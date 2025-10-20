Dažną moterį kamuojantys gerybiniai augliai – gydytojas papasakojo apie naują jų naikinimo būdą

„Šių gerybinių auglių gali turėti apie du trečdaliai vaisingo amžiaus moterų, kai kurios iš jų turi besimptomes miomas ir pacientės gyvena be jokių problemų, tačiau yra ir moterų, kurioms miomos trukdo gyventi“, – pasakoja gydytojas.
Vieni iš miomų simptomų gali būti: spazminiai skausmai pilvo srityje, gausus kraujavimas ciklo metu, kuris galiausiai gali skatinti ir mažakraujystės vystymąsi, sunkumai pastojant ar išnešiojant vaiką, dažnas šlapinimasis, vidurių užkietėjimas ir kiti, apie kuriuos A. Afanasjevas papasakoja naujienų portalo „Sveikatos DNR“ laidoje.
Vis tik yra miomų, kurios didelių nepatogumų moterims nesukelia ir jas pakanka stebėti.
Kokie yra miomų gydymo būdai, kokius naujus sprendimus siūlo intervencinė radiologija, ar miomos gali turėti supiktybėti ir kiti klausimai – kviečiame žiūrėti „Sveikatos DNR“.
00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas
00:30 Simptomai, kurie atsiranda moterims, turinčioms miomas
04:13 Ar mioma gali virsti iš gerybinio naviko į piktybinį
05:10 Kas yra nedidelė mioma, o kada ji jau yra prie didesnių?
07:30 Kada miomą reikia gydyti, o kada – tik palikti stebėjimui?
08:30 Miomų gydymo būdai
09:20 Kaip miomos yra gydomos intervencinių radioloogų
15:30 Miomų tradicinis ir klasikinis šalinimo būdas – chirurginis, tai atlieka gydytojai ginekologai
20:30 Kada miomos negali būti embolizuojamos?
23:00 Būsimas nėštumas ir embolizacija: ką reikia žinoti
24:40 Per kiek laiko matomas embolizacijos poveikis: gydytojas prisiminė vienos pacientės istoriją
27:00 Kaip dažnai Lietuvoje atliekama miomų embolizacija?
30:30 Embolizacijos rizikos ir grėsmės: ką būtina žinoti
33:30 Baimės, kurias turi pacientai: gydytojas papasakojo, ko žmonės klausia.