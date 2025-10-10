Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Dubai“ komandą stiprina australas Armstrongas po traumų bangos

2025-10-10 12:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-10 12:08

Traumų retinama Dubajaus „Dubai" kviečiasi australą Taraną Armstrongą į perimetro liniją, apie tai pranešta oficialiai.

T.Armstrongas atvyksta į Eurolygą (Scanpix nuotr.)

Traumų retinama Dubajaus „Dubai“ kviečiasi australą Taraną Armstrongą į perimetro liniją, apie tai pranešta oficialiai.

1

23-ejų 196 cm ūgio gynėjas pernai buvo pasirašęs dvišalį kontraktą su „Golden State Warriors“ ir didžiąją dalį sezono leido G lygoje.

G lygoje T.Armstrongas rinko 11,5 taško, 5,9 atkovoto kamuolio ir 8,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Pernai įžaidėjas žaidė ir Kernso „Taipans“. Australijos lygoje jo skaičiai siekė 17,1 taško, 4,6 atkovoto kamuolio ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo.

„Dubai“ papildymo prireikė po traumų virtinės – žaisti negali Aleksa Avramovičius, Natanas Masonas, Danilo Andžušičius, traumą patyrė ir Džananas Musa.

