Paryžiaus „Paris“ užtikrintai pranoko Bolonijos „Virtus“ Eurolygos rungtynėse

Rungtynes atidarė Aleno Smailagičiaus tritaškis, o pirmasis kėlinys žadėjo rezultatyvią ir lygią kovą – 24:24. Visgi pirmosios 10 minučių ir buvo rimčiausias „Virtus“ pasipriešinimas.
Antrąjį kėlinį šeimininkai pradėjo spurtu 11:0 ir perėmė mačo kontrolę – 45:34. Trečiajame kėlinyje skirtumas jau buvo išaugęs iki 15 taškų (71:56), o paskutiniame ketvirtyje „Paris“ dominavimas abejonių nebekėlė.
Nugalėtojų gretose spindėjo Nadiras Hifi. Prancūzas per 23 minutes surinko 20 taškų (6/14 met.), 6 rezultatyvius perdavimus, 4 perimtus kamuolius ir 23 naudingumo balus.
Svečių negelbėjo rezultatyvus Mattas Morganas. Gynėjas per 20 minučių sumetė 21 tašką (8/13 met.).
„Paris“: Nadiras Hifi 20 (6/14 met., 6 rez. perd., 4 per. kam., 23 naud.), Amathas M'baye 12, Daultonas Hommesas 11, Derekas Willisas 10.
„Virtus“: Mattas Morganas 19, Carsenas Edwardsas 11 (1/7 trit.), Saliou Niangas 10 (8 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!