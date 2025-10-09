Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Nunno pergalingas metimas dramatiškame mūšyje „Panathinaikos“ išplėšė pergalę prieš „Baskonia“

2025-10-09 23:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 23:40

Eurolygoje santykius aiškinosi dvi lietuvius savo sudėtyse turinčios komandos.

K.Nunnas pataikė lemiamą metimą (Scanpix nuotr.)

K.Nunnas pataikė lemiamą metimą (Scanpix nuotr.)

0

Namuose žaidusi Tado Sedekerskio Vitorijos „Baskonia“ (0/3) ekipa 84:86 (14:20, 22:22, 20:29, 28:15) turėjo pripažinti Atėnų „Panathinaikos“ (2/1) komandos, kurios garbę Marius Grigonis, pranašumą.

Atėnų komanda solidžiai pradėjo rungtynes ir buvo atitrūkusi 9 taškais – 18:9. Iki pirmojo kėlinio pabaigos baskai šiek tiek priartėjo – 14:20.

TAIP PAT SKAITYKITE:

PAO antrajame ketvirtyje buvo susikūrusi ir saugesnį pranašumą (32:19), tačiau tuomet šeimininkus truktelėjo Timothe Luwawu-Cabarrot ir dar iki pertraukos Vitorijos komanda sumažino atsilikimą – 36:42.

Antroje mačo pusėje T.Sedekerskis išvedė baskus į priekį (43:42), tačiau tuomet tritaškį pataikė Kendrickas Nunnas – 45:43. Atėnų ekipa susigrąžino dviženklį pranašumą (55:45), o po trijų kėlinių jau pirmavo 71:56.

Ketvirtojo kėlinio metu baskai ėmė mažinti atsilikimą ir priartėjo iki 5 taškų (71:76), bet PAO truktelėjo K.Nunnas – 78:71. Vitorijos klubas vėl ėmė artėti, kol galiausiai atsiliekant 3 taškais prie baudų metimų linijos stojo T.Forrestas. Gynėjas pataikė pirmąjį baudos metimą, tyčia prametė antrąjį, tačiau pats atkovojo kamuolį ir lygino rezultatą – 84:84. PAO paskutinei atakai turėjo 4 sekundes ir tiek užteko K.Nunnui, kad pataikytų pergalingą metimą – 86:84.

M.Grigonis aikštėje praleido vos pusantros minutės, taškų nepelnė, kartą prasižengė ir surinko -1 naudingumo balą.

T.Sedekerskis per 28 minutes pelnė 10 taškų (2/4 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 10 kamuoliu, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų.

„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 30 (12/20 metimai), Cedi Osmanas 20 (7 atk. kam.), Juancho Hernangomezas 15 (9 atk. kam.), Konstantinos Mitoglou 6

„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 16 (2/4 trit.), Hamidou Diallo ir Trentas Forrestas (6 atk. kam.) po 15, Markquisas Nowellas 11 (1/8 trit.), Tadas Sedekerskis 10 (10 atk. kam.).

