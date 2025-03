Atskleidė, kaip išsirinkti geriausią kiaulienos mentę: bus skaniausia

Kiauliena – nuo seno mėgstamiausias lietuvių pasirinkimas šviežios mėsos skyriuje, sako Gintarė Kitovė, komunikacijos vadovė. Panašu, kad taip dar liks ilgai – kiaulienos pardavimai netgi nuosekliai auga, rašoma pranešime spaudai.

„Mentė pirkėjų mėgstama, nes suteikia begalę galimybių ruošti gardžius patiekalus – guliašus, troškinius, plėšytą kiaulieną ar paprasčiausiai su minimaliai darbo iškepti ją orkaitėje ir patiekti su padažu. Be to, kadangi ji paprastai yra pigesnė už kitas kiaulienos dalis, pavyzdžiui, nugarinę ar kumpį, tai puikus pasirinkimas tiems, kurie sočius patiekalus paruošti nori sutaupydami“, – sako G. Kitovė.

Šviežumui įtakos turi net kilmė

Kaip pasakoja mėsos technologas V. Fedaravičius, iš mentės dažnai gaminamas faršas, ji puikiai tinka troškiniams, ilgam ir lėtam kepimui. Kadangi mentė turi kolageno ir tarpraumeninių riebalų, teisingai kepama ji neišsausėja, lieka sultinga ir malonios tekstūros. Tinkamas jos ruošimas prasideda dar parduotuvėje, sako mėsos technologas – renkantis šviežią, kokybišką mėsą.

„Kad ir kokį receptą turėsite ir kokiais įgūdžiais virtuvėje galite pasigirti, skanų galutinį rezultatą visų pirma lemia kokybiška šviežia mėsa. Kai perkate kiaulienos mentę, svarbu atkreipti dėmesį į keletą detalių, kad įsitikintumėte, jog gaunate kokybišką produktą“, – sako tinklo mėsos technologas.

Šviežumas . Mėsa turi būti ryškiai rausvos spalvos, be pilkų ar tamsių plotų. Taip pat svarbu, kad ji neskleistų nemalonaus kvapo.

. Mėsa turi būti ryškiai rausvos spalvos, be pilkų ar tamsių plotų. Taip pat svarbu, kad ji neskleistų nemalonaus kvapo. „Marmuras“ . Ieškokite mentės su dideliu kiekiu tarpraumeninių riebalų (tai tos baltos vietos, kurias matote mėsoje). Šis marmurinis sluoksnis yra labai svarbus, kad mėsa būtų minkšta ir aromatinga po kepimo – kepant šie riebalai lydysis ir užtikrins sultingumą.

. Ieškokite mentės su dideliu kiekiu tarpraumeninių riebalų (tai tos baltos vietos, kurias matote mėsoje). Šis marmurinis sluoksnis yra labai svarbus, kad mėsa būtų minkšta ir aromatinga po kepimo – kepant šie riebalai lydysis ir užtikrins sultingumą. Tekstūra. Mėsa turi būti tvirta, bet ne kieta. Jei mentė yra per minkšta ar lipni, tai ženklas, kad ji nėra geriausios kokybės.

Mėsa turi būti tvirta, bet ne kieta. Jei mentė yra per minkšta ar lipni, tai ženklas, kad ji nėra geriausios kokybės. Su kaulu ar be kaulo? Pasak V. Federavičiaus, mentė su kaulu idealiai tinka ilgam kepimui, nes kaulas suteikia skonio ir padeda mėsai išlikti sultingai. Tuo tarpu mentę be kaulo lengviau tvarkyti ir pjaustyti, todėl ją paprasčiau naudoti troškiniams ar greičiau paruošiamiems patiekalams.

Pasak V. Federavičiaus, mentė su kaulu idealiai tinka ilgam kepimui, nes kaulas suteikia skonio ir padeda mėsai išlikti sultingai. Tuo tarpu mentę be kaulo lengviau tvarkyti ir pjaustyti, todėl ją paprasčiau naudoti troškiniams ar greičiau paruošiamiems patiekalams. Kilmė . „Kai įmanoma, rinkitės šviežią kiaulienos mentę iš Lietuvoje gamintojų. Tai, visų pirma, svarbu dėl šviežumo, nes kuo trumpesnė jos pristatymo grandinė, tuo mėsa greičiau pasiekia pirkėjų stalą. Be to, glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos tiekėjais paprasčiausiai lengviau užtikrinti kontrolę ir aukštą kokybę“, – sako mėsos technologas.

„Kai įmanoma, rinkitės šviežią kiaulienos mentę iš Lietuvoje gamintojų. Tai, visų pirma, svarbu dėl šviežumo, nes kuo trumpesnė jos pristatymo grandinė, tuo mėsa greičiau pasiekia pirkėjų stalą. Be to, glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos tiekėjais paprasčiausiai lengviau užtikrinti kontrolę ir aukštą kokybę“, – sako mėsos technologas. Kaina. Nuolaida ar akcija nereiškia, kad produktas yra prastesnis. Gamintojai dažnai gali turėti produkcijos perteklių, todėl parduotuvėms mėsą parduoda pigiau, dėl to ji palankesne kaina siūloma ir pirkėjams. Perkant ją dar kartą įsitikinkite mėsos šviežumu pagal aukščiau įvardytus kriterijus ir nepamirškite įvertinti kainos už kilogramą – ji geriausiai atskleidžia piniginei palankiausią variantą.

Kiaulienos mentę, kaip ir kitą šviežią mėsą, geriausia ruošti vos nusipirktą, primena V. Federavičius. Vis dėlto, jeigu iš karto to padaryti nepavyksta, šaldytuve ją laikyti saugu dar bus apie 2-3 dienas. Be to, ji tinka ir užšaldymui, todėl patogu pasirūpinti didesniu jos kiekiu per akcijas ir pasidėti į šaldiklį. Ten kiaulienos mentė gali būti apie šešis mėnesius.

Kulinarijos šefė Elvyra Semaška sako, kad kiaulienos mentė yra dėkinga mėsa net nepatyrusiems maisto gamintojams – ją sugadinti yra sunku, nereikia jaudintis dėl perkepimo. Kai pabos įprastas guliašas, ji siūlo išbandyti 3 naujus receptus su šviežia kiaulienos mente.

Keptuvėje ruošta kiaulienos mentė grybų padaže

Reikės: 500 g kiaulienos mentės, 300 g grybų, 1 svogūno, 250 ml sultinio, 2 šaukštų sviesto, druskos ir pipirų, 3 grūdelių kvapiųjų pipirų, 2 lauro lapų.

Gaminame:

Mėsą supjaustykite griežinėliais, pabarstykite druska, pipirais ir apkepkite įkaitintame aliejuje iš abiejų pusių, kol taps auksinės spalvos. Iškeptus gabalėlius išimkite iš keptuvės ir atidėkite. Svogūną supjaustykite plunksnelėmis, grybus – griežinėliais. Svogūną pakepinkite riebaluose, likusiuose kepant mėsą, kol jis taps permatomas, tada sudėkite grybus ir viską kepkite 5 min. Prie svogūnų ir grybų sudėkite pakepintus mentės griežinėlius, kvapiuosius pipirus, lauro lapus ir supilkite sultinį. Kartu troškinkite apie 15-20 minučių. Galiausiai padažą pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite su bulvėmis, kruopomis arba ryžiais, nepamiršdami šviežių daržovių salotų.

Kiaulienos mentė su pomidorais ir morkomis

Reikės: 500 g kiaulienos mentės, 400 g pomidorų, 250 g morkų, 4-5 skiltelių česnako, maždaug 2 litrų vandens, aliejaus kepimui, prieskonių pagal skonį: baziliko, Provanso žolelių, aštriosios ir saldžiosios paprikos, šviežiai maltų spalvotų pipirų, druskos.

Gaminame:

Kruopščiai nuplaukite mentę, nusausinkite ją ir supjaustykite kubeliais. Supjaustytą mėsą sudėkite į dubenį, suberkite prieskonius, aliejų ir griežinėliais supjaustytas česnako skilteles. Viską sumaišykite ir palikite šaldytuve, geriausia per naktį. Nulupkite morkas, ir sutarkuokite ant tarkos su didelėmis skylutėmis. Pomidorus perpjaukite skersai, užpilkite karštu vandeniu ir palikite 2-3 minutes, tada sudėkite į ledinį vandenį. Kai jie atvės, nulupkite ir supjaustykite mažesniais gabalėliais. Keptuvėje nedideliame kiekyje aliejaus apkepkite morkas. Išimkite ir į keptuvę sudėkite mėsą (išimkite pjaustytą česnaką, nes jis sudegs. Jo neišmeskite, jis bus naudingas). Kai mėsa taps auksinė, išimkite ją iš keptuvės. Į keptuvę sudėkite česnaką ir lengvai apkepkite. Kai pajusite jo aromatą, į keptuvę įmeskite susmulkintus pomidorus. Kepkite, kol mišinys taps tirštas. Į gautą padažą sudėkite keptą mėsą ir morkas. Kruopščiai išmaišykite ir šiek tiek pakepinkite, tada įpilkite į keptuvę vandens ir gerai išmaišykite. Kai skystis užvirs, suberkite prieskonius, uždenkite dangčiu ir troškinkite ant mažos ugnies, kol padažas sutirštės ir mėsa išvirs. Jei skystis išgaruoja greičiau nei mėsa suminkštėja, įpilkite vandens ir toliau troškinkite. Patiekite, pavyzdžiui, su bulvėmis ir marinuotomis daržovėmis.

Pistacijomis įdaryta kiaulienos mentė

Reikės: šviežios kiaulienos mentės, 200 g pistacijų, 1 apelsino, 1 poro, 1 kiaušinio, 1 svogūno, 2 šaukštų medaus. Sirupui: 100 g rudojo cukraus, 200 ml vandens, 100 ml sojų padažo. Figų padažui: 400 ml raudonojo vyno, 10 vnt. džiovintų figų, 50 g cukraus, 200 ml mėsos sultinio.

Gaminame: