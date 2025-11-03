Šis raugintų kopūstų troškinys taps sezono favoritu: patiks visiems

Troškintiems raugintiems kopūstams reikės: rauginti kopūstai; morka; svogūnas; 1 skilt. česnako; žiupsnis pipirų; žiupsnis kmynų; žiupsnis džiov. čiobrelio; žiupsnis česnakinės druskos; 2 v. š. pomidorų padažo (naudojau naminį); šlakelis aliejaus, daržovės kepti; šiek tiek vandens.
Bulvėms: bulvės; žiupsnis česnakinės druskos; bulvių pr.; 1 a. š. persilado pr.; džiov. svogūno granulių; džiov. česnako granulių; šlakekis alyvuogių aliejaus.
Taip pat reikės: kepamų mėsinių dešrelių.
Daržoves nulupame, nuplauname. Morką sutarkuojame, svogūną ir česnaką supjaustome smulkiais gabalėliais. Keptuvėje įkaitiname aliejų, pakepiname daržoves. Sudedame raugintus kopūstus, pomidorų padažą, suberiame pr., užpilame vandeniu. Gerai išmaišome ir troškiname ant silpnos kaitros apie 30 min.
Bulves nulupame, nuplauname ir supjaustome skiltelėmis. Pagardiname prieskoniais ir apšlakstome aliejumi. Sudedame į kepimo rankovę ir dedame į kepimo indą. Šalia dedame mėsines kepimo deršeles. Kepame 180 * CT apie 1 val. Kol bulvės iškeps ir taps minkštos, o dešrelės apskrus.