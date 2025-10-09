N.Mirotičiaus sugrįžimas į Milaną: „AS Monaco“ iškovojo pergalę dramatiškoje kovoje su „Emporio Armani“

Šiame susitikime Milano klubas vertėsi be traumą patyrusio Josho Nebo.
Prieš susitikimą buvo pagerbtas „AS Monaco“ puolėjas Nikola Mirotičius, kuris prieš tai rungtyniavo būtent Milano ekipoje.
Rungtynes Monako komanda pradėjo spurtu 5:0 ir nors šeimininkai netruko išlyginti rezultato (5:5), tačiau svečiai vėl sužaidė sėkmingiau ir po pirmojo kėlinio pirmavo 22:17.
Antrajame kėlinyje M.Guduričius jau vedė Milano ekipa į priekį (27:26), tačiau tuomet iniciatyvos ėmėsi Danielis Theisas. Vokiečio vedami svečiai iki pertraukos vėl susigrąžino pranašumą – 41:36.
Po pertraukos ir toliau vyko lygi kova. Mike’o Jameso tritaškis vėl sukūrė 5 taškų pranašumą svečiams (53:48), o pasibaigus kėliniui Monako ekipa pirmavo 66:62.
Ketvirto kėlinio metu svečiams pavyko padidinti pranašumą iki dviženklio (79:69), tačiau šeimininkai artėjo – 77:79. Vis tik mačo pabaigoje Monako pranašumą padėjo išlaikyti N.Mirotičiaus ir M.Strazelio baudų metimai – 82:79.
What a block! @ASMonaco_Basket https://t.co/X0Elod2txh pic.twitter.com/nj0TyRydAC— EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2025
Prieš buvusi klubą žaidęs N.Mirotičius pelnė 7 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 10 naudingumo balų.
„EA7 Emporio Armani“: Devinas Bookeris 15 (8 atk. kam.), Shavonas Shieldsas 13 (1/5 trit.), Lorenzo Brownas 12, Zachas LeDay’us ir Marko Guduričius po 10.
„AS Monaco“: Mike’as Jamesas 18 (3/10 trit.), Danielis Theisas 17 (10 atk. kam.), Alpha Diallo ir Elie Okobo po 13, Matthew Strazelis 8.
