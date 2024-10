Kai menstruacijos kalba apie moteriškumą: Kristinos kelias į sveiką gyvenimą ir motinystę

REKLAMA

Šį kartą ypač atvira ir jautria savo istorija dalijasi skaitytoja Kristina.

Papasakosiu savo istoriją.

Kai buvau paauglė labai ilgai laukiau kada prasidės mėnesinės. Visos klasiokės ir kiemo draugės jau "sirgo", o aš vis ne.. Galiausiai prasidėjo 17-kos. Buvau liesa, aukšta, be jokių moteriškų formų ir mėnesinės būdavo trumpos ir neskausmingos. Vos tris dienas ir viskas. Vėliau apie 25 metus pastebėjau, kad sergu beveik du kartus per mėnesį, nes ciklas kas 18 dienų. Pasijuokdavau iš savęs net ir kitiems, kad sergu du kartus per mėnesį. Skaičiau, kad taip būna ir nesukau daugiau galvos.

Ištekėjusi nustojau saugotis, jokių kontraceptikų niekada negėriau. Tačiau po penkių metų natūraliai susilaukti deja nepavyko, o mėnesinės traukėsi iš gyvenimo ir būnant 30-ties pasirodydavo kas antrą mėnesį. Kreipiausi į gydytojus, nes labai norėjome vaikučio. O jie man nustatė priešlaikinę menopauzę. Pastoti buvo tiesiog neįmanoma, nes vaisingumo lygis prilygo 55 metų moters galimybes. Buvo šokas. Prireikė metų laiko su tuo susitaikyti. Mėnesinės buvo visai dingusios pusei metų. Mes su vyru kreipėmės dėl įvaikinimo ir pradėjome globos kelią.

Ir tada man į rankas papuolė rusų mokslininkės knyga, kuri paremta daugybe tyrimų. Ji kalbėjo apie moteris norinčias pastoti, tačiau gyvenančias tokį gyvenimo būdą, kuris tiesiogiai kenkia jų hormonams ir vaisingumui. Tad pradėjau laikytis raciono, kuris buvo rekomenduojamas. Atsikėlus ryte, jokios kavos ir jokių saldžių užkandžių. Miegas! Svarbu eiti tvarkingai kasdien miegoti ir anksti keltis. Jokio alkoholio ir cigarečių. Produktų sąrašas, ką valgyti. Skamba juokingai, bet po mėnesio šios knygos rekomendacijų laikymosi susirgau mėnesinėmis vėl. Gydytoja atlikus tyrimus, skambino vėlai vakare pasakyti, kad įvyko stebuklas ir kraujo rezultatai rodo, kad tu gali pastoti, nes menopauzės rodiklis jau nebedega raudonai. Tai truputį suvėlė smegenis, nes jau buvom pradėję globėjų ir įtėvių kursus. Nusprendžiau nesimėtyti ir eiti toliau įvaikinimo keliu, o apie moterišką sveikatą susirūpinti labiau.

Šiandien man 38 metai, mes įsimylėję savo 4ių metų vaiką, kuris atkeliavo pas mus būdamas metukų. Esam labai laimingi. O dėl mėnesinių, kuris yra mano moteriškumo ir jaunystės veidrodis, aš visada dirbu toliau sąmoningai rinkdamasi miegą, produktus, nepiknaudžiaudama alkoholiu ir kava. Džiaugiuosi, kad vis dar sergu mėnesinėmis, kad ir kaip tai juokingai skambėtų, nes reiškia, kad esu vis dar jauna :) Mylėkime save!

