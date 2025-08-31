Po Trumpo pareiškimų Prancūzijos atstovas aplankė Grenlandiją

Jeano-Noelio Barrot dviejų dienų vizitas, prasidėjęs šeštadienį, vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Danijos visuomeninė televizija pranešė, kad mažiausiai trys JAV pareigūnai, artimi prezidentui D. Trumpui, lankėsi Grenlandijoje ir bandė nustatyti asmenis, kuriuos galėtų panaudoti antidaniškoms įtakos kampanijoms.
Danija trečiadienį iškvietė JAV reikalų patikėtinį po pranešimo apie kišimosi operaciją, kuria buvo siekiama surinkti informaciją apie klausimus, kurie kelia įtampą tarp Grenlandijos ir Danijos.
Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad J.N. Barrot kelionė „pademonstruos Prancūzijos solidarumą su Danija, Grenlandija ir Grenlandijos žmonėmis susidūrus su dabartiniais iššūkiais“.
Aplankė Prancūzijos karinio jūrų laivyno laivą „BSAM Garonne“
Užsienio reikalų ministras šeštadienį Grenlandijos sostinės Nūko uoste aplankė Prancūzijos karinio jūrų laivyno laivą „BSAM Garonne“.
„Šie regionai tikrai yra atokūs, tačiau dabar juos paveikė tam tikra konflikto forma, nauja agresijos forma, todėl šiandien ten yra Prancūzija, didelė jūrų valstybė“, – sakė J.-N. Barrot.
Sekmadienį jis susitiks su Grenlandijos diplomatijos vadove Vivian Motzfeldt ir Grenlandijos ministru pirmininku Jensu-Frederiku Nielsenu, o vėliau surengs spaudos konferenciją.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas birželio mėnesį lankėsi Grenlandijoje, išreikšdamas Europos solidarumą su jos žmonėmis ir kritikuodamas D. Trumpo grasinimą aneksuoti šią Arkties salą.
Nuo sausio, kai grįžo į Baltuosius rūmus, D. Trumpas ne kartą pareiškė, kad Jungtinėms Valstijoms saugumo sumetimais reikalinga strategiškai svarbioje vietovėje esanti, išteklių turtinga Grenlandija, ir atsisakė atmesti galimybę panaudoti jėgą tam užtikrinti.
Tiek Danija, tiek Grenlandija tvirtina, kad sala neparduodama ir kad jos pačios nuspręs dėl savo ateities.
Remiantis sausio mėnesio apklausa, dauguma iš 57 tūkst. Grenlandijos gyventojų nori tapti nepriklausomi nuo Danijos, tačiau nenori tapti Jungtinių Valstijų dalimi.
