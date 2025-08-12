Atskleidė, ar tikrai agurkus reikia laikyti šaldytuve

Tad kam iš tiesų geriau būti šaldytuve, o ką verta laikyti kambario temperatūroje?
Mitas – viską geriausia laikyti šaldytuve
Manote, kad šaldytuve laikomas maistas ilgiau išlaiko šviežumą? Dalis tiesos tame tikrai yra, tačiau ne kiekvienam produktui tai naudinga.
Štai, pavyzdžiui, agurkai nemėgsta šalčio. Žemesnėje nei +10 °C temperatūroje jų struktūra yra pažeidžiama: jie tampa minkšti, tarsi guminiai, kartais net pradeda juoduoti. Tad laikyti agurkus geriausia yra kambario temperatūroje, vėsioje, nuo saulės apsaugotoje vietoje.
Panaši situacija ir su duona. Šaldytuve ji greičiau džiūsta ir netenka skonio, todėl tinkamiausia jos laikymo vieta – spintelė ar duoninė, kur nėra drėgmės ir saulės. Bulvės taip pat mėgsta tamsą ir vėsą, bet ne šaldytuvo stalčius – šaltyje bulvėse pradeda kauptis cukrūs, pakinta jų skonis.
Tropiniai vaisiai, tokie kaip bananai, mangai, ananasai, avokadai ar persikai, šaldytuve ne tik nustoja nokti, bet ir praranda skonį bei tekstūrą. Pomidorai šaltyje tampa miltingi ir beskoniai, o cukinijos ir paprikos gali suminkštėti, patamsėti ar net pradėti gesti.
Taip pat šaldytuve nereikėtų laikyti svogūnų ir česnakų, nes drėgmė skatina jų puvimą. Tinkamai laikomi kambario temperatūroje, nuo saulės ir drėgmės apsaugotoje vietoje, šie produktai išlieka švieži ir skanūs kur kas ilgiau nei šaldytuve.
Ar tikrai šaldiklis sustabdo maisto gedimą?
Dar vienas gajus mitas, esą užšaldžius maistą, jis gali būti laikomas metų metus, nes šaltis turėtų sustabdyti visus gedimo procesus. Deja, tai tik dalis tiesos. Nors šaldiklis gerokai sulėtina bakterijų ir pelėsių augimą bei fermentinius procesus, jų visiškai nesustabdo.
Ilgai laikant maistą šaldiklyje, gali pasikeisti maisto skonis, kvapas, tekstūra ar spalva. Mėsa išsausėja ir praranda sultingumą, daržovės tampa vandeningos ir be skonio, o duonos gaminiai sugeria kvapus iš aplinkos. Be to, netinkamai supakuoti ar nehermetiškai laikomi produktai gali apšerkšnyti, oksiduotis ir įgauti kitų šalia laikomų produktų skonį.