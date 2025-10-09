Kalendorius
„Partizan“ trijų žvaigždžių vedamas klubas Eurolygos dvikovoje nugalėjo „Anadolu Efes“

2025-10-09 23:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 23:38

Sunkią pergalę Eurolygoje pasiekė Belgrado „Partizan“ (2/1) ekipa, kuri namuose 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18) nugalėjo Stambulo „Anadolu Efes“ (1/2) krepšininkus.

C.Jonesas buvo naudingas

Sunkią pergalę Eurolygoje pasiekė Belgrado „Partizan“ (2/1) ekipa, kuri namuose 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18) nugalėjo Stambulo „Anadolu Efes“ (1/2) krepšininkus.

„Partizan“ jau 4-ąją minutę šovė į priekį su dviženkle persvara – 15:4. „Anadolu Efes“ greitai atsitiesė ir po atkarpos 12:3 priartėjo – 22:24. Vis dėlto kėlinys pasibaigė šeimininkams vėl truktelėjus į priekį – 31:24. Antrajame ketvirtyje Serbijos klubo atotrūkis greitai vėl peržengė 10 taškų ribą (39:27) bei toks išliko įpusėjus mačui – 55:43.

Po didžiosios pertraukos „Partizan“ toliau laikėsi priekyje, bet trečiąjį kėlinį Turkijos ekipa baigė 6 taškais iš eilės ir priartėjo iki vieno tikslaus metimo – 69:71.

Ketvirtajame ketvirtyje sužaidus 3 minutes svečiai net išsiveržė į priekį (76:75), tačiau neilgam – atkarpa 7:0 leido vėl „Partizan“ pirmauti – 82:76. „Anadolu Efes“ sugrįžo į kovą dėl pergalės ir likus 130 sekundžių komandas skyrė vos dvitaškis – 83:85. Tuomet šeimininkai surengė kelias rezultatyvias atakas iš eilės, keliskart apsigynė ir tašką padėjo pataikytas dvitaškis likus 27 sekundėms (91:85), kuris galutinai sužlugdė turkų ambicijas.

„Partizan“: Sterlingas Brownas 24 (3/7 tritaškiai, 22 naud. bal.), Isaacas Bonga 18 (7 atk. kam., 23 naud. bal.), Tyrique‘as Jonesas 16 (8 atk. kam., 28 naud. bal.), Dylanas Osetkowskis (6 atk. kam.) ir Carlikas Jonesas po 10.

„Anadolu Efes“: Isaia Cordinier 24 (3/3 tritaškiai, 9/11 baudos metimai, 30 naud. bal.), Ercanas Osmani 21 (3/10 tritaškiai, 5 atk. kam.), Shane‘as Larkinas 16 (3/7 tritaškiai), Nickas Wileris-Babbas 9 (6 atk. kam., 5 rez. perd.).

