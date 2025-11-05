Vytaras Radzevičius atskleidė skaniausią troškinio receptą: visada naudoja 1 gudrybę

Daugelio virtuvėse esantys nebrangūs ingredientai, keletas minučių jūsų laiko – ir ne tik kūną, bet ir sielą sušildantis patiekalas jau garuoja ant stalo. Tam pritaria ir žinomas keliautojas bei kulinaras, „Lidl“ ambasadorius Vytaras Radzevičius bei primena, kad būtent šis metų laikas yra pats dėkingiausias gaminti tokius patiekalus.
Pasak kulinaro, vieno puodo patiekalai tampa tikru išsigelbėjimu, kai reikia sočiai pavalgyti, bet nesinori daug laiko praleisti virtuvėje. Jie greitai paruošiami, stebina savo skoniu, yra maistingi, draugiški piniginei, o svarbiausia, po jų gamybos nelieka kalno nešvarių indų.
„Geriausia dalis ta, kad šie patiekalai gali būti pagaminami viename puode. Jie ne tik skanūs ir maistingi, bet ir kuria jaukumą, kuomet visa šeima susėda kartu, dalinasi maistu, vyrauja jauki atmosfera – būtent taip praleisti rudens vakarus verta“, – pasakoja V. Radzevičius.
Pagrindinė žvaigždė – rudeninės daržovės
V. Radzevičius dalijasi, kad sezoniškumas leidžia sukurti nepamirštamus skonius, o rudens virtuvės jis neįsivaizduoja be gausybės skirtingų daržovių.
„Mano mėgstamiausi – moliūgai, cukinijos, bulvės ir burokėliai. Jų panaudojimas itin platus, dažniausiai šias daržoves naudoju sriubose, mišrainėse, troškiniuose, garnyruose ir net kepiniuose. Vienas mano mėgstamiausių vieno puodo patiekalų – daržovių troškinys su vištiena. Mėsą apkepu keptuvėje, o po to puode sluoksniuoju su stambiai supjaustytais svogūnais, morkomis, bulvėmis, įdedu virtų arba konservuotų pupelių. Įpilu šiek tiek sultinio, vėliau, kiek patroškinęs, įdedu cukinijos, porų, kvapnių žolelių. Naudoju tai, ką turiu po ranka ir visada įdedu aštresnių prieskonių – būtent jie ir šildo“, – sako vyras.
Jam pritaria ir „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė pridurdama, kad rudens derliaus gėrybės nugula daugumos klientų krepšeliuose.
„Ruduo – dosniausias metų laikas, kai klientai vis dažniau renkasi šviežias daržoves ir prieskonines žoleles, įkvepiančias gaminti namuose“, – teigia L. Skersytė.
Padeda sukurti jaukumą
V. Radzevičius teigia, kad vieno puodo patiekalai itin populiarūs visame pasaulyje – keliaujant jam teko paragauti itin daug skirtingų tokio tipo patiekalų.
„Beveik kiekviena šalis turi savo vieno puodo patiekalą, o dažniausiai tai būna troškiniai. Svarbiausia kad tai ne tik maistas, bet ir bendravimo būdas – aplink verdantį katilą susirenka žmonės, bendrauja, juokauja ir taip sukuria kone sakralinį momentą. Vienas labiausiai įsiminusių patiekalų – tradicinis ožkienos troškinys Karibų jūros Montserato saloje“, – prisimena kulinaras.
V. Radzevičius ragina išbandyti lengvą, tačiau rudens vakarui itin tinkantį receptą, kuris ne tik sušildys, bet ir padės sutaupyti.
Kreminiam vištienos troškiniui su daržovėmis reikės:
- 1 kg vištienos šlaunelių mėsos be kaulų ir odos,
- 4 šaukštai sviesto,
- 2 vnt. smulkiai pjaustytų saliero stiebų,
- 2 vnt. kubeliais pjaustytų svogūnų,
- 4 vnt. stambiai pjaustytų morkų,
- 6-7 vnt. kubeliais pjaustytų bulvių,
- 1 stiklinės sauso balto vyno,
- 2 vnt. šakelių rozmarino,
- 2 vnt. šakelių čiobrelio,
- 2-3 vnt. šalavijo lapelių,
- 1 vnt. česnako galvos,
- Lauro lapų,
- 1 l vištienos sultinio,
- 250 ml riebios (36 proc.) grietinėlės,
- 2 šaukštai miltų,
- 2 stiklinių šaldytų žirnelių,
- Pusės citrinos sulčių,
- Druskos ir juodųjų pipirų.
Gaminame
Puode ištirpinkite 2 šaukštus sviesto, jame apkepkite traiškytas česnako skilteles ir vištienos gabalėlius su druska ir pipirais, kol gražiai apskrus. Išimkite vištieną ir tame pačiame puode ištirpinkite likusį sviestą, sudėkite svogūnus, morkas, salierus, bulves – viską patroškinkite 7–10 minučių.
Po to į puodą ant daržovių supilkite vyną ir mentele nugramdykite puodo dugną. Viską pavirkite keletą minučių, kol vynas šiek tiek nugaruos.
Į puodą grąžinkite vištieną, sudėkite žoleles, lauro lapus ir supilkite sultinį. Tuomet uždenkite dangčiu ir troškinkite ant mažos kaitros 20-25 minutes, kol daržovės suminkštės.
Kol mėsa su daržovėmis troškinasi, grietinėlę išplakite su miltais ir įmaišykite į troškinį. Nepamirškite įdėti ir žirnelių – viską pavirkite 3-5 minutes. Praėjus šiam laikui, pagardinkite citrinos sultimis bei pasūdykite pagal savo skonį.
Prie troškinio puikiai dera skrudinta balta duona, bulvių košė ar lengvos salotos.
Skanaus!
