TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Madrido „Real“ užtikrintai įveikė ASVEL, Chima Okeke ryškiausias tarp nugalėtojų

2025-10-09 23:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 23:58

Madrido „Real" (2/1) Eurolygos namų rungtynėse 85:72 (27:19, 21:18, 18:16, 19:19) neturėjo vargo su Vilerbano ASVEL (1/2).

Ch.Okeke spindėjo (Scanpix nuotr.)

Madrido „Real“ (2/1) Eurolygos namų rungtynėse 85:72 (27:19, 21:18, 18:16, 19:19) neturėjo vargo su Vilerbano ASVEL (1/2).

0

„Karališkasis“ klubas per pirmąsias 4 minutes įgijo dviženklę persvarą (17:6), bet ASVEL dar antrajame kėlinyje priartėjo iki vieno metimo – 32:35. Visgi „Real“ vėl spurtavo, šįkart 13:3, ir į pertrauką išsinešė dviženklę persvarą – 48:37.

Per trečiąjį kėlinį „Real“ pernelyg į priekį pabėgti nepavyko (66:53), bet reikalus išsprendė kelių minučių atkarpa paskutiniame ketvirtyje.

Davidas Krameris per 2 minučių atkarpą susmeigė tris tritaškius ir „Real“ pabėgo negrįžtamai – 85:61. Šeimininkai taškų nepelnė per likusias pusketvirtos minutės, bet tai situacijos nekeitė.

Nugalėtojų gretose spindėjo Eurolygos naujokas Chima Okeke. Puolėjas per 22 minutes rinko 17 taškų (1/1 dvit., 4/4 trit., 3/3 baud.), 5 atkovotus kamuolius ir 25 naudingumo balus.

„Real“: Chima Okeke 17 (5/5 met., 25 naud.), Trey Lylesas 12 (7/8 baud.), Mario Hezonja 11.

ASVEL: Edwinas Jacksonas 16, Glynnas Watsonas ir Bodianas Massa po 11, Mehdy Ngouama 10.

