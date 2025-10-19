Susipažinusi su mielu lietuviu Ramunė net neįtarė, koks košmaras jos laukia: viską nufilmavęs grasino viešinti

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Ramunė atvirai papasakojo ne tik apie jaunystėje patirtą ankstyvą motinystę ir pirmąją santuoką, bet ir apie antrąjį bandymą kurti šeimą, kuris taip pat baigėsi skyrybomis.
Ankstyvas nėštumas
Ramunė pasakoja, kad su pirmuoju vyru susipažino dar mokyklos laikais – jis buvo jos pirmasis vaikinas. Kartu jie mokėsi vienoje mokykloje Kaune, o draugystė prasidėjo, kai jai buvo vos 15 metų.
„Aš buvau gabi mokslams, sportavau tuo pačiu metu. Vėliau buvo tokia situacija, kad baigus mokyklą įstojau mokytis į universitetą, į visuomenės sveikatą, nes norėjau būti trenere, bet paskutinę akimirką sudvejojau, aplinkos buvo spaudimas dėl profesijos pasirinkimo“, – prisimena ji.
Tačiau netrukus po studijų pradžios Ramunė sužinojo, kad laukiasi – nėštumas buvo neplanuotas. Ji nusprendė tapti mama ir nutraukė mokslus.
„Psichologiškai buvo nelengvas momentas, nes visos mano bendramokslės, draugės, daug kas matė jauno žmogaus akimis, kad mokslai yra svarbūs sėkmei, daugelis ir į užsienį išvyko“, – sako moteris.
Pasak jos, tuo metu buvo gajus požiūris, kad ankstyva motinystė gali pakenkti gyvenimo sėkmei, o jaunos mamos buvo linkusios susidurti su visuomenės kritika.
„Su pirmu vyru susituokėme būdami tokie jauni ir tapome tėvais. Gimė sūnus – Ugnius, jam šią vasarą suėjo 18 metų. Turime dar broliuką iš pirmos santuokos – jam dabar yra 16 metų“, – priduria pašnekovė.
Anot Ramunės, kai ji tapo mama, aplinkoje dažnai sklandė nuostata, kad jauna mama – tai „prisidirbusi“ mergina. Visgi šiandien, jos nuomone, požiūris keičiasi: moterys sulaukia daugiau palaikymo, o ankstyvas nėštumas nebėra vertinamas taip negatyviai.
Tačiau santuoka ilgai netruko. Pasak Ramunės, jie su vyru buvo labai jauni – jai tuo metu buvo 18 metų, o vyrui – 20.
„Man tik suėjo 19 metų ir gimė sūnus. Buvome jauni žmonės, pradėjome tolti vienas nuo kito, gyvenimas pakrypo kitaip ir mes išsiskyrėme. Jaunesniam vaikui buvo 2 metai“, – atvirauja ji.
Šiandien Ramunė su pirmuoju vyru palaiko „giminiškus“ santykius – nesipyksta, nors ir nebendrauja artimai. Vaikai jau ūgtelėję, todėl bendrauja su tėčiu patys.
Skaudi antrosios santuokos patirtis
Po pirmosios nutrūkusios santuokos Ramunė toliau kabinosi į gyvenimą. Dirbdama sporto klube trenere, ji sutiko antrąjį savo vyrą. Iš pradžių jis pasirodė palaikantis, šeimai atsidavęs žmogus.
„Kodėl mano pirmoji santuoka tolo? Mūsų veiklos buvo labai skirtingos. Man sportas buvo visas gyvenimas, o vyras užsiėmė politikos mokslais, mūsų draugų ratas buvo visai kitas“, – pabrėžia ji ir priduria, kad su antruoju vyru jų gyvenimo veiklos buvo itin panašios.
Su naujuoju pažįstamu Ramunė ėmė leisti vis daugiau laiko – jis taip pat sportavo, pabrėždavo šeimos vertybes ir kalbėjo apie savo sūnų iš pirmosios santuokos. Pasak moters, jis save pristatė kaip aktyvų tėtį, kurio interesai sutampa su jos pačios. Tačiau graži pradžia ilgainiui ėmė trupėti.
„Ilgainiui pradėjo lįsti negeri dalykai. Mes paskubėjome – aš pastojau. Jis labai stipriai išskirdavo savo sūnų ir mano vaikus, o jie kadangi yra vienodo amžiaus, tas skirtumas būdavo rėžiantis akį.
Aš su juo kalbėdavau, sakydavau, kad mane kaip mamą tai žeidžia, pradėjau matyti narcisistinius asmenybės bruožus“, – pasakoja Ramunė.
Kaip teigia moteris, dar labiau santykiai komplikavosi, kai vyras pradėjo naudoti psichologinį smurtą. Nors Ramunė sako esanti ramaus būdo, sutuoktinis ją išvesdavo iš kantrybės, o tuomet imdavo filmuoti ir grasindavo vaizdo įrašus parodyti kitiems.
„Ilgainiui norėjau nutraukti santuoką, bet ją buvo sunku nutraukti. Jis pradėjo skųsti mane vaikų teisėms, ėmė grasinti, jog atims vaiką iš manęs“, – atvirauja ji.
Nors situacija buvo emociškai alinanti, Ramunė nepalūžo. Su artimųjų pagalba ji išliko stipri, nors skyrybų procesas buvo gniuždantis. Santuoka truko apie trejus metus. Vyras buvo už ją 14 metų vyresnis ir, kaip sako ji pati, būtent tai pradžioje paliko stiprų įspūdį.
Po visų išbandymų Ramunė sako supratusi, kad svarbiausia – vaikai. Meilė jiems tapo jėga, vedusia į priekį.
„Aš žinojau, kad jeigu palūšiu, nukentės vaikai. O to negalėjau sau leisti“, – sako ji.
Nuo darbo įkvėpimo – iki meilės be išlygų
Po skaudžių išgyvenimų Ramunė netikėtai sutiko savo dabartinį vyrą Andrių – gerą brolio draugą. Tuo metu, išsiskyrusi su antruoju vyru, ji jautė, kad vakarinis trenerės darbas vis mažiau leidžia būti su vaikais, augo ilgesys namams ir noras keisti gyvenimo ritmą.
„Paprastai darželis yra pritaikytas žmonėms, kurie dirba standartiniu darbo grafiku. Jeigu tu iš to iškrenti, kaip mamai tai būna skaudu. Trenerio darbas prasideda tada, kai visi yra po darbų.
Man buvo tai, kad nebenorėjau vakarais vesti treniruočių, norėjau susimažinti jų kiekį. Pradėjau galvoti, kad dienos metu, kai yra mažiau treniruočių, reikėtų veikti ką nors kitko, nesusijusio su treniravimu“, – pasakoja ji.
Ramunės brolis pasiūlė jai susitikti su Andriumi dėl galimo bendro darbo. Moteris į susitikimą ėjo neieškodama romantikos – ją domino bendradarbiavimas ir naujos veiklos galimybės.
„Mano vyras turėjo nedidelį verslą, jam reikėdavo pagalbos. Jis vis ieškodavo žmogaus, kuris galėtų padėti. Mano brolis pasiūlė mane“, – aiškina pašnekovė.
Kadangi tai buvo brolio draugas, Ramunė apie jį buvo girdėjusi – įsivaizdavo kaip ekstravagantišką asmenybę. Tačiau susitikusi nustebo – priešais ją stovėjo paprastas, šiltas ir nuoširdus žmogus, kuris netikėtai paliko stiprų įspūdį.
„Jis man iškart patiko, kas buvo man neįprasta. Aš pasimečiau, nes tikėjausi, kad su tuo žmogumi turėsiu galbūt darbinius santykius. Tačiau man patiko, kaip jis dėstė mintis.
Tą dieną, kai atsisveikinome, jam labai padarė įspūdį, kad aš su pasididžiavimu pasakiau, jog viena auginu tris vaikus“, – atskleidžia ji.
Nors po skyrybų Ramunė sulaukdavo nemažai dėmesio iš vyrų, visus, kurie užsimindavo, kad „būtų geriau, jei neturėtum vaikų“, ji griežtai atmesdavo. Dabartinis vyras į jos gyvenimą atėjo su visiškai kitokiu požiūriu.
„Jis visiškai neišskiria vaikų. Žmogus sugeba auginti 5 vaikus, kurių trys nėra jo biologiniai vaikai, visiškai jų neišskirdamas, nepaisant nieko“, – sako Ramunė, kuri su Andriumi kartu jau skaičiuoja dešimtus bendro gyvenimo metus.
Siunčia patarimą
Paklausta, ką patartų sau, jei galėtų atsukti laiką 18 metų atgal, Ramunė nesusimąstydama sako – svarbiausia nebijoti. Anot jos, daugybei jaunų žmonių atrodo, kad tapus mama ar tėčiu gyvenimas bus apsunkintas ir viskas sustos, tačiau realybė – visai kitokia.
„Aš norėčiau pasakyti, kad viskas bus gerai. Jeigu tu to norėsi, tikrai galėsi pasiekti savo karjeros dalykus, kuriuos nori pasiekti, susitvarkyti asmeninį gyvenimą. Reikia nieko nebijoti ir neišsigąsti“, – pataria moteris.
Nors, kaip pati pripažįsta, gyvenime būna lengviau, kai viskas vyksta pagal planą, realybė neretai susiklosto kitaip. Ir vis dėlto Ramunė sako, kad nieko savo gyvenime nekeistų.
„Mane gyvenimas išmokė lankstaus požiūrio į viską, nes tu niekada negali žinoti, kas tavęs laukia. Reikia džiaugtis, kad esi sveikas, jeigu tavo vaikai yra sveiki. Dažnai pagalvoju, kokia esu laiminga, kad pas mane visi 5 vaikai yra sveiki“, – priduria pašnekovė.
Kai kasdienybės nuovargis kartais užgula pečius, Ramunė sąmoningai renkasi pozityvų žvilgsnį – ne į tai, ko trūksta, o į tai, ką turi.
