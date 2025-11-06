Šis šnicelių receptas nukels atgal į vaikystę: skonis vertas 10 balų

Piniginei draugiškais ir itin gardžiais receptais, primenančiais senelių vaikystėje ruošiamus skonius, dalinasi lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ receptų idėjų partnerė Simona Lubauskaitė, rašoma pranešime spaudai.
Kiaulienos mentė neretai vadinama „lėtai gaminamų patiekalų karaliene“ – tai mėsos dalis, kuri pasižymi ne tik išskirtiniu skoniu, bet ir didžiuliu gaminimo būdų pasirinkimu. Dėl savo švelnaus skonio mentė puikiai dera su pačiais įvairiausiais prieskoniais ir padažais – nuo klasikinio česnako ir garstyčių iki egzotiškų Azijos virtuvės derinių.
Kiaulienos mentė: nuo troškinio iki pusryčių sumuštinio
Minėto lietuviško prekybos tinklo receptų idėjų partnerė, maisto tinklaraštininkė Simona Lubauskaitė pabrėžia, kad nebrangi kiaulienos mentė – puikus variantas tiek kasdieniams, tiek savaitgalio eksperimentams virtuvėje. Pasak jos, be to, kad ši mėsos rūšis yra itin draugiška piniginei, ją galima naudoti patiems įvairiausiems patiekalams, priklausomai nuo noro, turimo laiko ir nuotaikos.
„Net ir ilgiau apdorojama, mentė išlieka sultinga, o dėl natūralaus riebumo patiekalai visada būna sotūs ir skanūs. Kai norisi kažko greito – galima paprasčiausiai apkepti mentės gabalėlius keptuvėje su daržovėmis ar įdėti į makaronų padažą. Tai viena tų mėsos dalių, kuri leidžia improvizuoti, nesibaiminant nesėkmės“, – sako S. Lubauskaitė.
Pasak maisto tinklaraštininkės, kuriai kiaulienos mentė nostalgiškai primena vaikystę ir tėvų bei senelių gamintus patiekalus, ši mėsa puikiai tinka ir kitą dieną po pagrindinio patiekalo ruošimo ar pasiruošiant pietus iš anksto.
„Virtą ar keptą mentę galima naudoti ir vėliau – iš likusių gabalėlių galima pagaminti sumuštinius pusryčiams, įdėti į salotas ar apkepus su daržovėmis paruošti greitą vakarienę. Tai ekonomiškas pasirinkimas, kai norisi ir sutaupyti, ir skaniai pavalgyti“, – pabrėžia S. Lubauskaitė.
Minėto prekybos tinklo receptų idėjų partnerė siūlo pora nebrangių ir gardžių patiekalų su kiaulienos mente pasigaminti namuose.
Kiaulienos mentė su troškintais kopūstais
Nostalgiškus prisiminimus apie senelių gamintus troškinius sukelsiančiam patiekalui paruošti reikės:
- 500 g vakuumuotos kiaulienos mentės be kaulo ir odos;
- 800 g raugintų kopūstų;
- 200 ml grietinėlės (35 proc. riebumo);
- 4 a. š. pomidorų pastos;
- 2 vnt. morkų;
- 4–5 vnt. bulvių;
- 4 skiltelių česnako;
- 1 a. š. rūkytos paprikos, česnako granulių, kmynų;
- druskos, pipirų (pagal skonį).
Gaminimas. Nuskuskite bulves, burokine tarka sutarkuokite morkas, kiaulienos mentę supjaustykite maždaug 2–3 cm dydžio kubeliais. Bulves pradėkite virti likus maždaug pusvalandžiui iki troškinio paruošimo pabaigos.
Keptuvėje su alyvuogių aliejumi apkepinkite smulkintą česnaką, suberkite kmynus. Palaukite, kol pasklis kvapas, tada sudėkite kiaulienos mentės gabaliukus, suberkite rūkytą papriką, česnako granules ir druską su pipirais. Mėsai apkepus, sudėkite tarkuotas morkas ir kepkite, kol morkos suminkštės.
Raugintus kopūstus sudėkite į puodą ir šildykite ant nedidelės kaitros. Į puodą su kopūstais sudėkite visą keptuvės turinį, uždenkite dangčiu ir troškinkite apie 40 minučių. Supilkite grietinėlę ir troškinkite dar 20 minučių. Patiekite su karštomis bulvėmis.
Kiaulienos šnicelis
Dar vienas vaikystę galimai priminsiantis patiekalas – kiaulienos mentės šnicelis. Jam pagaminti reikės:
- 100–200 g vakuumuotos kiaulienos mentės be kaulo ir odos (vienam šniceliui);
- 1 vnt. kiaušinio (plakiniui);
- miltų (mėsai apvolioti);
- panko džiūvėsėlių;
- kitų smulkių džiūvėsėlių;
- druskos, pipirų, paprikos miltelių (pagal skonį);
- aliejaus kepimui.
Salotoms reikės:
- pusės šviežio kopūsto;
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 1 v. š. baltojo vyno acto;
- pusės ilgavaisio agurko;
- saujos smulkintų krapų;
- 1 a. š. medaus;
- druskos, pipirų (pagal skonį).
Bulvytėms reikės:
- kelių šviežių bulvių;
- 1 a. š. rūkytos paprikos miltelių ir česnako granulių;
- šlakelio alyvuogių aliejaus;
- druskos, pipirų (pagal skonį).
Gaminimas. Pirmiausia pasiruoškite salotas, kurioms supjaustykite pusę kopūsto, agurką, susmulkinkite krapus, supilkite padažo ingredientus, įdėkite druskos bei pipirų ir gerai išmaišykite.
Supjaustykite bulves, suberkite prieskonius, apšlakstykite aliejumi ir, įpylę vandens ant kepimo indo dugno, kepkite iki 200 laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje, kol gražiai apskrus.
Supjaustykite kiaulieną. Kiekvieną gabaliuką užklokite kepimo popieriumi ir išmuškite muštuku. Užberkite druskos, pipirų, paprikos miltelių.
Išvoliokite miltuose, tuomet kiaušinio plakinyje ir džiūvėsėliuose, sumaišytuose lygiomis dalimis. Kepkite įkaitintame aliejuje, kol gražiai apskrus. Prieš patiekiant apšlakstykite citrinos sultimis. Skanaus!
