprastu savo atradimu, kuris itin palengvina visą procesą.
Atskleidė paprastą būdą
Savo atrastą būdą ji parodė socialiniuose tinkluose, kuris išplito it virusas ir juo pradėjo dalintis visi. Vaizdo įraše matyti, kaip moteris prie lango rėmo prideda didesnę šveičiamąją kempinę ir pažymi jos formą markeriu.
Tuomet, naudodama peilį, ji atsargiai įpjauna kempinę pažymėtose vietose taip, kad jos nesupjaustytų iki galo. Taip kempinė tampa lankstesnė ir puikiai pritaikyta prie langų ar durų įsprūdų. Pelėsiais padengtos vietos akimirksniu tampa švarios.
Įrašo pabaigoje galima aiškiai pamatyti skirtumą – purvinas, apnašomis padengtas lango rėmas atrodo kaip naujas. Tokiu būdu kempinė leidžia išvalyti net tokias vietas, kurios anksčiau buvo beveik neįmanomos pasiekti.
Šis triukas internete sulaukė daug susidomėjimo. Viena moteris Australijos portalui „Kidspot“ pasakojo, kad yra mačiusi daug įvairių valymo patarimų, tačiau šis jai pasirodė vienas įspūdingiausių. Kiti komentatoriai taip pat žavėjosi idėja ir rašė, kad savaitgalį būtinai ją išbandys savo namuose.
