TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Paryžiaus „Paris“ užtikrintai pranoko Bolonijos „Virtus“ Eurolygos rungtynėse

2025-10-09 23:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 23:48

Antrąją pergalę Eurolygoje iškovojo Paryžiaus „Paris“ (2/1) klubas. Jis namie 90:79 (24:24, 25:16, 23:20, 18:19) susitvarkė su Bolonijos „Virtus“ (1/2).

N.Hifi buvo sunkiai sugaudomas (Scanpix nuotr.)

0

Rungtynes atidarė Aleno Smailagičiaus tritaškis, o pirmasis kėlinys žadėjo rezultatyvią ir lygią kovą – 24:24. Visgi pirmosios 10 minučių ir buvo rimčiausias „Virtus“ pasipriešinimas.

Antrąjį kėlinį šeimininkai pradėjo spurtu 11:0 ir perėmė mačo kontrolę – 45:34. Trečiajame kėlinyje skirtumas jau buvo išaugęs iki 15 taškų (71:56), o paskutiniame ketvirtyje „Paris“ dominavimas abejonių nebekėlė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojų gretose spindėjo Nadiras Hifi. Prancūzas per 23 minutes surinko 20 taškų (6/14 met.), 6 rezultatyvius perdavimus, 4 perimtus kamuolius ir 23 naudingumo balus.

Svečių negelbėjo rezultatyvus Mattas Morganas. Gynėjas per 20 minučių sumetė 21 tašką (8/13 met.).

„Paris“: Nadiras Hifi 20 (6/14 met., 6 rez. perd., 4 per. kam., 23 naud.), Amathas M'baye 12, Daultonas Hommesas 11, Derekas Willisas 10.

„Virtus“: Mattas Morganas 19, Carsenas Edwardsas 11 (1/7 trit.), Saliou Niangas 10 (8 atk. kam.).

