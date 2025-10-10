Messina išsakė kritiką teisėjams po pralaimėjimo Monako klubui Eurolygoje

Po pralaimėjimo italų klubo vyriausiasis treneris Ettore Messina skyrė kritikos susitkimo arbitrams.
„Dar vienos sudėtingos rungtynės, kadangi ir vėl teisėjavimas nebuvo geras. Galime kalbėti apie tai iki rytojaus ryto – niekas nepasikeis“, – teigė italas.
Strategas taip pat paaiškino, kodėl rungtynių pabaigoje vertėsi be Zacho LeDay’aus.
„Viskas gerai, nieko rimto. Su juo visada sudėtinga, kadangi Zachas visuomet sako, kad gali žaisti. Tuomet vėliau jau pripažįsta, kad jaučia skausmą raumenyje, o gydytojas neleidžia tęsti rungtynių. Rezultatas, kad jam dabar nėra gerai, o ir komunikacija turi pagerėti.
Dėl Čančaro bus aiškiau kitą savaitę. Dėl didelio krūvio atsirado problemos su jo operuotu keliu“, – kalbėjo treneris.
Milano klubas per pirmuosius tris turus kol kas yra iškovojęs vieną pergalę ir patyręs du pralaimėjimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!