Madrido „Real“ užtikrintai įveikė ASVEL, Chima Okeke ryškiausias tarp nugalėtojų

„Karališkasis“ klubas per pirmąsias 4 minutes įgijo dviženklę persvarą (17:6), bet ASVEL dar antrajame kėlinyje priartėjo iki vieno metimo – 32:35. Visgi „Real“ vėl spurtavo, šįkart 13:3, ir į pertrauką išsinešė dviženklę persvarą – 48:37.
Per trečiąjį kėlinį „Real“ pernelyg į priekį pabėgti nepavyko (66:53), bet reikalus išsprendė kelių minučių atkarpa paskutiniame ketvirtyje.
Davidas Krameris per 2 minučių atkarpą susmeigė tris tritaškius ir „Real“ pabėgo negrįžtamai – 85:61. Šeimininkai taškų nepelnė per likusias pusketvirtos minutės, bet tai situacijos nekeitė.
Nugalėtojų gretose spindėjo Eurolygos naujokas Chima Okeke. Puolėjas per 22 minutes rinko 17 taškų (1/1 dvit., 4/4 trit., 3/3 baud.), 5 atkovotus kamuolius ir 25 naudingumo balus.
„Real“: Chima Okeke 17 (5/5 met., 25 naud.), Trey Lylesas 12 (7/8 baud.), Mario Hezonja 11.
ASVEL: Edwinas Jacksonas 16, Glynnas Watsonas ir Bodianas Massa po 11, Mehdy Ngouama 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!