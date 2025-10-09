Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

N.Mirotičiaus sugrįžimas į Milaną: „AS Monaco“ iškovojo pergalę dramatiškoje kovoje su „Emporio Armani“

2025-10-09 23:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 23:48

Eurolygos mače Milano „EA7 Emporio Armani“ (1/2) ekipa 79:82 (17:22, 19:19, 26:25, 17:16) nusileido Monako „AS Monaco“ (2/1) krepšininkams.

N.Mirotičius buvo pagerbtas (Scanpix nuotr.)

Eurolygos mače Milano „EA7 Emporio Armani“ (1/2) ekipa 79:82 (17:22, 19:19, 26:25, 17:16) nusileido Monako „AS Monaco“ (2/1) krepšininkams.

REKLAMA
0

Šiame susitikime Milano klubas vertėsi be traumą patyrusio Josho Nebo.

Prieš susitikimą buvo pagerbtas „AS Monaco“ puolėjas Nikola Mirotičius, kuris prieš tai rungtyniavo būtent Milano ekipoje.

Rungtynes Monako komanda pradėjo spurtu 5:0 ir nors šeimininkai netruko išlyginti rezultato (5:5), tačiau svečiai vėl sužaidė sėkmingiau ir po pirmojo kėlinio pirmavo 22:17.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame kėlinyje M.Guduričius jau vedė Milano ekipa į priekį (27:26), tačiau tuomet iniciatyvos ėmėsi Danielis Theisas. Vokiečio vedami svečiai iki pertraukos vėl susigrąžino pranašumą – 41:36.

REKLAMA
REKLAMA

Po pertraukos ir toliau vyko lygi kova. Mike’o Jameso tritaškis vėl sukūrė 5 taškų pranašumą svečiams (53:48), o pasibaigus kėliniui Monako ekipa pirmavo 66:62.

REKLAMA

Ketvirto kėlinio metu svečiams pavyko padidinti pranašumą iki dviženklio (79:69), tačiau šeimininkai artėjo – 77:79. Vis tik mačo pabaigoje Monako pranašumą padėjo išlaikyti N.Mirotičiaus ir M.Strazelio baudų metimai – 82:79.

Prieš buvusi klubą žaidęs N.Mirotičius pelnė 7 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 10 naudingumo balų.

REKLAMA
REKLAMA

„EA7 Emporio Armani“: Devinas Bookeris 15 (8 atk. kam.), Shavonas Shieldsas 13 (1/5 trit.), Lorenzo Brownas 12, Zachas LeDay’us ir Marko Guduričius po 10.

„AS Monaco“: Mike’as Jamesas 18 (3/10 trit.), Danielis Theisas 17 (10 atk. kam.), Alpha Diallo ir Elie Okobo po 13, Matthew Strazelis 8.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų