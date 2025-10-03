Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Jokiu būdu nelaikykite šių produktų šaldytuve: neteks skonio

2025-10-03 14:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 14:50

Galima manyti, kad laikant produktus šaldytuve jų galiojimo laikas visada pailgės, tačiau taip nėra. Kai kuriuos ingredientus geriausia laikyti kambario temperatūroje, nes atšaldymas gali pabloginti jų skonį ar tekstūrą.

Šaldytuvas (nuotr. 123rf.com)

Galima manyti, kad laikant produktus šaldytuve jų galiojimo laikas visada pailgės, tačiau taip nėra. Kai kuriuos ingredientus geriausia laikyti kambario temperatūroje, nes atšaldymas gali pabloginti jų skonį ar tekstūrą.

0

Virėjai pasidalijo savo patirtimi apie produktus, kurių niekada nelaiko šaldytuve, rašoma foodandwine.com.

Avokadai

Norite greitai sunokinti avokadus skrebučiams ar gvakamolei? Laikykite juos ne šaldytuve – tai padės išsaugoti skonį ir išvengti priešlaikinio gedimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Niekada nededu avokadų į šaldytuvą, kol jie nėra visiškai prinokę – jie tinkamai nesunoks“, – sako Lance'as Knowlingas, „Northridge“ restorano „The Woolverton Inn“ vyriausiasis virėjas.

Pasak jo, šaldytuve avokadai gali suminkštėti, tačiau nesupainiokite to su prinokimu – dažniausiai jie bus beskoniai arba net sugadinti.

Bananai

Laikant bananus šaldytuve, jie gali pajuoduoti ir prarasti skonį.

„Vengiu dėti bananus į šaldytuvą, nes šalta temperatūra sulėtina nokimą, bet taip pat pajuoduoja odelę ir gali pakeisti vaisiaus tekstūrą į minkštą“, – teigia Oliveris Lange'as, Niujorko „Next Door“ vyriausiasis virėjas.

Jis rekomenduoja bananus laikyti ant stalviršio, atokiau nuo kitų etileną gaminančių vaisių, tokių kaip avokadai ar obuoliai.

Bazilikas

Ši švelni žolelė greitai praranda spalvą ir tampa gleivėta, jei laikoma šaldytuve.

„Mes niekada nelaikome savo baziliko šaldytuve. Jis pradeda mirti ir irti per kelias valandas, ypač jei nuimamas derlius“, – sako Ollie Honderdas, Atlantos „Madeira Park“ vyriausiasis virėjas.

Baziliką geriausia laikyti kambario temperatūroje stiklinėje arba stiklainyje su vandeniu, uždengus plastikiniu maišeliu.

Duona

Minkštas duonos kepalas šaldytuve greitai išdžiūsta ir sukietėja.

„Rekomenduočiau gerai suvynioti arba supakuoti ir užšaldyti, jei neketinate jo iš karto valgyti, o tada pašildyti orkaitėje“, – sako Eunji Lee, konditeris ir „Lysée“ įkūrėjas Niujorke.

Anot jo, suvartojus [duoną] iš karto, jos skonis ir tekstūra bus geresni nei laikant šaldytuve.

Medus

Natūralus konservantas – medų geriausia laikyti kambario temperatūroje.

„Laikant vėsesnėje temperatūroje, kristalizacijos procesas pagreitėja ir medus sukietėja – sustiprėja saldumas, o tekstūra tampa grūdėta“, – aiškina Davidas Guasas, „Bayou Bakery, Coffee Bar and Eatery“ šefas.

Svogūnai

Šaldytuve svogūnai gali suminkštėti ir net supelyti.

„Visų svogūnų negalima laikyti šaldytuve, nes dėl žemos temperatūros jie gali suminkštėti ir greičiau sugesti“, – sako Jenn Crovato, Vašingtone įsikūrusios „1310 Kitchen and Bar“ šefė ir savininkė.

Ji priduria: „Svogūnus geriausia laikyti tamsioje ir sausoje vietoje, pavyzdžiui, sandėliuke arba specialiame stalčiuje. Supjaustytus svogūnus galima laikyti šaldytuve sandariame inde, tai padeda sulėtinti bakterijų augimą.“

Svarbu svogūnus laikyti atskirai nuo bulvių, kurios linkusios dygti, kai liečiasi su etileną išskiriančiais svogūnais.

