TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Niujorko meras Adamsas nebesieks būti perrinktas artėjančiuose rinkimuose

2025-09-29 11:36 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 11:36

 Niujorko meras Ericas Adamsas traukiasi iš rinkimų ir nebesieks naujos kadencijos.

JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)

 Niujorko meras Ericas Adamsas traukiasi iš rinkimų ir nebesieks naujos kadencijos.

1

„Nepaisant visko, ką pasiekėme, negaliu tęsti savo perrinkimo kampanijos“, – sekmadienį platformoje „X“ paskelbtame vaizdo įraše sakė buvęs demokratas, dabar – nepriklausomas kandidatas.

Jis teigė, kad tarp priežasčių buvo žiniasklaidos spekuliacijos apie jo ateitį. Be to, E. Adamsas apkaltino atsakingą finansų komisiją, kad ši sulaikė lėšas, todėl jis negali vykdyti kampanijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Balandį E. Adamsas buvo paskelbęs apie atnaujintą savo kandidatavimą lapkričio 4 dieną vyksiančiuose rinkimuose po to, kai dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo spaudimo jam buvo panaikinti kaltinimai korupcija.

E. Adamsas, einantis pareigas nuo 2022 m., pernai tapo pirmuoju didžiausio JAV miesto vadovu, kuriam federaliniu lygmeniu pateikti kaltinimai kyšininkavimu.

Dėl artimumo D. Trumpui tapo nepopuliarus

Po D. Trumpo išrinkimo JAV prezidentu E. Adamsas pasistengė su juo suartėti, ne kartą viešai gyrė D. Trumpą, skrido pas jį į Floridą ir net dalyvavo vienoje iš prezidento mėgstamiausių televizijos laidų.

Netrukus po to D. Trumpas pareikalavo, kad kaltinimai būtų panaikinti. Dėl suartėjimo su D. Trumpu E. Adamsas tapo nemėgstamas daugelio niujorkiečių. 

Tačiau jau vien po korupcijos skandalo buvusio policijos pareigūno šansai būti perrinktam liberalų tvirtovėje Niujorke buvo laikomi gana menkais. Apklausose jo populiarumas nesiekė 10 proc.

Rinkimų kampanijoje toliau dalyvauja kairiųjų kandidatas Zohranas Mamdani, buvęs Niujorko gubernatorius Andrew Cuomo ir respublikonų kandidatas Curtis Sliwa.

