Šie produktai – vitamino D aukso gysla: valgykite į sveikatą

Naujienų portalui tv3.lt mitybos specialistas Mantas Liekis pasakoja, kokiuose produktuose gausiausia vitamino D ir ką vertėtų atkreipti dėmesį, jei vien tik iš maisto jo organizmui vis tiek nepakanka.
Valgykite šiuos produktus – juose gausu vitamino D
Mitybos specialistas M. Liekis sako, kad daugiausiai vitamino D natūraliai turi riebios žuvys – lašiša, skumbrė, silkė, tunas.
„Taip pat šio vitamino gausu kiaušinio trynyje, kepenyse – ypač menkių, taip pat svieste ir grietinėlėje. Jo galima rasti ir grybuose, daugiausia pievagrybiuose, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į jų kokybę, ypač jei jie pirkti parduotuvėje“, – pažymi specialistas.
Anot M. Liekio, kai kurie produktai būna papildyti vitaminu D – pavyzdžiui, pienas ar augaliniai gėrimai. Kitose šalyse šiuo vitaminu praturtinami ir įvairūs sūriai ar net sausi pusryčiai.
„Vitaminas D odoje gaminasi veikiant UVB spinduliams, kai organizmas pats sintetina D3 formą – būtent ji efektyviausiai didina vitamino D kiekį kraujyje. Tuo tarpu iš maisto dažniausiai gaunamas D2 vitaminas, o iš gyvūninės kilmės produktų – D3“, – aiškina jis.
Pasak specialisto, gyvulinės kilmės maistas leidžia organizmui geriau įsisavinti vitaminą D3, todėl žiemą, kai saulės trūksta, verta dažniau rinktis būtent tokius produktus.
„Geriausia, kai gauname vitamino D tiek iš saulės, tiek iš maisto, bet šaltuoju sezonu, kai saulės beveik nėra, svarbu valgyti daugiau gyvulinės kilmės produktų, turinčių D3“, – teigia M. Liekis.
Jis primena, kad Europos maisto saugos tarnyba suaugusiam žmogui rekomenduoja suvartoti apie 600 TV vitamino D per dieną, o žiemą – nuo 800 iki 1000 TV.
„Jei žmogui nustatomas didesnis trūkumas, gydytojas gali paskirti ir didesnę dozę trumpam laikui, kad būtų atstatytas tinkamas vitamino D kiekis organizme“, – priduria mitybos specialistas.
Atskleidė, kam reikėtų atkreipti dėmesį
Mitybos specialistas pabrėžia, kad daugeliui žmonių reikėtų sąmoningai rūpintis vitamino D kiekiu, ypač tiems, kurie gyvena šiauriniuose kraštuose, kur žiemos metu trūksta saulės šviesos.
„Ypatingai svarbu šį vitaminą papildyti vyresnio amžiaus žmonėms, nes jų organizmas prasčiau sintetina vitaminą D.
Jo taip pat reikia nėščiosioms ir žindančioms moterims, žmonėms su tamsesne oda, vegetarams ir veganams. Didesnės rizikos grupėje – ir tie, kurie turi virškinimo sutrikimų, pavyzdžiui, serga celiakija ar Krono liga“, – aiškina mitybos specialistas.
Pasak M. Liekio, produktus, turinčius vitamino D, verta įtraukti į mitybą visus metus, nes jie ne tik naudingi, bet ir maistingi.
„Riebią žuvį rekomenduojama valgyti bent du–tris kartus per savaitę, o tokius produktus kaip grybai, pienas ar kiaušiniai galima vartoti kasdien. Šaltuoju metų laiku, kai saulės spindulių beveik nėra, riebi žuvis gali būti ir kasdieninis pasirinkimas“, – pataria specialistas.
Patarė, kaip geriau pasisavinti vitaminą D
Pasak M. Liekio, net ir valgant produktus, turinčius vitamino D, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip šis vitaminas pasisavinamas, nes tam, kad organizmas jį geriau įsisavintų, būtina derinti su riebalais.
„Jeigu siekiame pagerinti vitamino D įsisavinimą, jį reikėtų vartoti kartu su riebalais, nes būtent jie padeda šį vitaminą įsisavinti. O kalbant apie papildus – svarbu, kad juose būtų D3 forma“, – aiškina specialistas.
Jis pabrėžia, kad kiekvieno žmogaus poreikiai gali skirtis, todėl geriausia prieš vartojant papildus pasidaryti kraujo tyrimą ir pasikonsultuoti su gydytoju ar dietologu.
„Reikėtų žiūrėti individualiai, pagal tyrimų rezultatus. O konkrečios firmos papildų aš nerekomenduoju – svarbiausia, kad būtų tinkama forma. Papildomai galima vartoti ir Omega-3 riebalų rūgštis“, – sako specialistas.
Pasak jo, gera savijauta priklauso ne tik nuo papildų ar mitybos – tai visuma.
„Subalansuota mityba, kokybiškas miegas, mažiau streso ir lengvas fizinis aktyvumas – visa tai padeda žmogui jaustis geriau ir palaikyti sveiką organizmą“, – reziumuoja M. Liekis.
