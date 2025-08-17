Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Per šaudymo incidentą sausakimšame Niujorko klube žuvo 3 žmonės, dar 8 – sužeisti

2025-08-17 15:29 / šaltinis: BNS
2025-08-17 15:29

Per šaudymo incidentą ankstų sekmadienio rytą sausakimšame Niujorko klube žuvo trys žmonės, o dar aštuoni buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. 

JAV policija (nuotr. SCANPIX)

Per šaudymo incidentą ankstų sekmadienio rytą sausakimšame Niujorko klube žuvo trys žmonės, o dar aštuoni buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. 

REKLAMA
1

Tyrėjai įtaria, kad šaulys arba šauliai Bruklino Kraun Haitso rajone po ginčo prieš pat 3 val. 30 min. vietos (10 val. 30 min. Lietuvos) laiku atidengė ugnį iš kelių ginklų ir nušovė tris vyrus, žurnalistams sakė Niujorko policijos departamento komisarė Jessica Tisch.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Niujorko mieste įvyko siaubingos šaudynės“, – spaudos konferencijoje sakė J. Tisch.

Ji teigė, kad pareigūnai tiria mažiausiai 36 poilsio kambaryje aptiktas tūteles, taip pat šaunamąjį ginklą, kuris buvo rastas netoliese esančioje gatvėje.

REKLAMA
REKLAMA

Per šaudymo incidentą sužeisti aštuoni vyrai ir trys moterys gydomi ligoninėse dėl sužalojimų, kurie nekelia pavojaus gyvybei, nurodė ji.

REKLAMA

Aukų amžius svyruoja nuo 27 iki 61 metų.

Šaudymo incidentas įvyko tuomet, kai Niujorke užfiksuotas rekordiškai žemas smurto su šaunamaisiais ginklais lygis. 

„Turiu omenyje, kad per septynis mėnesius Niujorke užfiksuotas mažiausias šaudymo incidentų ir šaudymo aukų skaičius per visą istoriją", – pažymėjo ji. 

„Tokie incidentai kaip šis, ačiū Dievui, yra anomalija, ir šįryt nutiko siaubingas dalykas, bet mes ketiname ištirti ir išsiaiškinti, kas įvyko", – pridūrė policijos komisarė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų