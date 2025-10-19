Gimus kūdikiui nuščiuvo net medikai: negalėjo patikėti, ką jis laiko

Nors kontraceptinė spiralė (IUD) laikoma 99 proc. veiksminga apsaugos nuo nėštumo priemone, šį kartą gamta pasirodė stipresnė už mediciną, rašoma mirror.co.uk.
Pastojo, nors buvo įsidėjusi kontraceptinę spiralę
Matheuso Gabrieliaus mama, Queidy Araujo de Oliveira, spiralę buvo įsidėjusi prieš maždaug dvejus metus.
Šis mažas T formos įtaisas įterpiamas į gimdą ir pradeda veikti iškart – į organizmą išskiria varį, kuris neleidžia spermatozoidams apvaisinti kiaušinėlio.
Tokia kontraceptinė priemonė paprastai veikia penkerius ar net dešimt metų, tačiau, kaip parodė šis atvejis, nė viena apsaugos priemonė nėra šimtu procentų patikima.
Queidy sužinojo, kad laukiasi, per įprastinę sveikatos apžiūrą. Kadangi spiralė vis dar buvo jos gimdoje, gydytojai nusprendė jos nešalinti – ši procedūra būtų buvusi per rizikinga tiek mamai, tiek kūdikiui.
Nėštumo komplikacijos ir gimdymas
Nėštumo metu moteriai pasitaikė nerimą keliančių komplikacijų – kraujavimas ir dalinis placentos atsiskyrimas, tačiau viskas baigėsi laimingai. Matheusas gimė Sagrado Coração de Jesus ligoninėje, Neropolyje, Brazilijoje.
Vos tik kūdikis išvydo pasaulį, gimdymą priėmusi gydytoja Natalia Rodrigues negalėjo atsispirti norui nufotografuoti neįprastą vaizdą – naujagimį, rankose laikantį kontraceptinę spiralę.
„Pergalės trofėjus“
Nuotrauka, pasidalinta socialiniuose tinkluose, greitai išpilto internete kaip virusas. Joje Matheusas matomas kumštyje laikantis spiralę – tarsi pergalės simbolį.
Prie nuotraukos parašyta: „Laikau savo pergalės trofėjų – spiralę, kuri manęs nesustabdė!“
Kūdikio tėvas, planavęs pasidaryti vazektomiją, socialiniuose tinkluose juokavo: „Gamykla uždaroma visam laikui.“
Ne pirmas toks atvejis pasaulyje
Tai – ne pirmas kartas, kai naujagimis gimsta laikydamas mamos kontraceptinę spiralę. Prieš kelis metus panaši nuotrauka buvo padaryta Hai Phong tarptautinėje ligoninėje šiauriniame Vietnamo mieste.
Gydytojas Tran Viet Phuong atskleidė, kad spiralė vis dar buvo vietoje, kai kūdikis gimė.
„Po gimdymo pamačiau, kad jis ją laiko rankoje – atrodė labai įdomiai, todėl nufotografavau. Niekada nemaniau, kad nuotrauka sulauks tiek dėmesio“, – sakė medikas vietos žiniasklaidai.
Jo teigimu, 34 metų moteriai spiralė buvo įdėta prieš dvejus metus, tačiau ji vis tiek pastojo, nes prietaisas galėjo pasislinkti iš savo pradinės padėties ir tapti neveiksmingas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!