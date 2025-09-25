Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Danija atsiprašė už priverstinę kontracepciją: moterims spiralės dėtos net vaikystėje

2025-09-25 17:08
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-25 17:08

Danijos ministrė pirmininkė asmeniškai atsiprašė Grenlandijos moterų už priverstinį kontracepcijos taikymą, skelbiama „Reuters“.

Danijos premjerė Mette Frederiksen atsiprašė Grenlandijos moterų už priverstinę kontracepciją (nuotr. SCANPIX)

Danijos ministrė pirmininkė asmeniškai atsiprašė Grenlandijos moterų už priverstinį kontracepcijos taikymą, skelbiama „Reuters“.

0

Mette Frederiksen, Danijos premjerė, trečiadienį atsiprašė moterų, kurios tapo dešimtmečius trukusios priverstinės gimstamumo kontrolės kampanijos aukomis. Ši kampanija ne tik pablogino salos gyventojų santykius su buvusia kolonijine valdžia, bet ir paliko gilias žaizdas. Nuo 1966 iki 1991 metų, Danijai valdant Grenlandijos sveikatos priežiūrą, tūkstančiams moterų ir net 12 metų nesulaukusioms mergaitėms be jų žinios buvo sudėtos kontraceptinės spiralės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien mano atsiprašymas susijęs ne tik su praeitimi“

„Nemanau, kad galime pasiekti geresnius santykius, kurių didžioji dalis mūsų trokšta, jei nedrįsime atverti netgi tamsiausių istorijos puslapių“,– apsirengusi juodai, kalbėjo Danijos premjerė.

Ši ceremonija žymi dar vieną žingsnį, kurį deda Danija, siekdama atkurti ryšius su Grenlandija. Pastangos atkurti ryšius suaktyvėjo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ėmė kalbėti, jog nori perimti Grenlandijos kontrolę, dėl „saugumo sumetimų”.

„Todėl šiandien mano atsiprašymas susijęs ne tik su praeitimi. Jis susijęs ir su mūsų dabartimi bei ateitimi. Su tarpusavio pasitikėjimu, kuris turi būti tarp mūsų“, – sakė M. Frederiksen.

Komplikacijos jaučiamos iki dabar

Tyrimas parodė, kad iki 1970 m. pabaigos spiralės buvo įdėtos daugiau nei 4 tūkst. moterų – maždaug kas antrai vaisingo amžiaus grenlandietei.

Daugelis moterų iki šiol skundžiasi pilvo skausmais, o net pašalinus spiralę nebegalėjo susilaukti vaikų, dažnai dėl spiralės sukeltų infekcijų.

„Atsiprašymo gavimas nereiškia, kad mes sutinkame su tuo, kas įvyko. Mes šiandien esame čia, nes nesutinkame su tuo, kas įvyko. Tačiau tolimesnius žingsnius turime žengti visi kartu“, – sakė Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederikas Nielsenas, kuris taip pat vilkėjo juodą kostiumą.

Naja Lyberth, vadovaujanti moterų grupei, kuri praėjusiais metais dėl šios kampanijos kreipėsi į Daniją dėl teisinės kompensacijos, padėkojo M. Frederiksen už atsiprašymą ir pabrėžė, kad tai sudarė sąlygas Grenlandijos gyventojams įveikti bendrą traumą bei jaustis lygiaverčiais Danijos Karalystėje. Tiesa, N. Lyberth pati buvo viena iš tų, kurioms spiralė buvo įdėta, kai jai buvo tik 14 metų.

